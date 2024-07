Adnan Oktar'ın Elinden Kurtulan F.K (27): "Örgütteki Herkes İdam Edilse Gözümden Yaş Akmaz"

Adnan Oktar’da şeytan tüyü var gibi cümleler beni kızdırır. Canavar bu insanın yanında pamuk şekeri gibi, inanın bana tarih böyle bir manyak görmemiştir. Psikoloji okudum hala yeterli açıklamayı yapamıyorum. Bir insan bu kadar acımasız nasıl olabilir, bu kadar masuma nasıl kıyar anlamıyorum.

- Karar onandı. İçiniz rahat mı? Özkan bey diyor ki 'mezarda görmeden rahatlamam' siz nasılsınız?

Burada güldüm. Çünkü Özkan abi gerçekten değişik biri, bir saniye durmaz mı insan bir saniye? Özkan abi durmaz. Nedeni o adamın nasıl bir pislik olduğunu bilmesinden. Bir gün ona sordum: 'Abi neden bu kadar büyük bir işe girdin yorulmuyor musun?' dedim. 'On beş on altı yaşındaki kız durmuyor ben nasıl duracağım' dedi. Bende şu an bir tedirginlik yok, aksine inanılmaz güçlü hissediyorum. Yargıtay kararı ile kesin zafer kazanıldı. Allah hiç kimseye bir daha bunu yaşatmasın. Bazen gece uykum kaçınca düşünüyorum. Bu kabus nasıl kırk yıl sürdü çok üzülüyorum. Çok aileler, çok genç kızlar heba oldu. Biz kurtulduk, onu yenerek kurtulduk. Davadaki arkadaşlarımın hepsiyle sık sık konuşuyorum, yaklaşık 50-60 kişi birbirimize destek olduk oluyoruz. Bu da bize güç veriyor.

