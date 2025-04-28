Şevval Sam Kimdir? Şevval Sam Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Şevval Sam, Türkiye'nin hem ekranlarında hem de müzik sahnesinde uzun yıllardır kendine sağlam bir yer edinmiş başarılı bir oyuncu ve şarkıcıdır.

Sanat dünyasına adımını 90'lı yıllarda attığı televizyon projeleriyle atan Sam, zamanla hem oyunculuk hem de müzik alanındaki çok yönlülüğüyle dikkat çekmiştir.

İlk olarak rol aldığı dizilerle geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı, güçlü ve billur sesiyle verdiği özgün sahne performanslarıyla da müzik kariyerinde önemli bir iz bırakmıştır.