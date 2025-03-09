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Ramazan'da Ailenizle Bir Arada Olduğunuz İftar Sofralarınızı Şenlendirecek 10 Leziz Tarif

etiket Ramazan'da Ailenizle Bir Arada Olduğunuz İftar Sofralarınızı Şenlendirecek 10 Leziz Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 18:01

Ramazan ayı demek, sevdiklerinle bir araya gelip dolu dolu sofralarda buluşmak demek! Gün boyu beklenen o ilk lokmanın tadı, özenle hazırlanmış bir iftar sofrasıyla daha da güzel olur. İşte tam da bu yüzden, hem pratik hem de nefis tariflerle sofranızı şenlendirecek öneriler hazırladık.

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda birden fazla yemeği kolayca pişirebilir, zamandan tasarruf edip sofranızı çeşitlendirebilirsiniz. Hazırsanız, iftar sofranıza farklı lezzetler katacak tariflere göz atalım! 🌙🍽✨

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1. Yoğurtlu Karnabahar Kızartması & Ballı-Hardallı Tavuk Butları

1. Yoğurtlu Karnabahar Kızartması & Ballı-Hardallı Tavuk Butları

İftarda hem hafif hem de doyurucu bir menü arıyorsan, bu tarif tam sana göre! Tavuk butları nefis ballı-hardallı sosla tatlanırken, yoğurtlu karnabahar kızartması da harika bir eşlikçi oluyor. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde her ikisi de aynı anda hazır! 😍

Malzemeler

Tavuk Butları İçin:

  • 4 adet tavuk butu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Karnabahar Kızartması İçin:

  • Yarım karnabahar (küçük çiçeklere ayrılmış)

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı pul biber, tuz

Nasıl Yapılır?

  • Tavuk butlarını bal, hardal, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayıp büyük hazneye koy.

  • Karnabaharları yumurtaya sonra galeta ununa bulayıp küçük hazneye yerleştir.

  • Tavukları 190°C’de 25 dakika, karnabaharları 180°C’de 15 dakika pişir.

  • Yoğurtlu bir sos hazırlayıp karnabaharların yanında servis et. Mis gibi! 🤩

2. Bang Bang Karnabahar

2. Bang Bang Karnabahar

Ramazan’da iftar sofralarınızı sıradanlıktan çıkaracak, nefis ve hafif bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? Bang Bang Karnabahar, dışı çıtır, içi yumuşacık, hafif baharatlı ve nefis bir sosla taçlandırılmış harika bir tarif! Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde kızartmaya gerek kalmadan, az yağ ile mükemmel lezzet elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

Karnabahar İçin:

  • 1 küçük boy karnabahar (küçük çiçeklere ayrılmış)

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 su bardağı galeta unu

Bang Bang Sos İçin:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt veya mayonez

  • 1 yemek kaşığı tatlı acı sos (sweet chili sauce)

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı acı sos (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Karnabaharları haşlamadan direkt kullanacağız, böylece Airfryer’da çıtır kalacak!

  • Un, süt, tuz, sarımsak tozu, kırmızı toz biber ve karabiberi geniş bir kapta karıştırarak karnabaharları bulayın.

  • Galeta ununa batırıp iyice kaplanmasını sağlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirip 200°C’de 12 dakika pişirin.

  • Sos için tüm malzemeleri karıştırın. Karnabaharları servis etmeden önce üzerine gezdirerek iftar sofranızda lezzet patlaması yaratın!

3. Peynir Dolgulu Kabak Mücver & Havuçlu Cevizli Tarçınlı Kek

3. Peynir Dolgulu Kabak Mücver & Havuçlu Cevizli Tarçınlı Kek

İftardan sonra tatlı yemeden olmaz ama hafif ve sağlıklı bir şeyler olsun diyorsan, işte mükemmel bir ikili! Kabak mücverin içindeki peynir akışkanlığıyla mest ederken, tarçınlı kekin mis gibi kokusu mutfağını saracak. Philips Çift Hazneli Airfryer ile zahmetsizce hazırlanıyor, üstelik bulaşık derdi de minimum! 😌

Malzemeler

Kabak Mücver İçin:

  • 2 adet kabak (rendelenmiş, fazla suyu sıkılmış)

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tutam ince kıyılmış dereotu

Tarçınlı Kek İçin:

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz içi

Nasıl Yapılır?

