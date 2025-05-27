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Aleyna Tilki Kimdir, Kaç Yaşında? Aleyna Tilki'nin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Aleyna Tilki Kimdir, Kaç Yaşında? Aleyna Tilki'nin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.05.2025 - 14:56

Henüz genç yaşında yıldızlaştı, milyonların gözü onun üzerinde. Gerek sahne tarzı gerek açıklamalarıyla her daim gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki’nin hem kariyeri hem özel hayatı hayranları tarafından adeta mercek altında. Pop müzikte sınırları zorlayan, zaman zaman oyunculuğa da göz kırpan genç yıldızla ilgili en çok merak edilen sorular hep aynı: Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli? 

Hadi gelin, Aleyna’nın renkli dünyasına birlikte göz atalım!

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Aleyna Tilki Kimdir?

Aleyna Tilki Kimdir?

Aleyna Tilki, Türk pop müziğinin son yıllarda çıkardığı en sansasyonel isimlerden biri. 28 Mart 2000’de Konya’da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda müziğe ilgisi olduğunu fark eden Aleyna, dikkatleri ilk kez “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programıyla çekti. Ancak asıl patlamayı 2016’da Emrah Karaduman ile yaptığı “Cevapsız Çınlama” ile yaşadı. Bu şarkı öyle tuttu ki, YouTube’da yüz milyonları geçen izlenme rakamıyla adını altın harflerle müzik tarihine yazdırdı.

Aleyna Tilki Kaç Yaşında?

Aleyna Tilki Kaç Yaşında?

2000 doğumlu olan Aleyna Tilki, şu an 25 yaşında. 

Aleyna Tilki Nereli?

Aslen Konyalı olan Aleyna’nın annesi Trabzonlu, babası ise Rusya göçmeni olduğu söyleniyor.

Aleyna Tilki Kariyer Başlangıcı

Aleyna Tilki Kariyer Başlangıcı

Aleyna, 14 yaşında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” ile ilk kez ekrana çıktı ama asıl çıkışı 2016’da “Cevapsız Çınlama” ile yaptı. Bu şarkı bir fenomen haline geldi. Ardından “Sen Olsan Bari”, “Yalan”, “Nasılsın Aşkta?” gibi şarkılarla listeleri salladı. 2021’de Exxen dizisi “İşte Bu Benim Masalım”la oyunculuğa da adım attı. Ayrıca yurt dışında Warner Music ile anlaşarak İngilizce şarkılar da çıkardı.

Aleyna Tilki Özel Hayatı

Aleyna Tilki Özel Hayatı

Aleyna’nın özel hayatı her zaman merak konusu oldu. 2020’de Kadir Güneş ile adı anıldı. 2022’de ise rapçi Uzi ile ilişkisi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şimdilerde özel hayatında sessizlik hakim.

Aleyna Tilki Öne Çıkan Açıklamaları

Aleyna Tilki Öne Çıkan Açıklamaları

“Büyüttüm kendimi, her şeyin farkındayım.”

“Ne zaman bir şeyi tanımlasam başıma dert oluyor.”

Müzik sektöründe herkesle arkadaş olunmaz.”

“Hayat artık hiç sarmıyor.”

“Gerçeklik algıma oynanan bir oyun daha izliyoruz.”

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Aleyna Tilki Şarkıları

Aleyna Tilki Şarkıları

Cevapsız Çınlama (feat. Emrah Karaduman) – 2016

Sen Olsan Bari – 2017

Yalnız Çiçek (feat. Emrah Karaduman) – 2018

Nasılsın Aşkta? – 2020

Bu Benim Masalım – 2021

Retrograde – 2021

Take It or Leave It – 2021

Real Love – 2022

Sır – 2022

Başıma Belasın – 2022

Yalancı Bahar – 2023

Hoşuna Gidiyor – 2023

Bir Gün Ol Yerimde (feat. Doğu Swag) – 2023

Anlat Bana – 2024

Fikrimin İnce Gülü (Edis ile düet) – 2025

Aleyna Tilki Güncel Projeleri

Aleyna Tilki Güncel Projeleri

Aleyna son olarak 19 Mayıs’a özel Edis’le düet yaparak Atatürk’ün sevdiği “Fikrimin İnce Gülü”nü seslendirdi. Sosyal medyada büyük beğeni topladı. Aynı zamanda yaz aylarında sahnelerde sık sık göreceğiz gibi duruyor.

Aleyna Tilki Ödülleri ve Adaylıkları

Aleyna Tilki Ödülleri ve Adaylıkları

2017 Altın Kelebek – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı (Aday)

2018 Fizy Müzik Ödülleri – En İyi Kadın Sanatçı (Kazandı)

2021 Number1 Video Müzik Ödülleri – En İyi Kadın Sanatçı (Kazandı)

2022 Number1 Video Müzik Ödülleri – Yılın Şarkısı “Retrograde” (Aday)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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