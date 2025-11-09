Amerika'da En Sevilen 7. Ünlü Oldu, 100'den Fazla Şarkısı Var: Kim Bu Sanatçı?
Biz sana birini ve onun öne çıkan ilginç özelliklerini anlatalım, sen de ipuçlarını doğru şekilde takip ederek doğru yanıtı ver. Hazır mısın? Kendine ve ipuçlarını takip yeteneğine güveniyorsan hadi bakalım başlıyoruz!
1. Bildiğimiz ismi aslında gerçek ismi değil.
2. Babası oldukça ünlü bir şarkıcı.
3. 16 yaşındayken sesi bozuldu.
4. Sineztezi hastalığı var.
5. Hayvanlara gerçekten çok düşkün!
6. Aynı zamanda bir vakfın da kurucusu.
7. 2018 Malibu yangınında evini kaybetti.
8. Şarkılarının sayısı tam olarak net bilinmiyor.
Peki kim bu şarkıcı?