  • Rendelenmiş kabakların suyunu iyice sıkarak derin bir kaba alın. Üzerine yumurta, un, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber ve dereotunu ekleyin. Güzelce karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

  • Küçük kablara veya muffin kalıplarına karışımı eşit şekilde paylaştırın.

Şimdi tarçınlı kekin harcını hazırlayalım:

  • Yumurtaları ve şekeri bir kaba alıp köpük köpük olana kadar çırpın.

  • Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • Un, tarçın ve cevizi de ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

  • Uygun bir kaba harcı dökün.

4. Mantarlı Turta

4. Mantarlı Turta

Ramazan’da iftar sofralarına hem çıtır hem de doyurucu bir lezzet eklemek ister misiniz? Mantarlı Turta nefis iç harcı ve incecik çıtır hamuruyla klasik börek tariflerine farklı bir alternatif sunuyor! Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde az yağ ile mükemmel bir kıtırlık elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet soğan (ince doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 250 gr mantar (ince doğranmış)

  • ½ su bardağı ceviz veya fındık (kırılmış)

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • ½ çay kaşığı tuz

  • 4 adet baklava yufkası veya milföy hamuru

  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (hamuru yağlamak için)

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

Nasıl Yapılır?

  • Zeytinyağını tavada ısıtın, soğanı ve sarımsağı ekleyip 2-3 dakika kavurun.

  • Mantarları ekleyerek suyunu salıp çekene kadar pişirin.

  • Ceviz veya fındığı ekleyip birkaç dakika daha soteleyin. Tuz, karabiber ve kekiği ilave ederek karıştırın.

  • Yufkaları üst üste koyun, aralarını eritilmiş tereyağı ile fırçalayın.

  • İç harcı uzunlamasına yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Üzerine biraz daha tereyağı sürüp galeta unu serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirip 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Dışı altın sarısı ve çıtır olunca servise hazır!

  • İftar sofranızda sıcak sıcak dilimleyerek yanında yoğurt veya domates sos ile servis edebilirsiniz.

5. Köfte & Közlenmiş Biber Salatası

5. Köfte & Közlenmiş Biber Salatası

İftar sofralarında klasik lezzetlerden vazgeçemeyenler için şahane bir tarif! Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde köfteler dışı çıtır, içi yumuşacık pişerken, közlenmiş biberler de lezzetini iyice ortaya çıkarıyor. Üstelik yağsız ve dumansız pişirme avantajıyla mutfakta ekstra zahmete de gerek kalmıyor.

Malzemeler:

Izgara Köfte İçin:

  • 500 gr dana kıyma

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Közlenmiş Biber Salatası İçin:

  • 4 adet kırmızı kapya biber

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • Tuz

Nasıl Yapılır?

  • Köfte için kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, sarımsağı ve baharatları ekleyin. Galeta ununu da koyup tüm malzemeleri güzelce yoğurun. Köfte harcını 15-20 dakika dinlendirin ki baharatların aroması iyice işlesin.

  • Dinlenen köfte harcından küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve şekil vererek büyük hazneye yerleştirin. Üzerine hafifçe sıvı yağ sürerek daha güzel kızarmasını sağlayabilirsiniz.

  • Kırmızı kapya biberleri bütün halde küçük hazneye koyun. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 200°C’ye ayarlayın ve köfteleri 15 dakika, biberleri 12 dakika pişirin.

  • Pişen biberleri çıkarıp kabuklarını soyun. İnce ince doğrayın ve ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ile karıştırarak salatanızı hazırlayın.

  • Köfteleri közlenmiş biber salatasıyla birlikte sıcak sıcak servis edin. Yanına bir de ayran ekleyince iftar sofrasına şenlik geliyor! 😋

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6. Hint Usulü Tandoori Tavuk & Naan Ekmeği

6. Hint Usulü Tandoori Tavuk & Naan Ekmeği

Ramazan'da lezzet dolu ama hafif yemekler arayanlar için Tandoori Tavuk, baharatlı ve yoğurtlu marinasyonu sayesinde hem yumuşacık hem de lezzet bombası bir tarif! Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Rapid Air teknolojisiyle dışı çıtır, içi sulu sulu kalan bu Hint usulü tavuk yemeği, sofranıza farklı bir hava katacak.

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk but veya göğüs (kemiksiz)

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1 çay kaşığı toz kişniş

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

Yanına:  Philips Çift Hazneli Airfryer' da  Pişmiş Soğanlı Naan Ekmeği

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 adet soğan (ince doğranmış)

Nasıl Yapılır?

