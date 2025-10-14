onedio
Araba Kullanırken Radyoda Çıktığında Moralimizi 200 Kat Artıran 12 Şarkı

Liz Lemon
14.10.2025 - 15:05

Araba kullanırken radyoda karşımıza çıkan bazı şarkılar var ki anında ruh halimizi değiştiriyor. Motivasyonu artıracak, yolu daha katlanabilir hale getirecek şarkılara haydi birlikte bakalım!

1. Queen - Don’t Stop Me Now

2. Dua Lipa - Training Season

3. Edis - Martılar

4. Alanis Morissette - Ironic

5. Gnarls Barkley - Crazy

6. The Cardigans - My Favourite Game

7. Simge - Aşkın Olayım

8. Pharrell Williams - Happy

9. Mor ve Ötesi - Güneye Giderken

10. Eurythmics - Sweet Dreams

11. Florence + The Machine - Dog Days Are Over

12. Daft Punk - One More Time

