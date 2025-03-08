Fransa'dan Konya'ya Yerleşti: MasterChef Beyza Yeni Evini Paylaştı!
2024 sezonunda MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Beyza Huri Aydın, yarışmada geçirdiği elim kaza ile hafızalarımızda kaldı. Yarışmada yüzüne sıçrayan kaynar yağ ile feci bir kaza atlatan Beyza, bir süre yarışmadan uzak kalmıştı. Neyse ki geri döndü ve tedavi sürecini olumlu atlattı. MasterChef yarışması bittikten sonra da, normalde Fransa'da yaşayan 23 yaşındaki genç aşçı, Türkiye'ye taşınma kararı aldığını duyurdu. Yeni adresi ise Konya oldu. MasterChef Beyza, yarışma bitmiş olmasına rağmen Instagram paylaşımlarıyla sevenlerinin ilgisini topluyor. Konya'ya taşınan Beyza yeni evini takipçileri için videoya da aldı. İşte merak edenler için Beyza'nın yeni evi...
Beyza Huri Aydın, 2024 yılında MasterChef Türkiye yarışmasının en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi.
MasterChef bitti ancak Beyza'ya ilgi son bulmadı. Instagram'da takipçileri ile buluşan Beyza, taşınma kararı aldığını duyurdu.
Beyza yeni ev kararının yanı sıra Türkiyede yeni projeler içerisinde de olduğunu duyurdu.
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