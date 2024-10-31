Senin aşk hayatın mutsuzluktan ibaret! Her geçen gün, kalbinde taşıdığın yalnızlık daha da ağırlaşıyor. Belki de geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları ve kayıplar, seni duygusal bir duvara hapsetti. Sevdiklerinle yaşadığın hayalperest anların yerini, şimdi boş ve gri günler almış durumda. Aşkın getirdiği o coşkulu heyecan, yerini bir umutsuzluğa ve belirsizliğe bırakmış. Kendini sürekli bir şeylerin eksik olduğu bir ilişkide, ya da daha kötüsü, hiçbir ilişkide bulamamak, içindeki sevgi arzusunu daha da büyütüyor. Ama unutma, bu karanlık dönemler geçici. Belki de kendine biraz zaman tanımalısın; kalbini yeniden açmak için. Aşkın ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olabileceğini biliyorum, ama her zorluğun ardında yeni bir umut saklıdır.'