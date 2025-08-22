onedio
BİM'e Kırtasiye Ürünleri Geliyor! 22 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
23.08.2025 - 00:59 Son Güncelleme: 23.08.2025 - 01:10

BİM Kırtasiye Ürünleri 2025 Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM Kırtasiye Ürünleri 2025 Kataloğu listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kırtasiye ürünleri kataloğunda bizleri neler bekliyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Oyun Hamuru 89 TL

  • Tüp Kuru Boya 109 TL

  • Keçeli Kalem 109 TL

  • Pastel Boya 89 TL

  • Büyük Boy Sulu Boya 89 TL

  • Kırmızı Kalem 23 TL

  • Mercanlı Kurşun Kalem 36,75 TL

  • Renkli Silgili Kurşun Kalem 35 TL

  • Spiralli 25 Yaprak Resim Defteri (25x35 cm) 29,50 TL

  • Spiralli 25 Yaprak Resim Defteri (35x50 cm) 47,50 TL

  • Lisanslı 30 Yaprak Resim Defteri 15 TL

  • Kuru Boya Kalemi 89 TL

  • Kuru Boya Kalemi 55 TL

  • Sulu Boya (12 renk) 20 TL

  • Metalik / Simli Sulu Boya 49 TL

  • Pastel Boya 19 TL

  • Çevirmeli Pastel Boya 57,50 TL

  • Jumbo Keçeli Kalem 119 TL

  • Jumbo Yıkanabilir Keçeli Kalem 129 TL

  • Parmak Boyası (6x25 ml) 39 TL

  • Oyun Hamuru (400 g) 44 TL

  • Tuval (35x50 cm) 99 TL

  • 4’lü Resim Kalemi 29 TL

  • Sulu Boya Fırçası (No: 3-5-8) 25 TL

  • Boya Paleti 12 TL

  • Sulu Boya Kabı 17,50 TL

 Okul alışverişi kampanyasına buradan göz atmayı unutmayın.

A6 Spiralli 96 Yaprak Not Defteri 15 TL

  • A6 Dikişli 60 Yaprak Lisanslı Not Defteri 12,50 TL

  • A6 Spiralli 96 Yaprak Not Defteri 20 TL

  • A4 Dikişli 30 Yaprak Müzik Defteri 15 TL

  • A5 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter 10 TL

  • A5 Dikişli 40 Yaprak Karton Kapak Lisanslı Defter 13 TL

  • Dikişli 40 Yaprak Karton Kapak Lisanslı Defter 25 TL

  • A5 Dikişli Kılavuz Çizgili 40 Yaprak PP Kapak Güzel Yazı Defteri 13,50 TL

  • A5 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter 12,50 TL

  • A5 Spiralli 96 Yaprak PP Kapak Defter 22,50 TL

  • A4 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Güzel Yazı Defteri 25 TL

