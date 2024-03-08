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Bilinçaltını Keşfediyoruz: Kokoloji Testine Göre Kimsin Sen?

Bilinçaltını Keşfediyoruz: Kokoloji Testine Göre Kimsin Sen?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.03.2024 - 18:33

Japon bilim insanları Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından tasarlanmış bu çok özel oyuna hoş geldiniz! Psikolojik bir oyun türü olan kokoloji, insan davranışlarının ve durumsal tepkilerinin ardındaki gizemi yorumlar. 'Akıl' ve 'ruh' anlamına gelen 'kokoro' kelimesinden türetilen kokoloji, bilinçaltına ışık tutmaya yarar!  

Şimdi hazırsanız, sizin için hazırladığımız Kokoloji testiyle bilinçaltınızın derinliklerine bir yolculuk yapacak ve orada neler olduğunu ortaya çıkaracağız. Bakalım, kokoloji testine göre nasıl birisiniz?

İşte, başlıyoruz...

Okulun son günü ve sen sınıfın en sevilen öğrencisisin. Tüm sınıf arkadaşlarınla vedalaşırken kendini nasıl hissediyorsun?

Okulun son günü ve sen sınıfın en sevilen öğrencisisin. Tüm sınıf arkadaşlarınla vedalaşırken kendini nasıl hissediyorsun?

Veda anında seni saran hislerin, annen hakkında düşüncelerini yansıtıyor.

Veda anında seni saran hislerin, annen hakkında düşüncelerini yansıtıyor.

Vedalaşma sırasında öğretmenin sana övgüler yağdırıyor ve geleceğinin parlak olacağını söylüyor. Bu övgüler seni hangi duygularla dolduruyor?

Vedalaşma sırasında öğretmenin sana övgüler yağdırıyor ve geleceğinin parlak olacağını söylüyor. Bu övgüler seni hangi duygularla dolduruyor?

Övgüler karşısında ortaya çıkan duygular, aslında kendin hakkındaki duygularını yansıtıyor.

Tam okuldan çıkarken, bir arkadaşının dünya başına yıkılmışçasına ağladığını fark ediyorsun. Onun üzüntüsü seni nasıl etkiliyor? Ne yapıyorsun?

Verdiğin tepki, ilk cinsel deneyiminde sakladığın tepkiyi yansıtıyor.

Verdiğin tepki, ilk cinsel deneyiminde sakladığın tepkiyi yansıtıyor.

Eve dönerken, yan sokaklardan birinden gitar sesleri geliyor. Bu ses seni hangi duygularla dolduruyor?

Eve dönerken, yan sokaklardan birinden gitar sesleri geliyor. Bu ses seni hangi duygularla dolduruyor?

Hayal ettiğin şarkı, tam da şu an duymak istediğin kişi tarafından seslendiriliyor.

Hayal ettiğin şarkı, tam da şu an duymak istediğin kişi tarafından seslendiriliyor.

Gitar seslerinin geldiği sokağa doğru merakla ilerliyorsun. Sokak köşesinde melankolik bir şarkı söyleyen genci görmek için ne kadar yürüdün?

Gitar seslerinin geldiği sokağa doğru merakla ilerliyorsun. Sokak köşesinde melankolik bir şarkı söyleyen genci görmek için ne kadar yürüdün?

Yürüdüğün yol ne kadar uzunsa, geçmişte yaşadıkların hayatında o kadar iz bırakmış ve seni o kadar yaralamıştır.

Genç şarkıcının yanına yaklaşıp ona teşekkür ediyorsun ve birden fark ediyorsun ki onu tanıyorsun. Bu kim olabilir?

Genç şarkıcının yanına yaklaşıp ona teşekkür ediyorsun ve birden fark ediyorsun ki onu tanıyorsun. Bu kim olabilir?

Aklından geçen kişi, dertlerini anlattığın ve ihtiyacın olan her anda sana huzur veren bir kişi.

Aklından geçen kişi, dertlerini anlattığın ve ihtiyacın olan her anda sana huzur veren bir kişi.

Şimdi eve döndün, mutfakta oturup gününü düşünüyorsun. Birden burnuna taze pişmiş kurabiye kokusu geldi. Kaç tane yersin?

Şimdi eve döndün, mutfakta oturup gününü düşünüyorsun. Birden burnuna taze pişmiş kurabiye kokusu geldi. Kaç tane yersin?

Yalnızca kurabiyelerin tadına bakan kişiler hayatı dolu dolu yaşamayı seven insanlar. Çatlayana kadar yiyenler ise duygusal boşluklarını yiyerek dolduran insanlar.

Televizyonun karşına geçip düğmelere basıyor, kanallara hiç bakmadan geçiyorsun. Baban geldi ve misafirler için olan kurabiyeleri neden yediğini sordu. Kendini savunmak için ne dersin?

Televizyonun karşına geçip düğmelere basıyor, kanallara hiç bakmadan geçiyorsun. Baban geldi ve misafirler için olan kurabiyeleri neden yediğini sordu. Kendini savunmak için ne dersin?

Söylediğin sözler, aslında hayatta başına gelen kötü olaylar karşısında söyleyeceğin sözler.

Söylediğin sözler, aslında hayatta başına gelen kötü olaylar karşısında söyleyeceğin sözler.

Peki, şimdi söyle bakalım: Kurabiyeler neliydi?

Peki, şimdi söyle bakalım: Kurabiyeler neliydi?

