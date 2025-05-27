Aleyna Tilki Kimdir, Kaç Yaşında? Aleyna Tilki'nin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Aleyna Tilki, Türk pop müziğinin son yıllarda çıkardığı en sansasyonel isimlerden biri. 28 Mart 2000’de Konya’da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda müziğe ilgisi olduğunu fark eden Aleyna, dikkatleri ilk kez “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programıyla çekti. Ancak asıl patlamayı 2016’da Emrah Karaduman ile yaptığı “Cevapsız Çınlama” ile yaşadı. Bu şarkı öyle tuttu ki, YouTube’da yüz milyonları geçen izlenme rakamıyla adını altın harflerle müzik tarihine yazdırdı.