Aşk Hayatında Neyi Değiştirmelisin?

21.09.2025 - 23:03

Aşk bazen akıp gider, bazen de tıkanır. Hepimiz zaman zaman 'Neden yolunda gitmiyor?', 'Ben nerede hata yapıyorum?' diye düşünürüz.  Bu test, seni yargılamadan, kırmadan ama dürüstçe düşündürmek için hazırlandı. Aşkta gerçekten neyi değiştirmelisin? 

Hadi birlikte keşfedelim👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Söyle bakalım, aşk seni nasıl etkiliyor?

3. Romantik ilişkilerde çok sık kavga eder misin?

4. Kalbin krıldığında ilk verdiğin tepki nedir?

5. Söz konusu aşk hayatıysa bu soruyu sormadan yapamayız... Burcun ne?

6. “İdeal ilişki” tanımın hangisine daha yakın?

7. Bu görsel sana nasıl hissettirdi?

8. Son olarak, hangi date tercihi senin için daha romantik?

Kendi değerinin farkına varmalısın!

Sevgi verirken kendinden çok fazla ödün veriyor olabilir misin? Bir ilişkiyi yürütmek için sadece sen çabalıyorsan, bu denge zamanla seni tüketir. Sen çok kıymetlisin ve bunu önce senin bilmen gerekiyor. Kendine verdiğin değer, karşıdan da neyi hak ettiğini belirler. Kendi değerini bildiğinde, karşındaki kişi de sana hak ettiğin gibi davranmaya başlar. Bu yüzden önce kendinle barışmalı, kendine sevgiyle yaklaşmalı ve bir ilişkiye girerken kendi sınırlarını da gözetmelisin. Unutma, kendini sevmeden başkasını sevmen zaten mümkün değil.

Beklentilerini gözden geçirmelisin!

Belki de kalbini kıran şey, karşındaki yerine daha çok hayal ettiğin şeylerdi. Aşkı masallardaki gibi yaşamak istiyor olabilirsin ama unutma, herkesin sevme şekli farklı. İnsanlardan hep aynı derinliği, ilgiyi ya da anlayışı beklemek seni yıpratıyor olabilir. Daha gerçekçi ve karşılıklı anlayışa dayalı bir bakış açısı geliştirmek seni hem daha huzurlu hem de daha tatmin edici bir ilişkiye taşıyabilir. Beklentilerini biraz sadeleştirmen, küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenmen ve her şeyin kusursuz olmasını beklememen seni daha mutlu ve dengeli bir aşka götürebilir.

Geçmişi bırakmalısın!

Eski yaralar, yeni başlangıçların önüne geçiyor olabilir. Her yeni kişiyi eskiyle kıyaslamak ya da geçmişte yaşanan bir kırgınlığı bugüne taşımak, seni hep aynı döngüde tutar. Evet, acıların iz bırakmış olabilir ama bu izler seni tanımlar hale gelmemeli. Herkes ikinci bir şansı hak eder ama en çok da sen kendine o şansı vermelisin. Geçmişi geçmişte bırakıp, kalbini yeniye açtığında, aşk da bir şekilde seni bulacaktır. Her yeni ilişki, kendi hikayesini hak eder; senin de bunu yaşamaya cesaretin var, sadece hatırlaman gerekiyor.

Daha açık ve net olmalısın!

Duygularını içinde tutmak, karşındakinin seni anlamasını zorlaştırıyor. Belki alttan alıyorsun, belki 'anlar nasılsa' diyorsun ama bu, zamanla ilişkideki bağların zayıflamasına neden olabilir. Belki de her şey bir “Ben böyle hissediyorum” demenle değişecek. Aşk, açıklıkla ve dürüstlükle güzelleşir. Ne istediğini ve ne hissettiğini paylaşmaktan korkma, çünkü gerçek bağlar samimiyetle kurulur. Unutma, kimse düşüncelerini okuyamaz. Seni gerçekten seven biri, duygularını duymaktan kaçmaz, aksine o açıklıkla sana daha da yakınlaşır.