  • A4 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter 20 TL

  • A4 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter 22,75 TL

  • A4 Spiralli 72 Yaprak PP Kapak Defter 31,50 TL

  • A4 Dikişli 80 Yaprak PP Kapak Defter 29,50 TL

  • A4 Spiralli 96 Yaprak PP Kapak Defter 34,50 TL

  • A4 Spiralli 120 Yaprak PP Kapak Defter 49,50 TL

  • A4 Spiralli 120 Yaprak 3+1 Karton Kapak Defter 59 TL

  • A4 Spiralli 150 Yaprak 4+1 PP Kapak Defter 74,50 TL

  • A4 Spiralli 160 Yaprak Karton Kapak Defter 65 TL

  • A4 Spiralli 200 Yaprak 5 Kapaklı Defter 109 TL

  • Dikişli 80 Yaprak Lastikli Sert Kapaklı Defter 40 TL

  • Spiralli 110 Yaprak Sert Kapaklı Defter 59 TL

  • A4 Spiralli 120 Yaprak Sert Kapaklı Defter 73 TL

  • A4 Spiralli 120 Yaprak Sert Kapaklı Bloknot 73 TL

  • Pelüş ve Eğlenceli Kapaklı Defter 159 TL

  • Pinli Eğlenceli Kapaklı Defter 169 TL

  • Manyetik Kapaklı Yapışkanlı Notluk Seti 129 TL

  • A5 Sekreterlik ve Not Defteri Seti 99 TL

  • Yapışkanlı Not Defteri Seti 59 TL

Okul Sırt Çantası 699 TL

  • Matara 179 TL

  • Tekli Kurşun Kalem 69 TL

  • 4 Parça Kırtasiye Seti 89 TL

  • Geçmeli Silgi ve Kalem Seti 49 TL

  • Versatil Kalem Seti 69 TL

  • Hazneli Kalemtıraş 25 TL

  • Çıtçıtlı Dosya 25 TL

  • Okul Sırt Çantası 899 TL

  • Kalem Kutu 199 TL

  • Matara 199 TL

  • Kurşun Kalem 59 TL

  • Masa Üstü Organizer ve Kalemlik 149 TL

  • Defterli Kırtasiye Seti 149 TL

  • Mini Boya Kalemi 99 TL

  • Defter 39 TL

  • Renkli Gövdeli Kurşun Kalem 45 TL

  • Sınav Silgisi 33 TL

  • Silgi 45 TL

  • 0,7 Uç 49 TL

  • Öğrenci Seti 39 TL

  • Başlık Kalemi 49 TL

  • Versatil Kalem 39 TL

Anaokulu Çantası 399 TL

  • İlkokul Çantası 449 TL

  • Çocuk Sırt Çantası 399 TL

  • Ortaokul Sırt Çantası 499 TL

  • Yetişkin Okul Çantası 429 TL

  • Yetişkin Sırt Çantası 479 TL

  • Okul Sırt Çantası ve Kalem Kutu Seti 550 TL

  • İlkokul Sırt Çantası 499 TL

  • Kalem Kutu 129 TL

  • Pelüş Pomponlu Kalem Kutusu 169 TL

  • Çift Gözlü Kalem Kutu 95 TL

  • Kalem Kutusu 69 TL

  • Eğlenceli Kalem Kutu 179 TL

  • Eğlenceli Büyük Kalem Kutu 299 TL

  • Ayakkabı Figürlü Simli Kalem Kutu 329 TL

  • Şeffaf Simli Kalem Kutu 39 TL

  • Figürlü Masaüstü Kalemlik 57,50 TL

  • Masaüstü Metal Kalemlik 21,50 TL

  • Alüminyum Okul Matarası 139 TL

  • Çelik Okul Matarası 149 TL

  • Matara (530 ml) 89 TL

  • Matara (730 ml) 109 TL

  • Isı Korumalı Termal Beslenme Çantası 219 TL

  • Bölmeli Beslenme Kutusu 79 TL

  • Beslenme Kabı 37,50 TL

Okul alışverişi kampanyasına buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz Tahta Kalemi 29 TL

  • Tahta Kalemi 59 TL

  • İnce Uçlu Keçeli Kalem 119 TL

  • Simli Fosforlu Kalem 119 TL

  • Fosforlu Kalem 49 TL

  • Çift Taraflı Keçeli Kalem 69 TL

  • Çift Taraflı Pati Fosforlu Kalem 59 TL

  • Diamond Kesim Fosforlu Kalem 119 TL

  • Tekli Simli Fosforlu Kalem 20 TL

  • Tekli Fosforlu Kalem 14 TL

  • Versatil Kalem Seti 24,50 TL

  • Eğlenceli Versatil Kalem 19,50 TL

  • Eğlenceli Başlıklı Versatil Kalem 15 TL

  • Tekli Deniz Kızı Tükenmez Kalem 59 TL

  • Figürlü Versatil Kalem 39 TL

  • Figürlü Geçmeli Kalem 12,50 TL

  • Renkli Tükenmez Kalem 49 TL

  • Tükenmez Kalem 22,50 TL

  • Renkli Simli Jel Kalem 40 TL

  • Jel Tükenmez Kalem 54,50 TL

  • Trend Tükenmez Kalem 39 TL

  • Eğlenceli Tükenmez Kalem 49 TL

  • Sınav Silgisi 10 TL

  • Silgi 10 TL

  • Renkli Baskılı Silgi 27,50 TL

  • Yıldız Figürlü Şeffaf Silgi 12,50 TL

  • Kalem Ucu 15 TL

  • Figürlü Kalemtıraşlı Silgi 15 TL

  • Figürlü Kalemtıraşlı Silgi 39 TL

  • Çevirmeli Hazneli Büyük Kalemtıraş 129 TL

  • Figürlü Kalemtıraş 19 TL

  • Hazneli Kalemtıraş 6,50 TL

  • Figürlü Kurşun Kalem Başlığı 25 TL

HP Tanklı Yazıcı 6.490 TL

  • Daily Fotokopi Kağıdı 80 g 115 TL

  • Renkli Fotokopi Kağıdı 39 TL

  • Fon Kartonu 57,50 TL

  • Renkli Eva 25 TL

  • Simli Yapışkanlı Eva 35 TL

  • Elişi Kağıdı 12,50 TL

  • 13 Bölmeli Evrak/Ödev Dosyası 69 TL

  • Ödev/Sunum Dosyası 55 TL

  • Şeffaf Dosya 65 TL

  • A4 Desenli Çıtçıtlı Zarf Dosya 10 TL

Okul alışverişi kampanyasına buradan göz atmayı unutmayın.

  • Fermuarlı ve Üstten Çıtçıtlı Zarf Dosya Çeşitleri 20 TL

  • Simli Dosya Çeşitleri 25 TL

  • Simli Fermuarlı Dosya 54,50 TL

  • Pompon-Şönil-Oynargöz Seti 149 TL

  • Stick Yapıştırıcı (3x21 g) 19,50 TL

  • Figürlü Stick Yapıştırıcı 15 TL

  • Sıvı Yapıştırıcı (50 ml) 9 TL

  • Öğrenci Makası 13,50 TL

  • Koruma Kapaklı Öğrenci Makası 34,50 TL

  • Bant 12,75 TL

  • Eğlenceli Bant Kesici ve Renkli Bant Seti 99 TL

  • Yaldızlı ve Simli Bant Seti 29 TL

  • Mantar Pano (30x40 cm) 59 TL

  • Renkli Hesap Makinesi 139 TL

