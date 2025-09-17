Bayern Münih - Chelsea Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Bayern Münih - Chelsea Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması başladı ve dev maçlardan biri futbolseverleri bekliyor. Alman temsilcisi Bayern Münih sahasında İngiliz ekibi Chelsea’yi konuk ediyor. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Taraftarlar maçın saatini, yayın bilgisini ve muhtemel 11’leri araştırıyor.

İşte Bayern Münih - Chelsea mücadelesine dair tüm detaylar.