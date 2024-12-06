Anne Olmak İçin Hazır mısın?

Annelik konusunda kafanda bazı soruların olması çok normal; bu büyük bir sorumluluk ve herkesin kendine özgü bir zamanı var. Şu an düşündüklerin, belki de bu süreçte daha sağlam adımlar atmanı sağlayacak. Şunu unutma ki kendine güvenin ve çevrenden alacağın destek, seni her zaman bir adım öteye taşıyacak. Ne zaman hazır hissedersen, o zaman doğru zamandır!