Bahar'a Renk Katacak! Ünlü Oyuncu Zeynep Karakteriyle Bahar Dizisi Kadrosuna Dahil Oluyor

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi, ekran macerasına başlar başlamaz fazlasıyla sevildi. Reyting rekoruna koşan dizinin kadrosuna yepyeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Müjgan Ferhan Şensoy da kadrodaki yerini aldı!