Aldanma ve Aldatılma Riski Olan 4 Burç: Önümüzdeki 5 Gün Boyunca Her Duyduğunuza İnanmayın!
Aldanma ve Aldatılma Riski Olan 4 Burç: Önümüzdeki 5 Gün Boyunca Her Duyduğunuza İnanmayın!
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Astrolog Tuğba Karadayı, Mars-Neptün karesinin etkilerini değerlendirdi ve aldanma riski konusunda o burçları uyardı.
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Mars ve Neptün'ün kozmik dansı, bizi hayatın gerçeklerine karşı biraz daha dikkatli olmamız konusunda uyarıyor.
Balıklar burcu da bu dönemde özellikle dikkatli olmalı.
Bu durumdan en çok etkilenecek burçlardan biri de şüphesiz ki İkizler.
Son olarak, gözlerinizi dört açmanız gereken bir burç daha var: Yaylar.
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