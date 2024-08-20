Adeta Para Basıyorlar: Dünyanın En Büyük ve En Sıra Dışı 12 Eğlence Parkı
Adeta Para Basıyorlar: Dünyanın En Büyük ve En Sıra Dışı 12 Eğlence Parkı
Sizleri dünya turuna çıkarıyoruz, ama öyle sıradan bir tur değil. Adeta para basan, her köşesi eğlence dolu ve sıradışı atraksiyonlarla dolu 12 devasa eğlence parkını keşfetmeye hazır mısınız?
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1. Disneyland - Kaliforniya, ABD
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2. Universal Studios - Orlando, ABD
3. Tokyo Disneyland - Tokyo, Japonya
4. Europa Park - Rust, Almanya
5. Epcot - Florida, ABD
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6. Disney's Animal Kingdom - Florida, ABD
7. Lotte World - Seul, Güney Kore
8. PortAventura - Salou, İspanya
9. Tivoli Gardens - Kopenhag, Danimarka
10. Everland - Yongin, Güney Kore
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