Ayşe Şasa Kimdir? Yeşilçam Filmlerinin Usta Kalemi Ayşe Şasa'nın Hayatı ve Eserleri

Ayşe Şasa, Türk edebiyatı ve sinemasının özgün kalemlerinden biri olarak tanınan yazar, senarist ve düşünürdür. Hem Yeşilçam dönemine katkıları hem de ruhsal dönüşümünü konu alan eserleriyle Türk kültür hayatında derin bir iz bırakmıştır.

Ayşe Şasa Kaç Yaşında?

Ayşe Şasa, 1941 yılında İstanbul’da doğdu ve 2014 yılında 73 yaşında hayatını kaybetti.

Ayşe Şasa Nereli?

Ayşe Şasa, köklü bir Osmanlı ailesinden gelen, İstanbullu bir yazardır. Hayatının büyük kısmını da yine İstanbul’da geçirmiştir.