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Adeta Para Basıyorlar: Dünyanın En Büyük ve En Sıra Dışı 12 Eğlence Parkı

etiket Adeta Para Basıyorlar: Dünyanın En Büyük ve En Sıra Dışı 12 Eğlence Parkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 14:01

Sizleri dünya turuna çıkarıyoruz, ama öyle sıradan bir tur değil. Adeta para basan, her köşesi eğlence dolu ve sıradışı atraksiyonlarla dolu 12 devasa eğlence parkını keşfetmeye hazır mısınız?

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1. Disneyland - Kaliforniya, ABD

1. Disneyland - Kaliforniya, ABD

'Bir varmış bir yokmuş...' dememize gerek yok, çünkü bu büyülü krallık gerçekten var! Disneyland, Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde konumlanmış ve her yaştan ziyaretçiye büyülü anlar yaşatıyor. Walt Disney'in hayallerinden biri olan bu park, 1955'te kapılarını açtı ve o günden beri milyonlarca insanı ağırladı. Mickey Mouse'tan Elsa'ya kadar tüm favori Disney karakterlerinizle tanışma fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca, parkın her köşesi detaylarla dolu; Cinderella'nın kalesi, Pirates of the Caribbean'ın deniz savaşları ve daha nicesi. Burada geçirilen her an, çocukluğunuzun en güzel anılarını canlandıracak ve sizi adeta bir masal dünyasına sürükleyecek.

2. Universal Studios - Orlando, ABD

2. Universal Studios - Orlando, ABD

Eğer filmler ve televizyon dizileri sizin için vazgeçilmezse, Universal Studios Orlando sizin için bir cennet! Jurassic Park'tan Harry Potter'a kadar birçok ünlü film setinin içinde dolaşabilir, devasa dinozorlarla burun buruna gelebilir veya Hogwarts Express'iyle büyü dolu bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Parkta ayrıca, nefes kesici roller coaster'lar, interaktif gösteriler ve 3D/4D sinema deneyimleri bulunuyor. Gerçekten de her köşesi adrenalin dolu bu park, sinema ve televizyon dünyasının büyüsünü gerçek hayata taşıyor.

3. Tokyo Disneyland - Tokyo, Japonya

3. Tokyo Disneyland - Tokyo, Japonya

Disney büyüsü, Asya'da da etkisini sürdürüyor! Tokyo Disneyland, 1983'te açıldı ve kısa sürede Japonya'nın en popüler turistik mekanlarından biri haline geldi. Disneyland’in klasik cazibesi ile Japon kültürünün eşsiz birleşimini burada görebilirsiniz. Parkta, Tomorrowland’in geleceğe yönelik temaları, Adventureland’in egzotik atmosferi ve Fantasyland’in peri masalı dünyası sizi bekliyor. Tokyo Disneyland’de ayrıca, sadece burada bulabileceğiniz özgün yemekler ve alışveriş seçenekleri de mevcut. Disney karakterleriyle dolu bu park, Japonya'nın neşeli ve renkli dünyasıyla mükemmel bir uyum içinde.

4. Europa Park - Rust, Almanya

4. Europa Park - Rust, Almanya

Avrupa'nın en büyük temalı eğlence parkı olan Europa Park, Rust kasabasında yer alıyor ve ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Park, 15 farklı Avrupa ülkesini temsil eden tematik bölgelerden oluşuyor. Her bölge, o ülkenin kültürünü, mimarisini ve yemeklerini yansıtıyor. Almanya'nın köylerinden İtalya'nın sokaklarına kadar gezebilir, İsviçre'nin dağlarında heyecan verici roller coaster'lara binebilirsiniz. Ayrıca, parkın her köşesinde farklı gösteriler, animasyonlar ve eğlenceli aktiviteler düzenleniyor.

5. Epcot - Florida, ABD

5. Epcot - Florida, ABD

Walt Disney World Resort'un bir parçası olan Epcot, gelecek ve dünya kültürlerinin büyüleyici bir kombinasyonunu sunuyor. Park, iki ana bölümden oluşuyor: Future World ve World Showcase. Future World, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını zorlayan atraksiyonlarla dolu. Space Mountain'da uzaya çıkabilir veya Test Track'te hız sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. World Showcase ise 11 farklı ülkenin kültürlerini ve mutfaklarını tanıtan pavyonlardan oluşuyor. Burada, Meksika'dan Norveç'e, Çin'den Fas'a kadar birçok ülkeyi dolaşıp, her birinin benzersiz kültürünü keşfedebilirsiniz. Epcot, dünya turu yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek!

