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Fransa'dan Konya'ya Yerleşti: MasterChef Beyza Yeni Evini Paylaştı!

Fransa'dan Konya'ya Yerleşti: MasterChef Beyza Yeni Evini Paylaştı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.03.2025 - 21:20

2024 sezonunda MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Beyza Huri Aydın, yarışmada geçirdiği elim kaza ile hafızalarımızda kaldı. Yarışmada yüzüne sıçrayan kaynar yağ ile feci bir kaza atlatan Beyza, bir süre yarışmadan uzak kalmıştı. Neyse ki geri döndü ve tedavi sürecini olumlu atlattı. MasterChef yarışması bittikten sonra da, normalde Fransa'da yaşayan 23 yaşındaki genç aşçı, Türkiye'ye taşınma kararı aldığını duyurdu. Yeni adresi ise Konya oldu. MasterChef Beyza, yarışma bitmiş olmasına rağmen Instagram paylaşımlarıyla sevenlerinin ilgisini topluyor. Konya'ya taşınan Beyza yeni evini takipçileri için videoya da aldı. İşte merak edenler için Beyza'nın yeni evi...

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Beyza Huri Aydın, 2024 yılında MasterChef Türkiye yarışmasının en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi.

Beyza Huri Aydın, 2024 yılında MasterChef Türkiye yarışmasının en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi.

Geçtiğimiz sezon MasterChef Türkiye yine ekranlara damgasını vurmayı başardı. 2024 sezonunu başarıyla geçiren Beyza, finale az bir zaman kala feci bir kaza atlatmıştı. 

Yarışmanın çekimleri sırasında yemek yaparken yüzüne kızgın yağ sıçrayan Beyza'nın yüzü yanmıştı. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan Beyza, yaklaşık 12 gün boyunca tedavi gördü. Yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusu olan genç yarışmacının durumu iyiydi. 

Hem sağlığı açısından hem estetik olarak tedavileri  Acun Medya tarafından karşılanan Beyza, bir süre sonra yarışmaya geri döndü. Yüzündeki sargılarla mücadele eden Beyza, 30 Aralık 2024 tarihli eleme gecesinde rakibi Kerem'e karşı sadece 1 puan farkla elenerek yarışmayı beşinci sırada tamamladı.

MasterChef bitti ancak Beyza'ya ilgi son bulmadı. Instagram'da takipçileri ile buluşan Beyza, taşınma kararı aldığını duyurdu.

MasterChef bitti ancak Beyza'ya ilgi son bulmadı. Instagram'da takipçileri ile buluşan Beyza, taşınma kararı aldığını duyurdu.

Yarışmanın ardından sürpriz bir karar alarak Fransa'dan Türkiye'ye taşınacağını duyuran Beyza'nın hangi şehre geleceği merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde memleketi Konya'ya taşınacağını açıklamıştı.

Fransa'dan Konya'ya geldiğini paylaşan Beyza, sonunda yeni evini de tuttu. Aydın, yeni evinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yeni evi, takipçileri tarafından 'saray yavrusu' olarak nitelendirildi ve büyük beğeni topladı.

Beyza yeni ev kararının yanı sıra Türkiyede yeni projeler içerisinde de olduğunu duyurdu.

Beyza yeni ev kararının yanı sıra Türkiyede yeni projeler içerisinde de olduğunu duyurdu.

MasterChef yarışmacılarını ekranda izledikten sonra Türkiye'nin dört bir yanında işletmelerini ziyaret etmek oldukça keyifli, aslında. Beyza'nın da planları arasında bu var ancak şimdilik sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla takipçileriyle buluşmak istiyor. Beyza yeni evini gezdirdiği videosunda mutfağı gösterirken 'Burada sizler için videolar çekeceğim.' diye de ekliyor. 

Bakalım, siz Beyza'nın yeni evini beğenecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...

İşte MasterChef Beyza'nın paylaşımı:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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