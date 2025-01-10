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Borsada 10 Ocak' ta Camdan Gıdaya, Mobilyadan Yatırım Şirketlerine Kadar Yükselen Hisseler Göz Doldurdu!

etiket Borsada 10 Ocak' ta Camdan Gıdaya, Mobilyadan Yatırım Şirketlerine Kadar Yükselen Hisseler Göz Doldurdu!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 18:17

Borsa İstanbul’da hafta sonu öncesi hareketlilik tam gaz devam ediyor! Camdan mobilyaya, tekstilden gıdaya pek çok sektör yükselişiyle dikkat çekerken, yatırımcılar için kazanç dolu bir gün yaşandı. 

İşte 10 Ocak Cuma gününün en çok kazandıran hisseleri!

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1. Çağdaş Cam Sanayi (CGCAM)

1. Çağdaş Cam Sanayi (CGCAM)

📈 Fiyat: 33,00 TL

🧗 Değişim: %10,00

Cam sektöründe liderlerden biri olan Çağdaş Cam Sanayi, haftayı zirvede kapattı. Parlayan yıldız hisselerden!

2. Sumaş Suni Tahta ve Mobilya (SUMAS)

2. Sumaş Suni Tahta ve Mobilya (SUMAS)

📈 Fiyat: 388,75 TL

🧗 Değişim: %9,97

Mobilya ve inşaat sektöründe yükselen bir değer olan Sumaş, yatırımcılarını sevindirdi. 🚪

3. Kartonsan Karton Sanayi (KARTN)

3. Kartonsan Karton Sanayi (KARTN)

📈 Fiyat: 113,90 TL

🧗 Değişim: %9,94

Kağıt ve karton sektörünün güçlü oyuncusu Kartonsan, hafta kapanışında dikkatleri üzerine çekti.

4. Kervansaray Yatırım Holding (KERVN)

4. Kervansaray Yatırım Holding (KERVN)

📈 Fiyat: 2,47 TL

🧗 Değişim: %9,78

Turizm ve yatırım alanında dikkat çeken Kervansaray, yükselişini sürdürüyor.

5. Sümer Varlık Yönetim (SMRVA)

5. Sümer Varlık Yönetim (SMRVA)

📈 Fiyat: 28,76 TL

🧗 Değişim: %9,19

Finans sektöründeki performansıyla Sümer Varlık, yatırımcıların yüzünü güldürdü. 💼

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6. Hateks Hatay Tekstil (HATEK)

6. Hateks Hatay Tekstil (HATEK)

📈 Fiyat: 13,80 TL

🧗 Değişim: %9,09

Tekstil sektöründeki güçlü oyunculardan biri olan Hateks, borsada yükselişe geçti.

7. Selva Gıda (SELVA)

7. Selva Gıda (SELVA)

📈 Fiyat: 12,52 TL

🧗 Değişim: %9,06

Gıda sektöründe yükselişiyle dikkat çeken Selva Gıda, yatırımcılara kazançlı bir gün yaşattı.

8. Merko Gıda (MERKO)

8. Merko Gıda (MERKO)

📈 Fiyat: 16,69 TL

🧗 Değişim: %8,38

Meyve ve sebze işleme sektöründe liderlerden biri olan Merko Gıda, bugün de değer kazandı. 🍓

9. Ral Yatırım Holding (RALYH)

9. Ral Yatırım Holding (RALYH)

📈 Fiyat: 301,50 TL

🧗 Değişim: %7,68

Yatırım sektöründe yükselişiyle öne çıkan Ral Yatırım Holding, yatırımcıların dikkatini çekti. 💹

10. Özerden Ambalaj (OZRDN)

10. Özerden Ambalaj (OZRDN)

📈 Fiyat: 10,33 TL

🧗 Değişim: %7,05

Ambalaj sektörünün yükselen hisselerinden Özerden Ambalaj, hafta kapanışında kazandıranlar arasında yer aldı. 📦

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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