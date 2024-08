Adeta Para Basıyorlar: Dünyanın En Büyük ve En Sıra Dışı 12 Eğlence Parkı

'Bir varmış bir yokmuş...' dememize gerek yok, çünkü bu büyülü krallık gerçekten var! Disneyland, Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde konumlanmış ve her yaştan ziyaretçiye büyülü anlar yaşatıyor. Walt Disney'in hayallerinden biri olan bu park, 1955'te kapılarını açtı ve o günden beri milyonlarca insanı ağırladı. Mickey Mouse'tan Elsa'ya kadar tüm favori Disney karakterlerinizle tanışma fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca, parkın her köşesi detaylarla dolu; Cinderella'nın kalesi, Pirates of the Caribbean'ın deniz savaşları ve daha nicesi. Burada geçirilen her an, çocukluğunuzun en güzel anılarını canlandıracak ve sizi adeta bir masal dünyasına sürükleyecek.