Fransa'dan Konya'ya Yerleşti: MasterChef Beyza Yeni Evini Paylaştı!

2024 sezonunda MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Beyza Huri Aydın, yarışmada geçirdiği elim kaza ile hafızalarımızda kaldı. Yarışmada yüzüne sıçrayan kaynar yağ ile feci bir kaza atlatan Beyza, bir süre yarışmadan uzak kalmıştı. Neyse ki geri döndü ve tedavi sürecini olumlu atlattı. MasterChef yarışması bittikten sonra da, normalde Fransa'da yaşayan 23 yaşındaki genç aşçı, Türkiye'ye taşınma kararı aldığını duyurdu. Yeni adresi ise Konya oldu. MasterChef Beyza, yarışma bitmiş olmasına rağmen Instagram paylaşımlarıyla sevenlerinin ilgisini topluyor. Konya'ya taşınan Beyza yeni evini takipçileri için videoya da aldı. İşte merak edenler için Beyza'nın yeni evi...