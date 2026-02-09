Airfryer'da Karnabahar Köftesi, Soya Soslu Mantar, ve Kaymaklı Cevizli Ayva Tatlısı Nasıl Yapılır?

Karnabahar Köftesi
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Haşlanmış karnabaharları maydanoz, soğan, yumurta, panko, kimyon, nane, toz kırmızı biber, tuz, karabiber ve sarımsakla birlikte püre haline gelene kadar rondodan geçirin.
2. Harcı bir kaseye alın ve üzerine un ekleyip yoğurun. Hazırladığınız köftelerden parçalar alıp elinizde köfte şeklini verin. Hazneye yerleştirip 180 derecede 20 dakika pişirin.
Soya Soslu Mantar
Malzemeler:
400 gram mantar
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 adet soğan (rondodan geçirilmiş)
2 diş sarımsak (dilimlenmiş)
1/2 çay bardağı soya sosu
3 dal taze kekik
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
1. Mantarları zeytinyağı, soğan, sarımsak, soya sosu, kekik, tuz ve karabiberle birlikte karıştırıp hazneye yerleştirin.
2. 180 derecede 20 dakika pişirin.
Kaymaklı Cevizli Ayva Tatlısı
Malzemeler:
Yapılışı:
1. İkiye bölünmüş ve çekirdekleri çıkarılmış ayvaları güveç haznesine yerleştirin. Üzerine toz şekeri ve ayva çekirdeklerini serpiştirin.
2. Suyu da her bir ayvanın üzerine azar azar gezdirip 170 derecede ayvalar yumuşayana kadar 25 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak, kaymak ve cevizle birlikte servis edin.
Afiyet olsun!
Yorum Yazın