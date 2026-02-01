onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Ayvalı Köfte ve Limonlu Baharatlı Çıtır Patates Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Ayvalı Köfte ve Limonlu Baharatlı Çıtır Patates Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
01.02.2026 - 19:37

Klasik köfteyi alışıldık çizgisinden çıkarıp meyveli bir dokunuşla yeniden yorumlamaya ne dersiniz? Ne çok ağır ne de fazla iddialı… Günün sonunda “iyi ki bunu yapmışım” dedirten, keyifli bir menü hazırladık! 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayvalı Köfte ve Limonlu Baharatlı Çıtır Patates Nasıl Yapılır?

Ayvalı Köfte ve Limonlu Baharatlı Çıtır Patates Nasıl Yapılır?

Limonlu Baharatlı Çıtır Patates 

Malzemeler:

  • 2 adet dilimlenmiş patates

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 2 çay kaşığı biberiye

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

Yapılışı:

1. İnce dilimlenmiş patatesleri bir kasede sıvı yağ, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, biberiye ve limon kabuğu rendesiyle birlikte karıştırıp hazneye alın.

2. 190 derecede 25 dakika pişirin. 

Ayvalı Köfte 

Malzemeler:

Köftesi İçin:

  • 200 gram dana kıyma

  • 1 adet rendelenmiş soğan

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 3 yemek kaşığı panko

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 çay kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 avuç maydanoz (kıyılmış)

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta

  • 2 adet ayva (kabukları soyulmuş, limonla ovulmuş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş) 

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

1. Geniş bir kasede kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, panko, tuz, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber, kıyılmış maydanoz, sıvı yağ ve yumurtayı güzelce yoğurun. Harçtan parçalar alıp elinizde şekil verin.

2. Ayvaları, zeytinyağı, tuz, sarımsak ve toz kırmızı biberle karıştırıp hazneye alın. Üzerine köfteleri yerleştirip 180 derecede 20 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın