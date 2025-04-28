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Şevval Sam Kimdir? Şevval Sam Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Şevval Sam Kimdir? Şevval Sam Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2025 - 07:25

Şevval Sam kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Şevval Sam'ın kariyer yolculuğu, özel hayatı, yer aldığı diziler ve filmler hangileri? Başarılı sanatçının müzik çalışmaları, aldığı ödüller ve güncel projeleri neler? Şevval Sam hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik!

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Şevval Sam Kimdir?

Şevval Sam Kimdir?

Şevval Sam, Türkiye'nin hem ekranlarında hem de müzik sahnesinde uzun yıllardır kendine sağlam bir yer edinmiş başarılı bir oyuncu ve şarkıcıdır. 

Sanat dünyasına adımını 90'lı yıllarda attığı televizyon projeleriyle atan Sam, zamanla hem oyunculuk hem de müzik alanındaki çok yönlülüğüyle dikkat çekmiştir. 

İlk olarak rol aldığı dizilerle geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı, güçlü ve billur sesiyle verdiği özgün sahne performanslarıyla da müzik kariyerinde önemli bir iz bırakmıştır.

Şevval Sam Kaç Yaşında?

Şevval Sam Kaç Yaşında?

11 Kasım 1973'te doğan Şevval Sam, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Akrep burcu olan Şevval Sam, 1,65 metre boyunda ve 57 kilogram ağırlığındadır.

Şevval Sam Aslen Nereli?

Şevval Sam Aslen Nereli?

Anne tarafından Hakkari, baba tarafından ise Ankara kökenli olan Şevval Sam, kökenlerini Balkanlar, Orta Anadolu, Doğu, Irak, Malatya ve Bulgaristan'a kadar uzanan geniş bir yelpazede tanımlamaktadır.

 Annesi, Türk müziğinin önemli isimlerinden Leman Sam; babası ise müzisyen Selim Sam'dır. Şevval Sam'ın kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adında bir ablası bulunmaktadır.

Eğitim hayatına İstanbul Etiler'deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda başlayan Şevval Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi'nin Restorasyon bölümünde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlamıştır.

Şevval Sam'ın Kariyer Başlangıcı

Şevval Sam'ın Kariyer Başlangıcı

Şevval Sam, sanat dünyasına ilk adımını 1993 yılında atv'de yayınlanan ve dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Süper Baba ile attı. 

Bu dizide canlandırdığı Deniz/Derya karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Dizi, 1993'ten 1997'ye kadar dört sezon boyunca ekranlarda kaldı ve Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer aldı. 

Oyunculuk kariyerindeki bu başarılı başlangıcın ardından, Şevval Sam müzik kariyerine de 2006 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü Sek ile giriş yaptı.

Şevval Sam'ın Özel Hayatı

Şevval Sam'ın Özel Hayatı

Şevval Sam, 1993 yılında henüz 19 yaşındayken Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin ile evlenmiştir. Bu evlilikten, 15 Haziran 1997 doğumlu Tarık Emir Tekin adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. 

Tarık Emir Tekin, Oxford School of Drama'da eğitim almış ve 'Sadakatsiz', 'Bir Peri Masalı' gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkat çekmiştir. ​ Şevval Sam ve Metin Tekin'in evliliği 1999 yılında sona ermiştir. 

Uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sam, 14 yıllık birlikteliğin ardından müzisyen Sarp Maden ile yollarını ayırmıştır. 

2024 yılında ise reklamcı Cem Topçuoğlu ile ilişkisi kamuoyuna yansımıştır. Çift, Ferzan Özpetek'in 'Bir İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik-Muhabbet' filminin özel gösterimine birlikte katılarak ilk kez basın karşısına çıkmıştır. ​Çiftin hala birlikte olduğu biliniyor.

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Şevval Sam'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Şevval Sam'ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • Müzik benim için bir ifade, bir konuşma dili. Hatta anadilim diyebilirim.”

  • “Kuşlar uçar, Şevval şarkı söyler.”

  • “Annem bize kendi parmak izimizi keşfetmeyi öğretti.”

  • “Belki de en büyük korkum, yapmak istediklerime tek bir yaşamın yetmeme ihtimali.”

  • “Ender’de kendimi o kadar özgür hissediyorum ki... Absürtlüğü beden dilime özgürce yansıtabiliyorum.” (Yasak Elma hakkında)

  • 'Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az. İster zengin ol, ister orta halli, ister fakir, herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka bahçesi var, iki katlı. 

  • “Eğer benden beklenen süslü cümleler ise bunu hiçbir zaman yapmayacağım.”

  • “Rüzgâra göre omurgasını eğmemiş biri olarak konuşuyorum.”

