Anadolu Yakası Eğlence Mekanları! Yakada Gece Hayatını Yaşayabileceğiniz Yerler

Anadolu Yakası Eğlence Mekanları! Yakada Gece Hayatını Yaşayabileceğiniz Yerler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 14:57

Anadolu Yakası eğlence mekanları, İstanbul’un daha rahat ama bir o kadar da hareketli gece hayatını deneyimlemek isteyenler için güçlü alternatifler sunuyor. Ataşehir, Suadiye, Bostancı ve Moda hattında yer alan mekanlar; fasıl sofralarından sahne odaklı adreslere, sakin barlardan kalabalık buluşma noktalarına kadar geniş bir yelpazeye sahip.

Hane Kadıköy

Hane Kadıköy

Hane Kadıköy, Kadıköy eğlence mekanları arasında daha çok meyhane ve sohbet kültürünü merkeze alan adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Taş duvarları, ahşap ağırlıklı dekorasyonu ve loş aydınlatmasıyla klasik meyhane havasını modern bir çizgide sunuyor. 

Kadıköy’de meyhane kültürünü yaşamak isteyenlerin listesine eklediği, geceyi sohbet ve sofra etrafında geçirmek isteyenlere hitap eden duraklar arasında yer alıyor.

Adres: Osmanağa, Mimar Çk No: 7, 34714 Kadıköy/İstanbul

Instagram: hanekadikoy

Konum

Ziyade Fasıl

Ziyade Fasıl

Ziyade Fasıl, Anadolu Yakası’nda fasıl denince ilk akla gelen adreslerden biri olarak biliniyor. Geniş masa düzeni ve uzun süren akşam sofralarına uygun yapısıyla özellikle kalabalık gruplar tarafından tercih ediliyor. Akşam ilerledikçe ortam daha hareketli hale geliyor ve klasik fasıl atmosferi mekanın tamamına yayılıyor.

Genellikle özel günlerde, arkadaş buluşmalarında ya da uzun bir akşam planında tercih edilen Ziyade Fasıl, meyhane düzenini sevenler için yakadaki güçlü seçenekler arasında yer alıyor.

Adres: Sahrayı Cedit, Batman Sk. No:4/2, 34734 Kadıköy/İstanbul

Instagram: ziyadefasil

Konum

Mor Meyhane Ataşehir

Mor Meyhane Ataşehir

Mor Meyhane Ataşehir, daha modern meyhane anlayışıyla öne çıkan mekanlardan biri. Düzenli masa yerleşimi ve ferah iç alanı sayesinde uzun süre oturmaya elverişli bir ortam sunuyor. Akşam yemeğiyle başlayan planları geceye taşımak isteyenler için sıkça tercih ediliyor.

Ataşehir hattında meyhane kültürünü daha dengeli ve rahat bir atmosferde yaşamak isteyenlerin uğradığı adreslerden biri olarak öne çıkıyor.Adres: Küçükbakkalköy, Ahmet Yesevi Cd 6/A, 34750 Ataşehir/İstanbul

Instagram: mormeyhaneatasehir

Konum

Old Friends Bostancı

Old Friends Bostancı

Old Friends Bostancı, daha sakin tempolu bir akşam geçirmek isteyenlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Gösterişten uzak yapısı ve samimi ortamı sayesinde müdavim ağırlıklı bir profile sahip. Kalabalık bar havasından hoşlanmayanlar için daha rahat bir durak sunuyor.

Uzun sohbetler, düşük tempolu buluşmalar ve tanıdık bir ortam arayanlar tarafından tercih edilen mekanlardan biri olarak biliniyor.

Adres: ALTINTEPE MAH. BAĞDAT CAD, Bostancı Sahil Kvş No:2 D:A, 34747 Maltepe/İstanbul

Instagram: oldfriendsbostanci

Konum

Karşı Sahne

Karşı Sahne

Karşı Sahne, Anadolu Yakası’nda sahne kültürüyle anılan mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Akşam planını dinlemeye ve izlemeye odaklayan yapısı sayesinde, geceyi masa başı sohbetten çok sahne etrafında geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Mekan düzeni, izleyiciyle sahne arasındaki mesafeyi azaltacak şekilde kurgulanıyor.

Genellikle programlı gecelerle anılan Karşı Sahne, müzikle geçen bir akşam planı yapanların yakadaki durakları arasında yer alıyor.

Adres: Caferağa, Güneşlibahçe Sok. No:53, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: karsisahne

Konum

Bizbize Fasıl

Bizbize Fasıl

Bizbize Fasıl, adından da anlaşılacağı gibi daha samimi ve kontrollü bir fasıl ortamı sunuyor. Büyük ve gürültülü meyhane düzeninden uzak, masalar arası iletişimi koparmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinden itibaren dolan mekan, uzun süre oturulan sofralara uygun bir atmosfer yaratıyor.

Daha sakin ama fasıl geleneğinden kopmak istemeyenler için tercih edilen adreslerden biri olarak anılıyor.

Adres: Bostancı, Çetin Emeç Blv. No:38, 34744 Kadıköy/İstanbul

Instagram: bizbizefasil

Konum

Nanna Restaurant

Nanna Restaurant

Nanna Restaurant, Anadolu Yakası’nda daha şık ve düzenli bir akşam planlayanların tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Masa düzeni, iç mekan tasarımı ve genel ambiyans, kalabalık eğlence mekanlarından ayrışan bir çizgi sunuyor.

Akşam yemeğiyle başlayan ve geceye uzayan planlarda, daha dengeli bir ortam arayanlar için öne çıkan adreslerden biri olarak biliniyor.

