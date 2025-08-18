onedio
Ali Şen Kimdir? Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen'in Rahatsızlığı Ne?

18.08.2025 - 10:58

Fenerbahçe'de iki dönem başkanlık yapan Ali Şen, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından gündeme geldi. Şen, Bodrum'da yoğun bakıma alındı. Ali Şen'in son sağlık durumuna dair açıklama ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan geldi.

Peki Ali Şen kimdir, rahatsızlığı ne?

Ali Şen Kimdir?

Ali Şen, Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Şen, iki dönem Fenerbahçe'de başkanlık yaptı ve tanındı. Eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Ali Şen, özellikle sanayi ve otomotiv sektöründe önemli yatırımlar yaptı. Ali Şen, kulüp tarihinde iz bırakan yöneticilerden biri oldu.

Ali Şen Kaç Yaşında?

1939 doğumlu Ali Şen, 2025 yılı itibarıyla 86 yaşındadır.

Ali Şen Nereli?

Ali Şen, Kosova Priştine'de dünyaya geldi.

Ali Şen Fenerbahçe Geçmişi

Ali Şen, lise yıllarında Türkiye'ye geldi. Ardından İstanbul'un, Fatih ilçesinde manav dükkanı açtı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce kısa bir süre de gazetecilik yaptı. 

İlk kez 1975 yılında Fenerbahçe'ye geldiğinde kulübün basketbol branşının başına getirildi. 12 Nisan 1981'de kulübün başkanı seçildi. Şen, güçlü ve karizmatik başkanlık stiliyle tanındı. Fenerbahçe, Şen'in döneminde önemli başarılara imza attı. 

Başkanlığı Aziz Yıldırım'a bırakan Şen, takımın efsane başkanları arasında yerini edindi.

Ali Şen'in Sağlık Durumu Nasıl?

Ali Şen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bodrum’da bir özel hastanede yoğun bakıma alındı. Ali Şen'in kimseyi tanımadığı ve konuşamadığı öğrenildi. 

Şen'in sağlık durumuna dair gelişmeyi ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından paylaştı: “Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı, Bodrum sevdalısı Ali Şen başkanımızın yoğun bakımda tedavi altına alındığını, üzüntüyle öğrendim. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum ve Fenerbahçe Camiasına; Ailesine, sevenlerine, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'

