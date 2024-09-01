Bakım Rutinine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Sen kesinlikle bir Boğa burcusun! Doğallıktan yana olan ve cildine doğanın armağanlarını sunmayı tercih eden birisin. Kimyasal ürünlere pek yüz vermeyen, daha çok doğal ve organik ürünler kullanan birisin. Doğanın gücüne inanarak, cildinin ihtiyacı olan her şeyi ona sunuyorsun. Sabırlı ve kararlı yapın sayesinde cildinle barışık ve içten gelen bir güzelliğe sahipsin. Harikasın!