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Bazıları Pişmiş Sever Dedirtecek O Anket: Sosyal Medyada Tartışma Konusu Olan Bu Et Sizce Pişmiş mi?

Bazıları Pişmiş Sever Dedirtecek O Anket: Sosyal Medyada Tartışma Konusu Olan Bu Et Sizce Pişmiş mi?

anket
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 17:31

Yemek dünyasında en çok tartışılan konulardan biri etin en lezzetlisinin kaç derecede pişip pişmemesidir. Twitter'da geçtiğimiz günlerde bu tartışma konusu tekrar alevlendi. Bir sosyal medya kullanıcısının et yemeği videosu tartışmaya neden oldu. Gelin önce o videoyu izleyelim, sonra da hemen cevap verme hakkını size verelim!

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Elbette hepimizin damak lezzeti farklıdır. Özellikle de konu et olunca! Sofralara lezzet katan eti kimileri az pişmiş severken kimileri de iyi pişmiş etten asla vazgeçemez. Tabii orta pişmiş sevenleri de unutmayalım:

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) paylaşılan "Beef Wellington" adlı et yemeğinin videosu zaten eskiden beri tartışma konusu olan et nasıl pişirilir mevzusunu ateşledi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) paylaşılan "Beef Wellington" adlı et yemeğinin videosu zaten eskiden beri tartışma konusu olan et nasıl pişirilir mevzusunu ateşledi.

Gelin önce sizi o video ile baş başa bırakalım:

Videoyu izlediyseniz de hemen anketimize alalım. Peki sizce bu et iyi pişmiş mi?

Ya siz etinizi nasıl seversiniz?

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Cevabınızı verdiyseniz hemen arayı açmayalım ve size uluslararası et pişirme standartlarına göre etlerin pişme derecelerini hemen söyleyelim:

  • Az pişmiş (rare) yönteminde, et yüksek ısıda 1 dakika pişirilir ve 5 dakika dinlendirilir. İki kez mühürlenir ve yumuşak bir kıvam alması beklenir. Bu yöntemle pişirilen etin dışı kahve, içi ise kırmızı renkte olur. 40 derecede pişirildiği için biraz kanlı yemeyi sevenler için uygundur. 

  • Az ve orta pişmiş et (medium rare) için, eti yüksek ısıda 90 saniye boyunca her iki tarafını da mühürleyin. İçinin pembeye dönmesi için ise sıcaklığı 50 dereceye ayarlayın. Mühürleme işlemi tamamlandıktan sonra eti dinlendirin. Bu sayede yumuşak ve pembe bir et elde edebilirsiniz.

  • Orta pişmiş et (medium) ızgara üzerinde 4 dakika mühürlenir ve toplamda 8 dakika pişirilir. Etin dışı kahverengi, içi ise hafif pembe ve ıslak görünür. Pişirme sırasında suyunu kaybetmemesi için çatal veya bıçak kullanılmaması gerekir. İdeal pişirme sıcaklığı ise 52 derecedir.

  • Orta iyi pişmiş bir et (medium well) için, tavayı iyice kızdırın ve eti her yüzeyi iki kez olacak şekilde toplamda 10 dakika pişirin. Pişirme sonunda et nemli ve açık kahve tonlarında olacaktır. Etin sıcaklığı 63-70 derece arasında olmalıdır.

  • İyi pişmiş (well done) tarzı et pişirmek için etin tavada 12 dakika kalması önerilir. Pişirme sırasında eti 2 kez, 3 dakika boyunca mühürlemeli ve hiç çevirmemelisiniz. Etin tamamen pişmesi için ise sıcaklık 70 dereceden düşük olmamalıdır.

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