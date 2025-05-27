Aleyna Tilki Kimdir, Kaç Yaşında? Aleyna Tilki'nin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Henüz genç yaşında yıldızlaştı, milyonların gözü onun üzerinde. Gerek sahne tarzı gerek açıklamalarıyla her daim gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki’nin hem kariyeri hem özel hayatı hayranları tarafından adeta mercek altında. Pop müzikte sınırları zorlayan, zaman zaman oyunculuğa da göz kırpan genç yıldızla ilgili en çok merak edilen sorular hep aynı: Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli?
Hadi gelin, Aleyna’nın renkli dünyasına birlikte göz atalım!
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Aleyna Tilki Kimdir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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