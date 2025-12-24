Adampol’de Bir Sabah: Polonezköy’de Tarihle Yan Yana Kahvaltı

Böyle bir atmosferde Polonyalıların önünde birkaç yol belirir. Kimisi büyük güçlerin buyruğuna boyun eğip sessiz, iddiasız bir hayat sürmeyi seçer; kimisi ise “ya özgür bir Polonya ya da sürgün” diyerek yollara düşer. Fransa, bu sürgün kuşağının ilk büyük durağıdır. Devrimlerin ve “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” ideallerinin başkenti rolünü sahiplenen Paris, Polonyalı siyasetçiler, yazarlar ve subaylar için hem bir sığınak hem de geleceğe dair hayallerin çizildiği bir çalışma odasıdır.

Prens Adam Czartoryski bu büyük sürgünler kuşağının simalarından biridir: Rusya’dan kaçar, Fransa’ya sığınır, sonra rotasını Osmanlı’ya çevirir. Adampol adı, işte bu prensin adının gölgesinden doğar. Onun ve çevresindeki göçmenlerin gözünde Osmanlı toprakları, Polonya’nın parçalanmasında payı olmayan, bu yüzden “düşman olmayan”, ama Avrupa dengelerinde önemli bir yere sahip bir sığınaktır. Adampol/Polonezköy’ün, İstanbul’un kıyısında, Katolik Kilisesi’ne ait bir arazi üzerinde planlanması hem siyasi hem de manevi bir hesaplaşmanın ürünüdür: Sürgünde küçük bir Polonya, Katolik bir ada, Osmanlı’nın gölgesinde bir umut noktası.

Fakat Fransa, sadece harita çizen siyasilerin değil, tüfek taşıyan askerlerin de durağıdır. Napolyon, Avrupa’yı kendi kafasındaki desene göre yeniden biçimlendirirken, Polonyalı askerleri ordusuna katar; onlara, ileride Polonya’nın özgürlüğüne giden gizli bir kapı olarak yaklaşır. Kendi ülkesi olmayan bir millete, “benim için savaşın, belki yarın sizin ülkeniz için de savaşırız” der dünya. Polonyalılar için bu, acı tatlı bir pazarlıktır: Bir yandan başka bir imparatora hizmet etmenin onur kırıcı ağırlığı, diğer yandan kaybedilmiş bir vatanı geri alabilme ihtimalinin hayali. Bu yüzden Napolyon’un emriyle Haiti’ye gönderilen birliklerin içinde çok sayıda Polonyalı asker bulunur.