Karamsarsın...

Karamsarsın...

Sen karamsarsın! 

Biraz karamsarlık hissi sarmış seni, değil mi? Zaman zaman hayatın karmaşası içinde olumsuz düşüncelere kapılıyor, belki de biraz fazla içine kapanıyorsun. Hayatın her anını dolu dolu yaşamak, her saniyesinin tadını çıkarmak istiyorsun. Ancak bir yerlerde, farkına bile varmadan, kendine bir engel oluşturuyorsun. 'Zaten olmazdı, ben ne zaman mutlu olacağım?' gibi cümleler diline pelesenk olmuş.

Fakat dur biraz, bir adım geri çekil ve geniş bir perspektiften bak. İçinde bulunduğun durumu biraz daha objektif değerlendirebilir misin? İşte tam da burada, kaçırdığın harika günlerin seni beklediğini göreceksin.

Senin enerjik ve akıllı bir kişiliğin var, bunu unutma. Hayata sıkı sıkı sarılmak için her şeyin var. Zihnindeki aydınlığa bir şans vermelisin. Kendine izin ver, içindeki pozitif enerjiyi dışarıya yansıt ve hayatın sana neler getireceğini gör. İnan bana, sen bunu hak ediyorsun ve her şey çok daha güzel olacak.

Düşüncelisin...

Düşüncelisin...

Sen düşüncelisin! 

Seninle tanışmak bir ayrıcalık, çünkü sen bir düşünürsün! Akıllı, olgun ve düşünceli bir karakterin var. Her detayı incelemeyi, her noktayı dikkatlice değerlendirmeyi seviyorsun. Hayatının her alanında, en küçük ayrıntıları bile göz ardı etmiyor, her şeyi dikkatlice düşünüyorsun. İster iş hayatında olsun, ister kişisel yaşamında, planlarını kusursuz bir şekilde yapıyorsun. Senin için mükemmeliyetçilik ve detaycılık, görünmeyeni görmek demek.

Öğrenmeye olan hevesin ve merakın, seni her zaman yeni bilgilere, yeni deneyimlere yönlendiriyor. Bilgiye olan açlığın, seni durmaksızın ilerlemeye, öğrenmeye teşvik ediyor. Bu özelliğin, seni diğerlerinden farklı kılıyor ve etrafındakileri de kendine çekiyor.

Dünyayı keşfetmeye olan ilgin ve hevesin, seni adeta bir gezgin yapıyor. Yeni yerler görmek, yeni kültürler tanımak, yeni insanlarla tanışmak senin için bir yaşam tarzı. Her gün yeni bir macera, her gün yeni bir keşif seni bekliyor. Dünyayı keşfe çıkmaya hazır bir gezgin olarak, hayatın sana sunduğu her fırsatı değerlendiriyorsun. Ve bu özelliğin, seni her zaman bir adım öne taşıyor.

Eğlencelisin...

Eğlencelisin...

Sen eğlencelisin!

Bir enerji fırtınası gibi etrafına neşe saçan, hayatın her anını dolu dolu yaşayan şahsına münhasır birisin. Her zaman yüzünde güzel bir gülümsemeyle, bir kahkaha tufanıyla çevrendekilere enerji veriyorsun. Kendine has bir yaşam tarzın var, her anını eğlenceye dönüştürme yeteneğinle tanınıyorsun. Çocuksu bir ruha sahip olman, hayata bakış açını pozitif ve umut dolu kılıyor.

Her durumda soğukkanlılığını koruyan, kaygılardan neredeyse tamamen arınmış bir kişiliğin var. Kötü olaylar karşısında bile sakinliğini koruyabilme meziyetin, çevrendeki insanları da rahatlatıyor.

Eğlence deyince akla ilk gelen isim sensin, çünkü sen partilerin vazgeçilmez ev sahibisin. Herkesin keyif aldığı, eğlencenin doruklara çıktığı partilerin mimarı da sensin. Seninle geçirilen her an, neşe dolu ve unutulmaz anılara dönüşüyor. İşte bu yüzden sen, sadece eğlenceli değil, aynı zamanda hayatı dolu dolu yaşayan, enerjik ve neşe dolu bir insansın.

Umutlusun...

Umutlusun...

Sen bir umut ışığısın!

Hayatın tüm zorluklarına, engellerine ve hatta kötü sürprizlerine rağmen, sen her zaman ayağa kalkmayı başaran gerçek bir savaşçısın. Hayata olan bağın, adeta bir aşk hikayesi gibi. Her durumda 'Eh, bunu da çözeriz' ya da 'Bunun da üstesinden geliriz' diyerek, olumsuzlukları pozitif enerjiye dönüştürmeyi başarıyorsun. Ve en önemlisi, bu sadece bir sözden ibaret değil, sen bu cümleleri gerçekten de hayata geçiriyorsun.

Hayata olan tutkun, umudun ve sevgin, seni her zaman ayağa kaldıran en büyük güçlerin. Bu enerji, seni her zaman ileriye taşıyor ve daima daha iyisini hedeflemeni sağlıyor. Seninle aynı çevrede olan herkes, bu enerjiden etkileniyor ve senin bu pozitifliğin, onların da hayatına umut ışığı oluyor. 

Sen bir umut ışığısın! Öyle ki her kötü anda, tüm umutsuzluklarda, gecenin karanlığında bir anda ışığı yakan kişi oluyor ve sevdiklerinin de yolunu aydınlatıyorsun.

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