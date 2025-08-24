onedio
Atıcılıkta İyi Nişan Almanın Tarifi İçin Kullanılan İfadenin Sözlükte Yer Alan Doğru Yazılışı Nasıldır?

Atıcılıkta İyi Nişan Almanın Tarifi İçin Kullanılan İfadenin Sözlükte Yer Alan Doğru Yazılışı Nasıldır?

24.08.2025 - 22:25

Kim Milyoner Olmak İster yarışması 24 Ağustos Pazar günü yeni bölümüyle ekranlarda. Yarışmacıya yöneltilen 'Atıcılıkta İyi Nişan Almanın Tarifi İçin Kullanılan İfadenin Sözlükte Yer Alan Doğru Yazılışı Nasıldır?' sorusu ise merak uyandırdı. Peki günlük hayatta sık sık kullanılan bu ifadenin doğru yazılışı nedir?

İşte 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı...

Atıcılıkta İyi Nişan Almanın Tarifi İçin Kullanılan İfadenin Sözlükte Yer Alan Doğru Yazılışı Nasıldır?

A - Göz gez arpacık

B- Arpacık göz gez

C - Gez göz arpacık

D - Göz arpacık gez

Doğru Cevap: Gez Göz Arpacık 

(Yani C şıkkı)

