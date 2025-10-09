onedio
8600 Yıllık Ekmekten Sunum Takıntılı Esnafa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

8600 Yıllık Ekmekten Sunum Takıntılı Esnafa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2025 - 17:46

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım kışın kendini hissettirdiği 9 Ekim 2025 günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

Borç yiğidin kamçısıymış.

İngilizce şakada da üstümüze yok.

Sansürlemen iyi olmuş.

Bu sunum olayı öldürecek.

Devam ediyoruz.

Etmiş...

👇

Şöyle gittiğin yere uyum sağlayacaksın...

Haliyle...

Kapatalım 👋

Thistle

Kınama ve menzile çok güldüm :))