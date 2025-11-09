onedio
Amerika'da En Sevilen 7. Ünlü Oldu, 100'den Fazla Şarkısı Var: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm
09.11.2025 - 20:01

Biz sana birini ve onun öne çıkan ilginç özelliklerini anlatalım, sen de ipuçlarını doğru şekilde takip ederek doğru yanıtı ver. Hazır mısın? Kendine ve ipuçlarını takip yeteneğine güveniyorsan hadi bakalım başlıyoruz!

1. Bildiğimiz ismi aslında gerçek ismi değil.

Gerçek isminin anlamı umut. Ailesi ona bu ismi, “kaderinde büyük umutlar var” inancıyla vermiş. Ancak çocukken ona takılan isim zaman içinde söylene söylene farklı bir isme dönüşmüş.

2. Babası oldukça ünlü bir şarkıcı.

Hatta ünlü bir dizide babasıyla baba-kızı canlandırarak gerçek hayattaki ilişkilerini de ekranlara taşımıştı. Hem oyuncu hem sanatçı diyebiliriz!

3. 16 yaşındayken sesi bozuldu.

Evet doğru, gerçekten de sesi bozuldu. Gençlik yıllarında yaşadığı yoğun çekim temposu ve bağırarak şarkı söyleme alışkanlığı, ses tellerinde kalıcı kalınlaşmaya yol açtı. Bugünkü o karakteristik pürüzlü, derin vokal aslında bu sürecin sonucu.

4. Sineztezi hastalığı var.

Sineztesi yani duyuların birbirine karıştığı nörolojik duruma dair bir hastalığı var. Hatta müzik dinlerken renkler ve şekiller gördüğünü de söylüyor. Bu yüzden sahne ışıkları ve klip renkleri onun için büyük anlam taşıyor.

5. Hayvanlara gerçekten çok düşkün!

10’dan fazla evcil hayvanı olduğu biliniyor. Köpekler, kediler, domuzlar ve hatta bir balık sürüsü bile olmuş. Ayrıca vegan yaşam tarzını uzun süre benimsemiş ve PETA tarafından ödüllendirildi.

6. Aynı zamanda bir vakfın da kurucusu.

Evsiz gençler, LGBTQ gençler ve diğer savunmasız grupların karşılaştığı adaletsizlikle mücadele etmek için çalışan Happy Hippie Vakfı'nın kurucusu aynı zamanda!

7. 2018 Malibu yangınında evini kaybetti.

2018’de California’daki Malibu evi büyük bir orman yangınında kül oldu. Hatta kendisi o dönemi sıfırdan başladığı dönüm noktası olarak anlatıyor.

8. Şarkılarının sayısı tam olarak net bilinmiyor.

Albüm şarkıları, single’lar, soundtrack’ler, iş birlikleri, cover’lar derken net bir sayı bilinmese de 200'den fazla şarkısı olduğu biliniyor.

Peki kim bu şarkıcı?

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
