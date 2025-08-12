90’ların Film Müzikleriyle Zaman Yolculuğuna Çıkıyoruz!
90'lar, sinema ve müzik dünyasında unutulmaz anlar bırakan bir dönemdeydi. Sinema salonlarından evlerimize kadar uzanan bu dönemin film müzikleri, sadece filmleri değil, o yıllarda yaşayan her birimizi derinden etkiledi. Hadi, nostaljik bir yolculuğa çıkalım ve 90’ların en unutulmaz film müziklerini hatırlayalım!
1. Pretty Woman (1990) - Oh, Pretty Woman
2. The Bodyguard (1992) - I Will Always Love You
3. The Lion King (1994) - Circle of Life
4. Pulp Fiction (1994) - You Never Can Tell
5. Space Jam (1996) - I Believe I Can Fly
6. Romeo&Juliet (1996) - Lovefool
7. Men in Black (1997) - Men in Black
8. Titanic (1997) - My Heart Will Go On
9. American Beauty (1999) - Any Other Name
10. The Matrix (1999) - Dragula
