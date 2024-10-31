Aşk Hayatın Mutluluktan mı Mutsuzluktan mı İbaret?
Aşk Hayatın Mutluluktan mı Mutsuzluktan mı İbaret?
Aşk hayatın mutluluktan mı mutsuzluktan mı ibaret?
Haydiiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Aşk acısı, senin için ne kadar zorlayıcı?
4. Aşkı, genel olarak nasıl tanımlarsın?
5. Yaşadığın ilişkileri düşününce nasıl hissediyorsun?
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6. Hiç aşık oldun mu?
7. Peki aşık olduğunda hayatında ne değişiyor?
8. Son olarak aşk biten bir şey mi?
Senin aşk hayatın mutsuzluktan ibaret!
Senin aşk hayatın mutluluktan ibaret!
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