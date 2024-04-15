Asgari Ücrete "Tek Zam" Denirken Patronlar "Mecburen" Maaş Artışı Düşünüyor

Ankete katılan şirketlerin yüzde 74’ü 2024 yılında 'enflasyon nedeniyle artan iş maliyetlerini' en büyük zorluk olarak görürken, yüzde 49’u da bu durumun verimliliği etkileyeceğini düşünüyor.

İş gelişimi ve satış alanında yüzde 48 oranında şirketler hacimlerin artmasını beklerken, yüzde 11’i satış ve hacimlerin düşeceğini öngörüyor.