İrade ve Otorite Üzerine Derin Bir Yolculuk: Yekta Erdal Akgül ile Özel Söyleşi
Köşemden herkese sevgiler. Bugün epeydir üzerinde durmak istediğim bir konu üzerine buluştuk sizlerle. Konumuz öğretmen olduğum halde yer yer zorlandığım irade ve otorite. İnanın bazen şahsi meselelerimde dahi kendimi iradesiz hissederim. Bu bazen sağlık konusunda bazen beslenme bazen de sosyal hayatımda kendini ele verir. Misal tatlının zararlarını bildiğim halde her gün yemeden kendimi alamamak tam bir iradesizlik örneğidir benim için. Otoriteyi de baskı ve üstünlük kurmayla karıştırmaktan çok çekinirim. Öğretmenlikte bu konu çok hassastır. 20 yılı aşkın meslek hayatımda öğrenciyle ego yarıştırma gibi bir durumun içine düşen meslektaşlarımı görüp onlardan irite olduğum günler çok olmuştur. Belki çok otoriter olamadım ama biliyorum ki çoğu zaman öğrencilerim tarafından sevilip sayıldım. 43 yaşıma geldim ve hala düşünüyorum, otoriter olmak iyi mi kötü mü? Ya da bu tanımların tam olarak karşılığı nedir?
İşte tam da zihnim bu sorularla meşgulken işin ehli bir arkadaşı olan Yekta Erdal Akgül ile dost meclisinde sohbete daldık ve bu sohbeti daha profesyonel hale getirip röportaja evirdik. Kendisi hem yaşam rehberi hem de fizyonomist. Ayrıca İnsanın kullanım kılavuzu kitabının da yazarı. Kendisiyle her sohbetimiz dolu dolu ve eğlenceli geçer. Umuyorum bu söyleşi size de aynı tadı verir.
+Erdal hocam öncelikle şunu merak ediyorum, İrade ve otorite kavramları bireyin yaşamında neden kritik bir rol oynar ve gereklidir?
+İrade ve azim deyince aklıma gemileri karadan yürütmeyi göze alan Fatih Sultan Mehmet gelir. Fatih Sultan Mehmet’in başarısını irade ve otorite açısından siz nasıl değerlendirirsiniz?
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