onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Baştan Sona Keyifle İzlemelik Dizi Arayanlar İçin 8 Harika Dizi Tavsiyesi

Baştan Sona Keyifle İzlemelik Dizi Arayanlar İçin 8 Harika Dizi Tavsiyesi

Tivibu
Tivibu - Onedio Üyesi
19.12.2025 - 15:09

Tüm bölümlerini art arda izlediğiniz ve her anını soluksuz takip ettiğiniz o harika diziler bitti mi? Sizi tekrar koltuğunuza çivileyecek yeni hikayeler mi arıyorsunuz? Arayış bitti! İlk sahnesinden finaline kadar izlemeye doyamayacağınız, ilk kez ve sadece Tivibu'da izleyebileceğiniz uykusuz gecelere değecek 8 harika dizi tavsiyesi ile o boşluğu doldurmaya geldik!

1. Orta yaş krizi ile Los Angeles Polis Departmanı'nda ikinci bahar: "The Rookie"

1. Orta yaş krizi ile Los Angeles Polis Departmanı'nda ikinci bahar: "The Rookie"

Polis olmaya hevesli bir genç için çaylak bir polis memuru olmak kolay olabilir. Peki 40 yaşında orta yaş krizi geçiren biri bunu ne kadar yapabilir, bu dizide ona bakıyoruz! Los Angeles Polis Departmanı’nın en yaşlı çaylak memuru olarak göreve başlayan John Nolan, hayallerinizin peşinden gitmeniz adına size de ilham olacak.

8. sezonuna gün sayan başarılı dizinin yeni bölümleri Ocak ayından itibaren Amerika yayınından hemen sonra Tivibu'da olacak. Yeni bölümlere kadar 7 sezonu bir oturuşta bitirmek için az süreniz var!

2. Barış ve adalet için mücadelenin efsanesi geri döndü: “Robin Hood”

2. Barış ve adalet için mücadelenin efsanesi geri döndü: “Robin Hood”

İsyankar kanun kaçağı Robin Hood'u bir de dizi haliyle izleyelim! Robin Hood yozlaşmış düzene karşı mücadele verirken bir yandan tanıdık yüzler de göreceğiz: Mesela Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones'tan tanıdığımız Sean Bean ve Gladyatör filmlerinden hatırladığımız Connie Nielsen. Dizinin yılın en iddialı yapımlarından olduğunu da belirtelim! 

Hali hazırda 7 bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümleri Amerika yayının hemen ardından her hafta Tivibu’da yerini alacak. Dizi Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle ilk kez Tivibu ekranlarında izlenebilecek.

3. Hukuk ve adaletin sınırlarını sorgulatan çarpıcı bir dizi: “The Rainmaker”

3. Hukuk ve adaletin sınırlarını sorgulatan çarpıcı bir dizi: “The Rainmaker”

Yeni mezun, genç ve idealist bir avukatın güçlü bir şirkete karşı ne kadar şansı olabilir? Bu sorunun cevabını ve benzersiz bir adalet arayışını 'The Rainmaker'da izleyeceğiz. Bu hikaye 1997 yılında sinemaya da aktarılmıştı, dizi de günümüz hukuk dünyasının dinamikleriyle yeniden yorumluyor.

Şimdiden 2. sezon onayını alan dizi Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle Tivibu ekranlarından izlenebilir.

4. Tarih ve bilim kurgu sürükleyici şekilde bir arada: “Muhafızlar: Gizli Proje”

4. Tarih ve bilim kurgu sürükleyici şekilde bir arada: “Muhafızlar: Gizli Proje”

Tarih ve bilim kurgu bir arada! Dizide 1915 yılındayız yani Birinci Dünya Savaşı. Fransız bir er olan Gabriel çok feci yaralanıyor ve öldüğü sanılıyor ama olay bambaşka. Çok gizli bir programa seçilen Gabriel'e, onu daha güçlü ve daha hızlı yapan bir serum veriliyor, sonra o da cepheye dönüyor. Ama ne dönüş!

5. Sherlock Holmes maceralarına doyamayanlara: "Sherlock ve Kızı"

5. Sherlock Holmes maceralarına doyamayanlara: "Sherlock ve Kızı"

Sir Arthur Conan Doyle’un kült serisinin yeni meyvesinde bu sefer dedektifimiz kızıyla olayları çözüyor. 1896 yılında geçen dizide Sherlock, baş düşmanı Profesör Moriarty’nin de dahil olduğu kötü niyetli bir komploya karışıyor, ardından olaylar gelişiyor!

6. Jules Verne’in 1872 tarihli efsane romanından enfes uyarlama: "80 Günde Devriâlem"

6. Jules Verne’in 1872 tarihli efsane romanından enfes uyarlama: "80 Günde Devriâlem"

Jules Verne'in yazdığı, belki de yazılmış en keyifli maceralardan biri olan '80 Günde Devriâlem' bu sefer dizi olarak karşımızda! Vay efendim 80 günde dünyayı gezersin gezemezsin derken iddiaya girip yola çıkan Phileas Fogg karakterini Doctor Who'ya da hayat veren David Tennant canlandırıyor. Sırf onun oyunculuğu için bile başlanır bu diziye!

7. Zeka ve teknolojinin kapışmasında sınırları zorlayan psikolojik bir gerilim: "Kasparov ve Deep Blue: Rövanş"

7. Zeka ve teknolojinin kapışmasında sınırları zorlayan psikolojik bir gerilim: "Kasparov ve Deep Blue: Rövanş"

Garry Kasparov, IBM’in geliştirdiği Deep Blue adlı bilgisayara karşı 1996 yılında oynanan ilk satranç maçını kazanmış ve 1997'de oynanan ikinci maçı kaybetmişti. İşte bu dizi kaybedilen o tarihi maçın sonrasında yapılan rövanş maçını konu alıyor. Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov ile süper bilgisayar Deep Blue arasındaki tarihi mücadele insan ile makine arasındaki en heyecanlı kapışmalardan biri!

8. Cape Town sokaklarında bir hayatta kalma mücadelesi: "Spinners"

8. Cape Town sokaklarında bir hayatta kalma mücadelesi: "Spinners"

'Ne hayatlar var!' dedirtecek bir dizi daha. 'Spinners', Güney Afrika’nın Cape Town kentinin kenar mahallerindeki gençlerin yasa dışı otomobil kültürüne ilgisini merkeze alıyor. 17 yaşındaki ana karakter Ethan, annesinin ölümünün ardından hem kardeşine bakmak hem de yasa dışı yarışların tehlikeli atmosferinde hayatta kalmak zorunda.

Bu listede gördüğün tüm diziler Tivibu'da!

Bu listede gördüğün tüm diziler Tivibu'da!

Dizi tutkunlarından tam not alan yapımları izleyicilerle buluşturan Tivibu ile bu dizileri Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle izleyebilirsiniz. Şimdi tıklayın ve birbirinden keyifli yeni dizi ve filmlerle Aralık ayı keyfini Tivibu’da çıkarın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Tivibu
Tivibu
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0