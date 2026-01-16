Anadolu Yakası Eğlence Mekanları! Yakada Gece Hayatını Yaşayabileceğiniz Yerler
Anadolu Yakası eğlence mekanları, İstanbul’un daha rahat ama bir o kadar da hareketli gece hayatını deneyimlemek isteyenler için güçlü alternatifler sunuyor. Ataşehir, Suadiye, Bostancı ve Moda hattında yer alan mekanlar; fasıl sofralarından sahne odaklı adreslere, sakin barlardan kalabalık buluşma noktalarına kadar geniş bir yelpazeye sahip.
Hane Kadıköy
Ziyade Fasıl
Mor Meyhane Ataşehir
Old Friends Bostancı
Karşı Sahne
Bizbize Fasıl
Nanna Restaurant
Bostancı Fasıl
Rossi Suadiye
Moda Kayıkhane
Buddha Sahne
The Wall Suadiye
IF Performance Hall
Efrouz İstanbul
Piraye Taş Plak Meyhanesi