Adres: Çınar, Cumhuriyet Cd. No:77, 34841 Maltepe/İstanbul

Instagram: nannarestaurant

Konum

Bostancı Fasıl

Bostancı Fasıl

Bostancı Fasıl, kalabalık gruplar ve uzun fasıl sofralarıyla anılan mekanlardan biri. Akşam ilerledikçe hareketlenen ortam, klasik fasıl düzenini sevenler için tanıdık bir atmosfer sunuyor.

Özel günlerde, kutlamalarda ve arkadaş organizasyonlarında sıkça tercih edilen Bostancı Fasıl, yakada fasıl denince akla gelen adresler arasında bulunuyor.

Adres: Kasaplar Çarşısı, Kadıköy İstanbul TR, Altıntepe, Turgut Özal Blv. No:13, 34000 Maltepe

Instagram: bizbizefasil

Konum

Rossi Suadiye

Rossi Suadiye

Rossi Suadiye, Suadiye hattında daha modern ve sosyal buluşma odaklı bir akşam geçirmek isteyenlerin uğradığı mekanlardan biri. Düzenli masa yerleşimi ve ferah iç alanı sayesinde kalabalık hissi minimumda tutuluyor.

Akşam saatlerinde yoğunlaşan yapısıyla, yemekle başlayan planları geceye taşımak isteyenlere hitap ediyor.

Adres: Suadiye, Plaj Yolu Sk. No:23, 34740 Kadıköy/İstanbul

Instagram: rossisuadiye

Konum

Moda Kayıkhane

Moda Kayıkhane

Moda Kayıkhane, deniz havasını akşam planına dahil etmek isteyenler için öne çıkan adreslerden biri. Sahile yakın konumu ve açık alan düzeni, daha ferah ve rahat bir ortam sunuyor.

Moda hattında akşam saatlerini geçirmek isteyenlerin sıkça uğradığı mekanlardan biri olarak biliniyor, özellikle uzun oturumlara uygun yapısıyla dikkat çekiyor.

Adres: Caferağa, Moda Cd. No:192-3, 34710 Kadıköy, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: modakayikhane

Konum

Buddha Sahne

Buddha Sahne

Buddha Sahne, Anadolu Yakası’nda sahne merkezli akşam planlarının bilinen duraklarından biri. Mekan düzeni, izlemeyi ön plana alan bir yapıya sahip. Programlı geceleri takip edenler için tercih edilen adreslerden biri olarak anılıyor ve geceyi sahne etrafında geçirmek isteyenlere hitap ediyor.

Adres: Caferağa, Kadife Sk. No:14, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: buddhasahne

Konum

The Wall Suadiye

The Wall Suadiye

The Wall Suadiye, Anadolu Yakası’nda sahne kültürüyle özdeşleşmiş adreslerden biri olarak biliniyor. Mekanın geniş iç alanı ve sahneye hâkim yerleşimi, geceyi izlemeye ve dinlemeye odaklayan bir düzen sunuyor. Ayakta ve oturarak takip edilebilen alanlar sayesinde farklı beklentilere uygun bir akış oluşuyor.

Genellikle akşam saatlerinden sonra hareketlenen The Wall Suadiye, program günlerinde ciddi bir kalabalık yakalıyor. 

Adres: Suadiye, Berna Sk. No:4/B, 34740 Kadıköy/İstanbul

Instagram: thewallsuadiye

Konum

IF Performance Hall

IF Performance Hall

IF Performance Hall, Anadolu Yakası’nda sahne denince ilk akla gelen büyük ölçekli mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Geniş kapasitesi ve sahne görüşünü destekleyen yapısı sayesinde kalabalık gecelerde dahi düzenli bir akış sağlıyor. 

Akşam saatlerinden itibaren dolan mekan, geceyi tamamen sahne etrafında geçirmek isteyenler için Anadolu Yakası’ndaki en bilinen seçeneklerden biri olarak anılıyor.

Adres: Barbaros, Ataşehir Blv. No:216, 34746 Ataşehir/İstanbul

Instagram: ifatasehir

Konum

Efrouz İstanbul

Efrouz İstanbul

Efrouz İstanbul, Anadolu Yakası’nda daha sakin, daha kontrollü ve daha rafine bir akşam geçirmek isteyenlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Gösterişli ve özenli atmosferi, burayı kalabalık eğlence mekanlarından net şekilde ayırıyor.

Akşam yemeğiyle başlayıp aceleye gelmeyen sohbetlere uzanan planlar için tercih edilen Efrouz İstanbul, daha ağır tempolu bir gece arayanlara hitap ediyor.

Adres: Sahrayı Cedit, Batman Sk. No:4, 34734 Kadıköy/İstanbul

Instagram: efrouzistanbul

Konum

Piraye Taş Plak Meyhanesi

Piraye Taş Plak Meyhanesi

Piraye Taş Plak Meyhanesi, meyhane kültürünü nostaljik bir çizgide yaşatmasıyla öne çıkan adreslerden biri. Mekanın genel havası, daha eski usul bir akşam anlayışını yansıtıyor. İçeri girildiğinde modern meyhanelerden farklı olarak daha ağır ve sakin bir tempo hissediliyor.

Uzun sofralar, aceleye gelmeyen akşamlar ve sohbetin ön planda olduğu buluşmalar Piraye Taş Plak Meyhanesi’nin temel karakterini oluşturuyor. 

Adres: Osmanağa Mahallesi, Serasker Cad. Mimar Çıkmazı No:8/A, 34714 Kadıköy/İstanbul

Instagram: pirayetasplak

Konum

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
