Araba Sürerken Senin Gizli Süper Gücün Ne Oluyor?
Direksiyon başına geçtiğinde sadece bir sürücü değilsin… İçinde gizli bir süper güç açığa çıkıyor olabilir! Yolu takip etmek, trafiğe katlanmak, uzun yolda sabırlı olmak... Tüm bunları yaşarken ortaya çıkan süper gücün ne olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Haydi başlayalım. 👇
1. Yola çıkmadan önce en çok dikkat ettiğin şey ne?
2. Direksiyon başındayken ruh halini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?
3. Trafikte biri sinyal vermeden önüne kırdı. Tepkin ne olur?
4. Yolculuk sırasında en çok ne yapmayı seversin?
5. Peki hangi şehrin havası senin ruhuna hitap ediyor?
6. Arabadaki en vazgeçilmez eşyan hangisi?
7. Tatil yolculuğunda sana kimin eşlik etmesini istersin?
8. Son olarak, hangi Cars filmi karakteri senin favorin?
Senin süper gücün: Sabır!
Senin süper gücün: Macera Avcısı Olmak!
Senin süper gücün: Hızlı ve Öfkeli Olmak!
