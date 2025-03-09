Ramazan'da Ailenizle Bir Arada Olduğunuz İftar Sofralarınızı Şenlendirecek 10 Leziz Tarif
Ramazan'da Ailenizle Bir Arada Olduğunuz İftar Sofralarınızı Şenlendirecek 10 Leziz Tarif
Ramazan ayı demek, sevdiklerinle bir araya gelip dolu dolu sofralarda buluşmak demek! Gün boyu beklenen o ilk lokmanın tadı, özenle hazırlanmış bir iftar sofrasıyla daha da güzel olur. İşte tam da bu yüzden, hem pratik hem de nefis tariflerle sofranızı şenlendirecek öneriler hazırladık.
Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda birden fazla yemeği kolayca pişirebilir, zamandan tasarruf edip sofranızı çeşitlendirebilirsiniz. Hazırsanız, iftar sofranıza farklı lezzetler katacak tariflere göz atalım! 🌙🍽✨
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1. Yoğurtlu Karnabahar Kızartması & Ballı-Hardallı Tavuk Butları
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2. Bang Bang Karnabahar
3. Peynir Dolgulu Kabak Mücver & Havuçlu Cevizli Tarçınlı Kek
4. Mantarlı Turta
5. Köfte & Közlenmiş Biber Salatası
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6. Hint Usulü Tandoori Tavuk & Naan Ekmeği
7. Filipin Lumpia
8. Közlenmiş Patlıcanlı Peynirli Börek & Nar Ekşili Kabak Çubukları
9. Limonatalı Çörek
10. Kızılcık ve Kuruyemişli Kek
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