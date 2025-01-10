Borsada 10 Ocak' ta Camdan Gıdaya, Mobilyadan Yatırım Şirketlerine Kadar Yükselen Hisseler Göz Doldurdu!

Borsa İstanbul’da hafta sonu öncesi hareketlilik tam gaz devam ediyor! Camdan mobilyaya, tekstilden gıdaya pek çok sektör yükselişiyle dikkat çekerken, yatırımcılar için kazanç dolu bir gün yaşandı.

İşte 10 Ocak Cuma gününün en çok kazandıran hisseleri!