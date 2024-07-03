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8 Soruda En Sevdiğin Yemeği Tahmin Ediyoruz!

etiket 8 Soruda En Sevdiğin Yemeği Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 20:31

Bu eğlenceli testte, senin en sevdiğin yemeği tahmin etmek için buradayız! Lezzetli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Başlayalım ve favori yemeğini bulalım!

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1. İlk sorumuz! Yemek yapmayı seviyor musun?

2. Peki, yemek yemeğe ne kadar düşkünsün?

3. Bu dondurmalardan birini seçecek olsan...

4. Bu meyvelerden birini seç!

5. Bu kahvelerden hangisini seçersin?

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6. Şimdi de bu çorbalardan birini seç!

7. Yemek yaparken müzik dinler misin veya bir şeyler izler misin?

8. Son olarak, iki kişilik çok lezzetli bir yemek hazırladın. Tatması için ilk kimi çağırırdın?

Kuru fasulye ve Pilav!

Kuru fasulye ve Pilav!

Senin en sevdiğin yemek, kuru fasulye ve pilav! Bu lezzetli ikili, senin damak tadına tam olarak hitap ediyor gibi görünüyor. Ayrıca senin için sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir gelenek, bir nostalji kaynağı. Her lokmada evinin sıcaklığını, annenin ellerinin lezzetini hissediyorsun sanki. Bu lezzetli ikili, senin için sadece mideni değil, kalbini de doyuruyor.

Et yemeği!

Et yemeği!

Adana'sı, Urfa'sı, haşlaması, imam bayıldısı, hünkar beğendisi ya da tavuk sotesi fark etmez, sen etli her yemeği seviyorsun bu yüzden sana tam bir etçil diyebiliriz. Ne yalan söyleyelim et her şeye çok yakışıyor. Bu yüzden en sevdiğin yemek olmayı hak ediyor!

Makarna!

Makarna!

Senin en sevdiğin yemek makarna! Onsuz doymuyorsun, her çeşidini seviyorsun. Çünkü onun her bir hali, seni lezzet yolculuğuna çıkarıyor ve damak zevkini en üst seviyede tatmin ediyor. Senin için makarna, sadece bir öğün değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı.

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