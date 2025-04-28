İrade ve Otorite Üzerine Derin Bir Yolculuk: Yekta Erdal Akgül ile Özel Söyleşi

-İrade ve otorite, bireyin hem iç dünyasında hem de dış çevresinde etkin bir liderlik kurabilmesinin temel taşlarıdır. İrade, hedeflere doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi sağlar; otorite ise bu ilerleyişi organize eder ve sürdürülebilir kılar. Gerçek başarı, önce insanın kendi iç evreninde başarı kazanmasıyla başlar.

+Peki, bu noktada bir kişinin iradesinin güçlü olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

-İradenin gerçek gücü, kriz anlarında ve zorlu koşullarda ortaya çıkar. Bir kişi, kısa vadeli hazlardan vazgeçip uzun vadeli hedeflerine sadık kalabiliyorsa, gerçek anlamda güçlü bir iradeye sahiptir. Aynı zamanda verdiği kararları uygulayabilme verimliliğinden anlarız.

+O halde hayatında otorite kurmak isteyen biri ilk nereden başlamalıdır?

-İlk adım, ne istediğini açık ve net bir şekilde belirlemektir. Hedefler netleştiğinde, duygular ve düşünceler bu hedefe yönlendirilebilir. İç otorite, farkındalıkla başlar ve günlük uygulamalarla güçlenir.

+İrade ve otorite arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlarız?

-İrade, içimizdeki motor güçtür; otorite ise bu gücü doğru yönde kanalize edebilme becerisidir. İrade olmadan otorite dağılır, otorite olmadan ise irade hedefsizleşir. Aslında otorite tetikleyici güç, irade ise yaptırım gücüdür ve bu ikisi birbirini güçlendiren unsurlardır.

+Teorik olarak anlaşılması kolay. Pratikte yani günlük yaşamın farklı alanlarında irademizi nasıl etkili kullanabiliriz?

-İrade her alanda kendini gösterir; iş hayatında disiplinli çalışma, sağlıkta dengeli yaşam alışkanlıkları, ilişkilerde ise duyguların sağlıklı yönetimi olarak görünür. Kısacası sağlık, başarı ve huzur için belki de en önemli unsurlar arasındadır.

+Gelelim beni zorlandığım noktaya. Duygular, iradenin önünde bir engel midir yoksa destekleyici bir güç mü?

-Duygular doğru yönetildiğinde, iradeye güç katar. Ancak kontrolsüz duygular, iradeyi zayıflatabilir. Bu yüzden duygular danışman olmalı, yönetici değil. Duygular tetikleyicidir de, yani bizi harekete geçirir ve aksiyon almamızı sağlar. Bazen de durdurur, aslında aklın ötesinde bizi deneyim ve genetik aktarım yolu ile besleyen, veriler ile yaşamımızı ilerletmemizi sağlayan eşya üstü yeteneklerimizdir.

+Çok net ve faydalı bir açıklama oldu benim için. Peki özel hayatımızda iç otoritemizi nasıl geliştiririz?

-Günlük hayatta küçük sözler vererek ve onları tutarak başlayabiliriz. Ayrıca öz farkındalık geliştirmek, değerlerimizi belirlemek ve bu değerlere uygun yaşam sürmek iç otoriteyi besler. Kendimizi tanımak, sağlıklı olmak, sosyal zekamızı geliştirmek bu konuda çok faydalı olabilir. İnanç ve vicdan bu konuda büyük rol oynarken, değerlerimiz ve prensiplerimiz belirleyicidir.

+Birden şu soru aklıma geliverdi, her otorite sahibi başarılı mıdır? Ya da başarıya ulaşan insanların ortak özellikleri sizce nelerdir?

-Başarılı bireyler, bedenlerini, zihinlerini ve duygularını uyum içinde kullanırlar.

Motivasyonları anlık duygulardan değil, köklü hedeflerden ve sabırdan beslenir.

Kısacası güçlü ve yönetebildikleri bir iradeye sahiptirler. Bu bireyler iç ve dış otoriteyi yerinde ve dengeli kullanmayı bilirler.

+Okurlarım için günlük hayatta iradeyi güçlendirmek için üç temel strateji önerir misiniz?

1. Güne bir hedef belirleyerek başla. Örneğin 15 dakika erken kalkmak.

2. Küçük zaferleri kutla. Mesela, kısa bir okuma seansı yapmak.

3. Duygusal tepkileri akılla yönet. Gerildiğiniz bir anda 10-15 saniye beklemek, nefes almak ve sonra harekete geçmek gibi.