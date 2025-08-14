Avrupa Yolculuklarının Gizli Kahramanı: Vignetim ile Sınırları Aşmak Artık Çok Kolay!

Vignetim, Avrupa'daki dijital otoyol geçiş ücretlerini (vignette ve toll) tek bir platform üzerinden satın almanı sağlayan bir hizmet. Özellikle Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, İsviçre, Estonya ve Avusturya gibi ülkelerde aktif olarak kullanılan dijital vignette’leri kolayca alabiliyorsun.

Şimdi de yepyeni üç ülke eklendi: Hollanda, İrlanda ve İzlanda!

Artık bu ülkelerdeki özel yol geçişlerini de Vignetim üzerinden hızlıca satın almak mümkün.