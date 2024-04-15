Asgari Ücrete "Tek Zam" Denirken Patronlar "Mecburen" Maaş Artışı Düşünüyor
Asgari Ücrete "Tek Zam" Denirken Patronlar "Mecburen" Maaş Artışı Düşünüyor
Şirketlere yönelik insan kaynakları çözümleri firması Randstad, çeşitli sektörlerden 630 işverenin katılımıyla düzenlediği anketten 2024'te ikinci maaş zammı çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Randstad, "2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu" isimli, Türkiye'deki çeşitli iş kollarından 630 işverenin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Şirketlerin yüzde 68'i de 2024'ün ikinci yarısında maaş artışı yapmaya "mecbur kalacağını" belirtiyor.
Ankete katılan şirketlerde, en uygun adayların bulunmasının zor olduğu departmanlar olarak yüzde 83 ile BT/Teknoloji alanı öne çıktı.
Çalışanların %77’si başka bir kurumda daha iyi ücret veya daha iyi koşullar için işten ayrılırken, uzaktan çalışmak için işten ayrılanların oranı yüzde 17'den yüzde 12'ye geriledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın