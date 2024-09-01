Bakım Rutinine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Bakım Rutinine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Cilt bakımı rutininin, bize kullandığın ürünler ve alışkanlıkların dışında burcunu da söylüyor! Burcunu tahmin etmeye çalışacağımız sorular ise hemen aşağıda. 👇
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Cilt bakımına günün erken saatlerinde başlamak ayrı bir keyiflidir. Peki sen sabahları gözünü açar açmaz ne yapıyorsun?
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Cilt bakımında en çok hangi ürüne yatırım yaparsın?
Haftalık bakım rutininde peeling var mı?
Akşam cilt bakım rutinin ne kadar sürer?
Yüz maskelerini ne sıklıkla kullanırsın?
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