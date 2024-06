Senin gibi birini kilometrelerce öteden bile ayırt edebiliriz. Seninle birlikte gelen o özgün aura ve enerji, etrafındaki herkesi farklı şekillerde etkiliyor. İşte bu yüzden sen, baştan çıkarıcı bir cazibeye sahipsin. Bunun farkında mısın, bilmiyorum. Belki de bu doğal çekiciliğin hakkında hiçbir fikrin yok. Ama inan bana, seni gören herkesin içinde hoş bir kıpırtı oluşuyor. İnsanlar seninle karşılaştığında, içlerinde bir yerlerde güzel bir his uyanıyor. Sen, bir magnet gibi herkesi kendine çekiyorsun. Sanki etrafındakileri bir sihirli döngünün içine çekiyor, onları etkin altına alıyorsun. Seninle karşılaşmak, bir nevi büyülenmek demek. İşte bu yüzden, sen çekici birisin. Kendine has bu özelliğinle, etrafındakileri büyülemeye devam et.