Atlas Dağları'na Tırmanan Bir Dağcı Hangi Kıtadadır?

Atlas Dağları'na Tırmanan Bir Dağcı Hangi Kıtadadır?

02.11.2025 - 21:54

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ATV ekranlarında heyecanla devam ediyor. Bir yarışmacı, baraj sorusunda takıldı. Seyirci jokeri kullanan yarışmacıya bu sefer, 'Atlas Dağları'na Tırmanan Bir Dağcı Hangi Kıtadadır?' sorusu soruldu. 

Peki bu sorunun doğru cevabı ne?

Atlas Dağları'na Tırmanan Bir Dağcı Hangi Kıtadadır?

Atlas Dağları'na Tırmanan Bir Dağcı Hangi Kıtadadır?

A: Avrupa

B: Güney Amerika

C: Afrika

D: Avustralya

Doğru Cevap: Afrika

Atlas Dağları, Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus ülkelerinden geçen büyük bir dağ sırasıdır.

