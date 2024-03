Bilinçli Farkındalığın Yetişkin, Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri

Bir bakış, bir duruş, bir söz hayatımızda değişimlere neden olabilir.Mindfulness dikkatli ve bilinçli farkındalık sağlamanın yöntemlerinden biridir. Dikkatin, bilinçli olarak, şimdiki anda ve yargısız bir şekilde an be an ortaya çıkmasına dikkat edilerek ortaya çıkan farkındalık olarak tanımlanır. Bilinçli farkındalığın (mindfulness) kişilerde yarattığı his, yaşamı artan bir katılım ve uyanık bir şekilde yaşama şekli olarak da ifade edilir. Mindfulness, sadece anı yaşamak değil, aynı zamanda hoşumuza giden ya da gitmeyen her şeyi bilinçli bir şekilde kabul etmeyi ifade etmektedir. Bilinçli farkındalık günlük yaşamımızda pek çok olayı kapsamaktadır.