Baştan Sona Keyifle İzlemelik Dizi Arayanlar İçin 8 Harika Dizi Tavsiyesi

Polis olmaya hevesli bir genç için çaylak bir polis memuru olmak kolay olabilir. Peki 40 yaşında orta yaş krizi geçiren biri bunu ne kadar yapabilir, bu dizide ona bakıyoruz! Los Angeles Polis Departmanı’nın en yaşlı çaylak memuru olarak göreve başlayan John Nolan, hayallerinizin peşinden gitmeniz adına size de ilham olacak.

8. sezonuna gün sayan başarılı dizinin yeni bölümleri Ocak ayından itibaren Amerika yayınından hemen sonra Tivibu'da olacak. Yeni bölümlere kadar 7 sezonu bir oturuşta bitirmek için az süreniz var!