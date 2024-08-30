En Pinti 3 Burç: Onlardan Canlarını İsteyin, Ama Paralarını Sakın İstemeyin!
En Pinti 3 Burç: Onlardan Canlarını İsteyin, Ama Paralarını Sakın İstemeyin!
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Kendi zevkleri ve ihtiyaçları söz konusu olduğunda cömertliğiyle tanınan Oğlak burcu, iş başkaları için para harcamaya geldiğinde, tutucu bir yaklaşım sergiler.
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İkinci sırayı kimselere kaptırmayan Başak burçları, her zaman en iyisini hedeflerken bu süreçte birazcık cimri olabilirler.
Ve işte karşınızda sıralamamızın üçüncü basamağındaki burç: Boğa! Bu burç, maddi değerlere olan düşkünlüğü ile bilinir.
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