Airfryer'da Karnabahar Köftesi, Soya Soslu Mantar, ve Kaymaklı Cevizli Ayva Tatlısı Nasıl Yapılır?

09.02.2026 - 20:01

Sebze ağırlıklı ama tatmin eden bir sofra kurmak isteyenler için dengeli bir üçlü hazırladık! Hem hafif hem de pratik bir menü arayanları aşağıya alalım! 😍

Karnabahar Köftesi 

Malzemeler:

  • 400 gram karnabahar (haşlanmış)

  • 1 avuç maydanoz

  • 1 adet soğan

  • 1 adet yumurta 

  • 5 yemek kaşığı panko 

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay bardağı un

Yapılışı:

1. Haşlanmış karnabaharları maydanoz, soğan, yumurta, panko, kimyon, nane, toz kırmızı biber, tuz, karabiber ve sarımsakla birlikte püre haline gelene kadar rondodan geçirin. 

2. Harcı bir kaseye alın ve üzerine un ekleyip yoğurun. Hazırladığınız köftelerden parçalar alıp elinizde köfte şeklini verin. Hazneye yerleştirip 180 derecede 20 dakika pişirin. 

Soya Soslu Mantar 

Malzemeler:

  • 400 gram mantar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 adet soğan (rondodan geçirilmiş) 

  • 2 diş sarımsak (dilimlenmiş)

  • 1/2 çay bardağı soya sosu

  • 3 dal taze kekik

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Mantarları zeytinyağı, soğan, sarımsak, soya sosu, kekik, tuz ve karabiberle birlikte karıştırıp hazneye yerleştirin.

2. 180 derecede 20 dakika pişirin.

Kaymaklı Cevizli Ayva Tatlısı 

Malzemeler:

  • 2 adet ayva (ikiye bölünmüş, limon suyuyla ovulmuş) 

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 çay bardağı su 

Yapılışı:

1. İkiye bölünmüş ve çekirdekleri çıkarılmış ayvaları güveç haznesine yerleştirin. Üzerine toz şekeri ve ayva çekirdeklerini serpiştirin. 

2. Suyu da her bir ayvanın üzerine azar azar gezdirip 170 derecede ayvalar yumuşayana kadar 25 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak, kaymak ve cevizle birlikte servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