Şevval Sam'ın Yer Aldığı Diziler

Şevval Sam'ın Yer Aldığı Diziler

  • Süper Baba (1993–1997) – Deniz/Derya

  • Feride (1996) – Feride

  • Aşkın Dağlarda Gezer (1999–2000) – Kajal

  • Yıldızların Altında (2002) – Türkan

  • Karaoğlan (2002) – Ece Hatun

  • Gülbeyaz (2002–2003) – Gülbeyaz Dursunoğlu

  • Müjgan Bey (2004) – Müjgan/Müjdat

  • Çocuğun Var Derdin Var (2004–2005) – Zeynep

  • Yine de Aşığım (2005–2006) – Ayşe

  • Yaşanmış Şehir Hikayeleri (2006) – Ece Yıldız

  • Derman (2008) – Derman Özersoy

  • Acayip Hikayeler (2012) – Müge (konuk oyuncu)

  • Muhteşem Yüzyıl (2013) – Şarkıcı (konuk oyuncu)

  • Kara Kutu (2015) – Adalet (konuk oyuncu)

  • Bodrum Masalı (2016–2017) – Yıldız Ergüven

  • Yasak Elma (2018–2023) – Ender Çelebi

  • RU (2024) – Karakter bilgisi belirtilmemiş

  • Yan Oda (2024) – Sevgi Ersoy

Şevval Sam'in Yer Aldığı Filmler

Şevval Sam'in Yer Aldığı Filmler

  • Martılar ve İstanbul (2002) – Doktor Pınar 

  • Ziyaret (2004) – Kısa Film

  • Yaşamın Kıyısında (2007) – Konuk Oyuncu

  • Sen Olmak (2007) – Kısa Film

  • Yüreğine Sor (2010) 

  • Siyah Beyaz (2010) – Ayten

  • Kafe (2010) – Kadın

  • Black Horse Memories (2015) – Hemşire

  • Paranın Kokusu (2018) 

  • Gönül (2022) – Sefure

Şevval Sam'ın Albümleri

Şevval Sam'ın Albümleri

  • Sek (2006)

  • Istanbul's Secrets (2007)

  • Karadeniz (2008)

  • Has Arabesk (2010)

  • II Tek (2012)

  • Tango (2013)

  • Toprak Kokusu (2015) 

  • Nanninom (2016)

  • Karadeniz II (2022)

Şevval Sam'ın Güncel Projeleri

Şevval Sam'ın Güncel Projeleri

  • 2025 yılında, 2016'da yayımlanan çocuk albümü “Nanninom” özel bir koleksiyon olarak yeniden sunuldu. Bu koleksiyon, sınırlı sayıda üretilen plak, çocuklara özel tasarlanmış pikap ve “Bugün İlk Defa” temalı bir ajandadan oluşmaktadır.

  • Şevval Sam, “Uyku Perisi” adlı bir çizgi film projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu proje, çocuklara yönelik yeni bir animasyon serisi olarak planlanmaktadır.

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Şevval Sam'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Şevval Sam'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Müzik Ödülleri

  • 2008 – Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri: En İyi Kadın Yorumcu

  • 2009 – Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödülleri: En İyi Kadın Halk Müziği Sanatçısı

  • 2009 – 15. Kral TV Video Müzik Ödülleri: Yılın Halk Müziği Sanatçısı

  • 2009 – 36. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Halk Müziği Kadın Solist

  • 2009 – Pertevniyal Lisesi Ödülleri: En İyi Hafif Müzik Sanatçısı

  • 2009 – YEKÜV Ödülleri: Eğitime Katkı Ödülü

  • 2009 – Toplumsal Etik Derneği Ödülleri: En İyi Oyuncu - Ses Sanatçısı

  • 2010 – Çukurova Üniversitesi Ödülleri: En İyi Kadın Şarkıcı

  • 2010 – Konya Selçuk Üniversitesi “İnovasyon Zirvesi” Ödülleri: Yılın Yenilikçi Sanatçısı

  • 2011 – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ödülleri: Yılın En İyi Sanatçısı

  • 2011 – Avrupa Birliği Kalite Ödülleri: En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı

  • 2015 – 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Halk Müziği Kadın Solist

  • 2022 – 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı

Oyunculuk Ödülleri2023 – Murex D’or Uluslararası Ödülleri (Lübnan): En İyi Kadın Oyuncu 

Diğer Ödülleri

  • 2019 – İstanbul Kültür Üniversitesi 3. Kariyer Onursal Ödülleri: Kariyer Onur Ödülü

  • 2022 – Elle Green Ödülleri: Güzellik Ödülü

  • 2022 – Magazin Gazetecileri Derneği 26. Altın Objektif Ödülleri: En İyi Proje Albümü

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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