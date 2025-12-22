onedio
Airfryer'da Patatesli Mini Poğaça, Tavuk Köftesi ve Tahinli Balkabağı Tatlısı Nasıl Yapılır?

22.12.2025 - 20:46

Çay saatiyle akşam yemeği arasında kararsız kalanlar için kurtarıcı bir menü hazırladık! Hepsini kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarifleri denemek için kaydırın! 👇🏻

Patatesli Mini Poğaça, Tavuk Köftesi ve Tahinli Balkabağı Tatlısı Nasıl Yapılır?

Patatesli Mini Poğaça 

Malzemeler:

Hamuru İçin:

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta beyazı

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 paket kabartma tozu

İçi İçin:

  • 1 adet haşlanmış patates

  • 2 çay kaşığı kuru nane

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı susam 

  • 1 yemek kaşığı çörek otu

Yapılışı:

1. Bir kasede hamuru için olan tüm malzemeleri birleştirip ele yapışmayacak bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

2. Ayrı bir kasede haşlanmış patatesi ezin. Üzerine baharatları ekleyip karıştırın.

3. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp yassılaştırın ve patatesli harçtan koyup kapatın ve yuvarlayıp hazneye yerleştirin.

4. Üzerlerine yumurta sarısı, susam ve çörek otu serpiştirip  170 derecede 20 dakika pişirin. 

Tavuk Köftesi 

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğüs

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı köri tozu

  • 3 yemek kaşığı panko 

  • 1 adet rendelenmiş soğan

  • 1 avuç maydanoz

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü yumurta, soğan, maydanoz ve baharatlarla birlikte rondodan geçirin.

2. Karışımı bir kaseye aktarıp harçtan parçalar alın ve elinizle şekil verip yassılaştırın.

3. Hazneye yerleştirdiğiniz köfteleri 180 derecede 20 dakika pişirin. 

Tahinli Bal Kabağı Tatlısı

Malzemeler:

  • 500 gram bal kabağı (doğranmış)

  • 1 su bardağı toz şeker

  • Üzeri İçin:

  • 4 yemek kaşığı tahin

  • 10 adet doğranmış ceviz içi

Yapılışı:

1. Doğranmış bal kabaklarının üzerine toz şeker ekleyip 30 dakika bekletin. Ardından180 derecede 25 dakika pişirin.

2. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra tahin gezdirip ceviz içi serpiştirerek servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