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6. Disney's Animal Kingdom - Florida, ABD

6. Disney's Animal Kingdom - Florida, ABD

Doğal yaşamın büyüsünü ve Disney'in sihrini bir araya getiren Disney's Animal Kingdom, ziyaretçilerine hem eğlence hem de eğitim dolu bir deneyim sunuyor. Park, çeşitli doğal habitatlara ev sahipliği yapıyor ve burada dünyanın dört bir yanından gelen hayvanları görebilirsiniz. Kilimanjaro Safari'de Afrika savanalarında bir yolculuğa çıkabilir veya Pandora - The World of Avatar'da fantastik bir maceraya atılabilirsiniz. Ayrıca, parkta birçok interaktif gösteri ve etkinlik de bulunuyor. Disney's Animal Kingdom, doğa ve eğlencenin mükemmel birleşimini sunarak hem büyükler hem de küçükler için unutulmaz bir gün vadediyor.

7. Lotte World - Seul, Güney Kore

7. Lotte World - Seul, Güney Kore

Lotte World, Seul'ün kalbinde yer alan devasa bir eğlence kompleksi ve hem kapalı hem de açık alanlarıyla dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük kapalı tema parklarından biri olan Lotte World Adventure, hava şartlarından bağımsız olarak yılın her günü ziyaretçilere açık. Parkta, büyüleyici atraksiyonlar, renkli geçit törenleri ve çeşitli gösteriler bulunuyor. Magic Island olarak bilinen açık alan ise yapay bir göletin çevresinde konumlanmış ve daha büyük atraksiyonlara ev sahipliği yapıyor.

8. PortAventura - Salou, İspanya

8. PortAventura - Salou, İspanya

İspanya'nın en büyük eğlence parkı olan PortAventura, Akdeniz'in sıcak havasında harika bir tatil deneyimi sunuyor. Park, altı farklı tematik bölgeden oluşuyor ve her biri farklı bir kültür veya temayı yansıtıyor. Polinezya'nın tropik atmosferinden, Far West'in vahşi batısına kadar birçok farklı dünyayı keşfedebilirsiniz. Parkta ayrıca, Avrupa'nın en yüksek roller coaster'larından biri olan Shambhala da bulunuyor.

9. Tivoli Gardens - Kopenhag, Danimarka

9. Tivoli Gardens - Kopenhag, Danimarka

Tivoli Gardens, 1843 yılında açıldığından beri Kopenhag'ın en popüler turistik mekanlarından biri olmuştur. Bu tarihi park, klasik eğlence parkı cazibesiyle modern atraksiyonları bir araya getiriyor. Tivoli'de, nostaljik atlı karıncalardan yüksek hızlı roller coaster'lara kadar birçok farklı eğlence seçeneği bulunuyor. Ayrıca, parkın her köşesinde çeşitli restoranlar, kafeler ve tiyatro gösterileri de mevcut. Tivoli Gardens, özellikle akşamları ışıklandırmasıyla büyüleyici bir atmosfer sunarak ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

10. Everland - Yongin, Güney Kore

10. Everland - Yongin, Güney Kore

Güney Kore'nin en büyük tema parkı olan Everland, ziyaretçilerine eğlence ve heyecan dolu bir deneyim sunuyor. Park, beş farklı tematik bölgeden oluşuyor ve her biri farklı bir tema veya kültürü yansıtıyor. Global Fair'de dünya kültürlerini keşfedebilir, Zoo-Topia'da hayvanlarla yakınlaşabilirsiniz. Ayrıca, parkta yer alan T Express, dünyanın en hızlı ve en dik ahşap roller coaster'larından biri.

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11. Gardaland - Castelnuovo del Garda, İtalya

11. Gardaland - Castelnuovo del Garda, İtalya

İtalya'nın en büyük ve en popüler eğlence parkı olan Gardaland, ziyaretçilerine hem heyecan hem de eğlence dolu bir gün sunuyor. Park, birbirinden farklı tematik alanlara sahip olup, her biri farklı bir macera sunuyor. Blue Tornado'dan Raptor'a kadar birçok heyecan verici roller coaster'a binebilir, Prezzemolo'nun sihirli dünyasında çocuklarla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

12. Busch Gardens - Tampa, ABD

12. Busch Gardens - Tampa, ABD

Busch Gardens Tampa, egzotik hayvanlar ve heyecan verici atraksiyonların mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Afrika temalı bu park, ziyaretçilerine safari deneyimi yaşatırken aynı zamanda yüksek hız ve adrenalin dolu roller coaster'larıyla da dikkat çekiyor. Parkta, 300'den fazla hayvan türünü görebilir, Serengeti Safari'de doğayla iç içe bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

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