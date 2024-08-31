Burcuna Göre Melankolik Biri misin? Melankolinin Vücut Bulmuş Hali Olan 5 Burç!
Burcuna Göre Melankolik Biri misin? Melankolinin Vücut Bulmuş Hali Olan 5 Burç!
Herkes burçların genel özelliklerini bilir ama bazı burçların karanlık köşeleri gözden kaçabilir. Peki sen burcuna göre melankolik biri misin? Gelin melankolinin vücut bulmuş hali olan burçlara birlikte bakalım.
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Merakla beklediğiniz listemizin ilk sırasında, sürpriz bir isimle karşınızdayız: Oğlak burcu!
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Listemizin ikinci sırasında ise Kova burcu var!
Listede Yengeç burcunun olduğunu tabiki tahmin etmişsinizdir!
Her ne kadar bazen gizemli ve anlaşılmaz olarak görülseler de, Akrep burcunun bu listeye dahil olmaması düşünülemez bile.
Ve işte geldik listemizin son sırasına. Heyecanla beklediğiniz, belki de "Acaba unuttular mı?" diye düşündüğünüz Balık burcunun sırasına.
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