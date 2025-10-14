Araba Kullanırken Radyoda Çıktığında Moralimizi 200 Kat Artıran 12 Şarkı
Araba kullanırken radyoda karşımıza çıkan bazı şarkılar var ki anında ruh halimizi değiştiriyor. Motivasyonu artıracak, yolu daha katlanabilir hale getirecek şarkılara haydi birlikte bakalım!
1. Queen - Don’t Stop Me Now
2. Dua Lipa - Training Season
3. Edis - Martılar
4. Alanis Morissette - Ironic
5. Gnarls Barkley - Crazy
6. The Cardigans - My Favourite Game
7. Simge - Aşkın Olayım
8. Pharrell Williams - Happy
9. Mor ve Ötesi - Güneye Giderken
10. Eurythmics - Sweet Dreams
11. Florence + The Machine - Dog Days Are Over
12. Daft Punk - One More Time
