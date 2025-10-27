onedio
Ayşe Şasa Kimdir? Yeşilçam Filmlerinin Usta Kalemi Ayşe Şasa'nın Hayatı ve Eserleri

Ayşe Şasa Kimdir? Yeşilçam Filmlerinin Usta Kalemi Ayşe Şasa'nın Hayatı ve Eserleri

27.10.2025 - 22:15

Türk sinemasının ve edebiyatının özgün isimlerinden biri olan Ayşe Şasa, Yeşilçam filmlerinin arkasındaki usta kalemlerden birisiydi. Hem sinemaya hem de edebiyata katkıda bulunan bu yazar, yaşamının belirli dönemlerinde delilik ve maneviyat arasında derin bir içsel yolculuk yaptı. Ayşe Şasa’nın hayatı, eserleri ve sinema ile edebiyat dünyasına bıraktığı miras, günümüzde hâlâ inceleniyor ve değerlendiriliyor. Peki Ayşe Şasa kimdir, ne zaman vefat etti?

İşte tüm detaylar...

Ayşe Şasa Kimdir?

Ayşe Şasa, Türk edebiyatı ve sinemasının özgün kalemlerinden biri olarak tanınan yazar, senarist ve düşünürdür. Hem Yeşilçam dönemine katkıları hem de ruhsal dönüşümünü konu alan eserleriyle Türk kültür hayatında derin bir iz bırakmıştır.

Ayşe Şasa Kaç Yaşında?

Ayşe Şasa, 1941 yılında İstanbul’da doğdu ve 2014 yılında 73 yaşında hayatını kaybetti.

Ayşe Şasa Nereli?

Ayşe Şasa, köklü bir Osmanlı ailesinden gelen, İstanbullu bir yazardır. Hayatının büyük kısmını da yine İstanbul’da geçirmiştir.

Ayşe Şasa Kariyer Başlangıcı

Ayşe Şasa, Robert Kolej’de aldığı eğitimin ardından sinemaya ilgi duymaya başladı.

1960’lı yıllarda Türk sinemasında senarist olarak çalışmaya başladı. Dönemin önemli yönetmenleriyle iş birliği yaptı.

Özellikle Metin Erksan ve Atıf Yılmaz’la yaptığı çalışmalar, Yeşilçam’da farklı bir bakış açısının temellerini attı.

Ayşe Şasa'nın Kaleme Aldığı Senaryolar

  • Ah Güzel İstanbul (1966)

  • Utanç (1972)

  • Bir Türk’e Gönül Verdim (1969)

Ayşe Şasa Kitapları

Ayşe Şasa, sinema dışında edebiyat alanında da derinlikli eserler verdi. Yazılarında kimlik, modernleşme, inanç ve delilik kavramlarını sorguladı.

Öne çıkan kitapları:

  • Delilik Ülkesinden Notlar (1993)

  • Yeşilçam Günlüğü (1998)

  • Şebek Romanı (2004)

Ayşe Şasa Özel Hayatı

Şasa, varlıklı bir ailede doğmasına rağmen yaşamı boyunca içsel çatışmalar ve kimlik arayışlarıyla mücadele etti.

1970’lerde geçirdiği ağır psikolojik bunalım sonucunda şizofreni tanısı aldı ve uzun bir dönem toplumdan izole yaşadı.

Bu süreçte tasavvufa yöneldi ve Kenan Rifai ekolünden etkilendi. İnanç ve maneviyat, sonraki tüm düşünce hayatının merkezine oturdu.

Evlenmedi; hayatını daha çok iç dünyasına ve yazılarına adadı.

