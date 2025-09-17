onedio
Bayern Münih - Chelsea Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Bayern Münih - Chelsea Hangi Kanalda?

17.09.2025 - 09:00

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması başladı ve dev maçlardan biri futbolseverleri bekliyor. Alman temsilcisi Bayern Münih sahasında İngiliz ekibi Chelsea’yi konuk ediyor. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Taraftarlar maçın saatini, yayın bilgisini ve muhtemel 11’leri araştırıyor. 

İşte Bayern Münih - Chelsea mücadelesine dair tüm detaylar.

Bayern Münih - Chelsea Maçı Ne Zaman?

Bayern Münih - Chelsea maçı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. 

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği karşılaşmada Almanya temsilcisi Bayern Münih, sahasında İngiliz devi Chelsea’yi ağırlayacak.

Bayern Münih - Chelsea Maçı Saat Kaçta?

Allianz Arena’da oynanacak dev mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Taraftarlar, Avrupa futbolunun en heyecanlı eşleşmelerinden biri olan bu karşılaşmayı ekran başında takip edecek.

Bayern Münih - Chelsea Maçı Hangi Kanalda?

Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek.

Bayern Münih - Chelsea Muhtemel 11'ler

  • Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

  • Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

