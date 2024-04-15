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Asgari Ücrete "Tek Zam" Denirken Patronlar "Mecburen" Maaş Artışı Düşünüyor

Asgari Ücrete "Tek Zam" Denirken Patronlar "Mecburen" Maaş Artışı Düşünüyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 16:51

Şirketlere yönelik insan kaynakları çözümleri firması Randstad, çeşitli sektörlerden 630 işverenin katılımıyla düzenlediği anketten 2024'te ikinci maaş zammı çıktı.

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Randstad, "2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu" isimli, Türkiye'deki çeşitli iş kollarından 630 işverenin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Randstad, "2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu" isimli, Türkiye'deki çeşitli iş kollarından 630 işverenin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Ekonomim'in aktardığı Randstad raporuna göre, enflasyondaki yükseliş, maliyetleri artırmasıyla 2024’ün en büyük zorluğu olarak ortaya çıktı.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 83’ü, 2024’te çalışanlarına yüzde 40 ila 50 arasında maaş artışı yapmayı düşünüyor.

Şirketlerin yüzde 68'i de 2024'ün ikinci yarısında maaş artışı yapmaya "mecbur kalacağını" belirtiyor.

Şirketlerin yüzde 68'i de 2024'ün ikinci yarısında maaş artışı yapmaya "mecbur kalacağını" belirtiyor.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 74’ü 2024 yılında 'enflasyon nedeniyle artan iş maliyetlerini' en büyük zorluk olarak görürken, yüzde 49’u da bu durumun verimliliği etkileyeceğini düşünüyor. 

İş gelişimi ve satış alanında yüzde 48 oranında şirketler hacimlerin artmasını beklerken, yüzde 11’i satış ve hacimlerin düşeceğini öngörüyor.

Ankete katılan şirketlerde, en uygun adayların bulunmasının zor olduğu departmanlar olarak yüzde 83 ile BT/Teknoloji alanı öne çıktı.

Ankete katılan şirketlerde, en uygun adayların bulunmasının zor olduğu departmanlar olarak yüzde 83 ile BT/Teknoloji alanı öne çıktı.

Yüzde 70 Mühendislik ve yüzde 63’le de Tedarik Zinciri departmanlarında işe alımlarda aday bulmak işverenler için zor oluyor.

Çalışanlarına yönelik yan haklarda yemek kartı, sağlık sigortasının yanında, cep telefonu, yol ücreti, otopark, emeklilik de veren kurumların 2023 yılında yüzde 78 olan oranının 2024'te yüzde 82'ye çıktığı görüldü.

Çalışanların %77’si başka bir kurumda daha iyi ücret veya daha iyi koşullar için işten ayrılırken, uzaktan çalışmak için işten ayrılanların oranı yüzde 17'den yüzde 12'ye geriledi.

Çalışanların %77’si başka bir kurumda daha iyi ücret veya daha iyi koşullar için işten ayrılırken, uzaktan çalışmak için işten ayrılanların oranı yüzde 17'den yüzde 12'ye geriledi.
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