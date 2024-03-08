Bilinçaltını Keşfediyoruz: Kokoloji Testine Göre Kimsin Sen?
Bilinçaltını Keşfediyoruz: Kokoloji Testine Göre Kimsin Sen?
Japon bilim insanları Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından tasarlanmış bu çok özel oyuna hoş geldiniz! Psikolojik bir oyun türü olan kokoloji, insan davranışlarının ve durumsal tepkilerinin ardındaki gizemi yorumlar. 'Akıl' ve 'ruh' anlamına gelen 'kokoro' kelimesinden türetilen kokoloji, bilinçaltına ışık tutmaya yarar!
Şimdi hazırsanız, sizin için hazırladığımız Kokoloji testiyle bilinçaltınızın derinliklerine bir yolculuk yapacak ve orada neler olduğunu ortaya çıkaracağız. Bakalım, kokoloji testine göre nasıl birisiniz?
İşte, başlıyoruz...