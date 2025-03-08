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Zor Uyananlar Buraya! Sahura Anında Kalkmanı Sağlayacak Alarm Müziğini Söylüyoruz!

etiket Zor Uyananlar Buraya! Sahura Anında Kalkmanı Sağlayacak Alarm Müziğini Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 21:08

Sabahları alarmı ertelemeden uyanmak senin için imkânsız mı? Hele sahura kalkmak tam bir mücadele mi? Merak etme, sana özel bir alarm müziği buluyoruz! Öyle bir şarkı seçeceğiz ki, gözlerin anında açılacak, uykun bir anda kaçacak!

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1. Sahura kalktığın gibi yemek yiyebiliyor musun?

2. Peki ya sahurda hangisini tercih edersin?

2. Peki ya sahurda hangisini tercih edersin?

3. Hiç sahur yapmadan oruç tuttuğun oluyor mu?

4. Oruç tutarken seni en çok zorlayan şey ne oluyor?

5. Peki ya sahur yemeğini sen mi hazırlıyorsun yoksa senin için bir başkası mı?

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6. Sahurda yemek yediğin gibi uykuya tekrar dalabiliyor musun?

7. Peki ya hiç alarmı duymayıp sahuru kaçırdığın oldu mu?

8. Sahurda seni anlatan bir gif seçmeni istesek!

Eye Of The Tiger

Sandstorm

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Feel

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Ecivicivokke
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