Anne Olmak İçin Hazır mısın?
Anne Olmak İçin Hazır mısın?
Annelik, hayatın en özel ve en büyük deneyimlerinden biri. Peki sen bu deneyime hazır mısın yoksa düşünüyor musun, bunu öğreneceğiz.
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1. Arkadaşlarının çocuğu misafirliğe geliyor ve ortalık bir anda oyuncaklarla doluyor. İlk tepkin ne olur?
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2. Bir arkadaşın, çocuğunu sana birkaç saatliğine bırakmayı teklif ediyor. Ne dersin?
3. Bir arkadaşının çocuğunun altını değiştirmesi gerekti ama bir şeyler ters gidiyor. Senden yardım etmeni isterse, yardım eder misin?
4. Alışveriş merkezinde dolaşırken bebek ürünleri satan bir mağazanın önünden geçtiğinde neler hissettiğini öğrenebilir miyiz?
5. Bir restoranda yemek yerken yan masada bir kadın, bebeği ile ilgilenirken bebeği sana bakmaya başladı ve gülümsedi. Onu sever misin?
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6. Kendine en son ne zaman vakit ayırdın?
7. Dürüst ol: Biri karşında ağladığında göz yaşlarını tutabilir misin?
8. Son sorudayız! Hayatında büyük değişikliklere açık biri misin?
Sen anne olmaya dünden hazırsın!
Anne olmak için biraz düşünüyor gibisin.
Anne olma planını ertelemiş gibi görünüyorsun!
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