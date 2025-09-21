Aşk Hayatında Neyi Değiştirmelisin?
Aşk bazen akıp gider, bazen de tıkanır. Hepimiz zaman zaman 'Neden yolunda gitmiyor?', 'Ben nerede hata yapıyorum?' diye düşünürüz. Bu test, seni yargılamadan, kırmadan ama dürüstçe düşündürmek için hazırlandı. Aşkta gerçekten neyi değiştirmelisin?
Hadi birlikte keşfedelim👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Söyle bakalım, aşk seni nasıl etkiliyor?
3. Romantik ilişkilerde çok sık kavga eder misin?
4. Kalbin krıldığında ilk verdiğin tepki nedir?
5. Söz konusu aşk hayatıysa bu soruyu sormadan yapamayız... Burcun ne?
6. “İdeal ilişki” tanımın hangisine daha yakın?
7. Bu görsel sana nasıl hissettirdi?
8. Son olarak, hangi date tercihi senin için daha romantik?
Kendi değerinin farkına varmalısın!
Beklentilerini gözden geçirmelisin!
Geçmişi bırakmalısın!
Daha açık ve net olmalısın!
