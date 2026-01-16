Anadolu Yakası Eğlence Mekanları! Yakada Gece Hayatını Yaşayabileceğiniz Yerler

Ziyade Fasıl, Anadolu Yakası’nda fasıl denince ilk akla gelen adreslerden biri olarak biliniyor. Geniş masa düzeni ve uzun süren akşam sofralarına uygun yapısıyla özellikle kalabalık gruplar tarafından tercih ediliyor. Akşam ilerledikçe ortam daha hareketli hale geliyor ve klasik fasıl atmosferi mekanın tamamına yayılıyor.

Genellikle özel günlerde, arkadaş buluşmalarında ya da uzun bir akşam planında tercih edilen Ziyade Fasıl, meyhane düzenini sevenler için yakadaki güçlü seçenekler arasında yer alıyor.

Adres: Sahrayı Cedit, Batman Sk. No:4/2, 34734 Kadıköy/İstanbul

Instagram: ziyadefasil

Konum