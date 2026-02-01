Airfryer'da Ayvalı Köfte ve Limonlu Baharatlı Çıtır Patates Nasıl Yapılır?
Klasik köfteyi alışıldık çizgisinden çıkarıp meyveli bir dokunuşla yeniden yorumlamaya ne dersiniz? Ne çok ağır ne de fazla iddialı… Günün sonunda “iyi ki bunu yapmışım” dedirten, keyifli bir menü hazırladık! 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayvalı Köfte ve Limonlu Baharatlı Çıtır Patates Nasıl Yapılır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın