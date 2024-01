Bazıları Pişmiş Sever Dedirtecek O Anket: Sosyal Medyada Tartışma Konusu Olan Bu Et Sizce Pişmiş mi?

Az pişmiş (rare) yönteminde, et yüksek ısıda 1 dakika pişirilir ve 5 dakika dinlendirilir. İki kez mühürlenir ve yumuşak bir kıvam alması beklenir. Bu yöntemle pişirilen etin dışı kahve, içi ise kırmızı renkte olur. 40 derecede pişirildiği için biraz kanlı yemeyi sevenler için uygundur.

Az ve orta pişmiş et (medium rare) için, eti yüksek ısıda 90 saniye boyunca her iki tarafını da mühürleyin. İçinin pembeye dönmesi için ise sıcaklığı 50 dereceye ayarlayın. Mühürleme işlemi tamamlandıktan sonra eti dinlendirin. Bu sayede yumuşak ve pembe bir et elde edebilirsiniz.

Orta pişmiş et (medium) ızgara üzerinde 4 dakika mühürlenir ve toplamda 8 dakika pişirilir. Etin dışı kahverengi, içi ise hafif pembe ve ıslak görünür. Pişirme sırasında suyunu kaybetmemesi için çatal veya bıçak kullanılmaması gerekir. İdeal pişirme sıcaklığı ise 52 derecedir.

Orta iyi pişmiş bir et (medium well) için, tavayı iyice kızdırın ve eti her yüzeyi iki kez olacak şekilde toplamda 10 dakika pişirin. Pişirme sonunda et nemli ve açık kahve tonlarında olacaktır. Etin sıcaklığı 63-70 derece arasında olmalıdır.