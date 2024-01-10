Bazıları Pişmiş Sever Dedirtecek O Anket: Sosyal Medyada Tartışma Konusu Olan Bu Et Sizce Pişmiş mi?
Bazıları Pişmiş Sever Dedirtecek O Anket: Sosyal Medyada Tartışma Konusu Olan Bu Et Sizce Pişmiş mi?
Yemek dünyasında en çok tartışılan konulardan biri etin en lezzetlisinin kaç derecede pişip pişmemesidir. Twitter'da geçtiğimiz günlerde bu tartışma konusu tekrar alevlendi. Bir sosyal medya kullanıcısının et yemeği videosu tartışmaya neden oldu. Gelin önce o videoyu izleyelim, sonra da hemen cevap verme hakkını size verelim!
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Elbette hepimizin damak lezzeti farklıdır. Özellikle de konu et olunca! Sofralara lezzet katan eti kimileri az pişmiş severken kimileri de iyi pişmiş etten asla vazgeçemez. Tabii orta pişmiş sevenleri de unutmayalım:
Geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) paylaşılan "Beef Wellington" adlı et yemeğinin videosu zaten eskiden beri tartışma konusu olan et nasıl pişirilir mevzusunu ateşledi.
Videoyu izlediyseniz de hemen anketimize alalım. Peki sizce bu et iyi pişmiş mi?
Ya siz etinizi nasıl seversiniz?
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Cevabınızı verdiyseniz hemen arayı açmayalım ve size uluslararası et pişirme standartlarına göre etlerin pişme derecelerini hemen söyleyelim:
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