  • Tavukları yoğurt, limon suyu, zeytinyağı ve baharatlarla marine et. Buzdolabında en az 2 saat beklet (ne kadar uzun beklerse o kadar lezzetli olur).

  • Tavukları büyük hazneye diz ve 200°C’de 18 dakika pişir.

  • Naan ekmeği için un, kabartma tozu, yoğurt ve sıvı yağı yoğurup yumuşak bir hamur elde et. Küçük bezelere ayır ve içine doğranmış soğanı ekleyerek aç. Küçük haznede 180°C’de 6 dakika pişir.

  • Tandoori tavuğu sıcak naan ekmeği ile servis et. Yanında bir de cacık yaparsan, iftar sofranda unutulmaz bir lezzet şöleni yaşarsın! 🥘

7. Filipin Lumpia

7. Filipin Lumpia

Ramazan sofranızı biraz renklendirmeye ne dersiniz? Filipin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Lumpia, bizdeki sigara böreğini andıran ama farklı bir baharat dokunuşuna sahip, nefis bir atıştırmalık! Hem çıtır çıtır hem de hafif! Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer ile aynı anda hem lumpia hem de yanında tatlı-ekşi sos hazırlayabilirsin.

Malzemeler:

  • 250 gr kıyma (tavuk veya dana)

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 1 adet küçük soğan (ince doğranmış)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı toz zencefil

  • 8 adet baklava yufkası veya hazır lumpia yufkası

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tatlı-Ekşi Sos İçin:

  • 2 yemek kaşığı sirke

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı nişasta (az suyla açılmış)

  • Yarım çay bardağı su

Nasıl Yapılır?

  • Kıyma, havuç, soğan, sarımsak, soya sosu ve baharatları bir kapta karıştır.

  • Yufkaları üçgen şekilde kesin, içine iç harçtan koyarak rulo şeklinde sarın. Açılmaması için uç kısmına biraz su sürebilirsin.

  • Lumpia’ları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine diz ve 200°C’de 10 dakika pişir.

  • Sos için tüm malzemeleri küçük bir tencereye al ve karıştırarak kıvam alana kadar pişir. Daha pratik olması için küçük haznede 160°C’de 5 dakika pişirebilirsin!

  • Lumpia’ları sıcak sıcak tatlı-ekşi sosa batırarak iftar sofranda keyifle ye!

8. Közlenmiş Patlıcanlı Peynirli Börek & Nar Ekşili Kabak Çubukları

8. Közlenmiş Patlıcanlı Peynirli Börek & Nar Ekşili Kabak Çubukları

İftar sofran için hem çıtır çıtır bir börek hem de hafif bir sebze yemeği hazırlamak ister misin? Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Sync Finish özelliği sayesinde börek ve kabak çubuklarını aynı anda pişirip mükemmel zamanlamayla sıcak sıcak servis edebilirsin!

Malzemeler:

Patlıcanlı Börek İçin:

  • 2 adet yufka

  • 1 adet közlenmiş patlıcan

  • 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yumurta sarısı (üzeri için)

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Nar Ekşili Kabak Çubukları İçin:

  • 1 adet kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1 çay kaşığı kekik, tuz

Nasıl Yapılır?

  • Patlıcanı közlemek için  Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 200°C’de 10 dakika pişir. Kabuklarını soyup doğrayın ve beyaz peynirle karıştır.

  • Yufkayı 4 eşit parçaya böl, içine patlıcanlı harçtan koyup rulo şeklinde sar. 

  • Üzerine yoğurt ve sıvı yağ karışımını sür. Börekleri 190°C’de 12 dakika pişir.

  • Kabakları ince uzun çubuklar halinde doğrayıp zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatlarla harmanla. Küçük hazneye yerleştirip 180°C’de 10 dakika pişir.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Match Cook özelliğiyle iki yemeği senkronize pişirip sofraya sıcak servis yapabilirsin! 🥰

9. Limonatalı Çörek

9. Limonatalı Çörek

Sahurda tok tutacak, hafif ama lezzetli bir atıştırmalık mı arıyorsun? Limonata ile yapılan bu yumuşacık Airfryer Çörek tarifi tam da aradığın şey! Hafif tatlı lezzeti ve içindeki yoğurt sayesinde hem doyurucu hem de sahurda mideyi yormayan bir seçenek. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde 5 dakikada hazırlayıp 10 dakikada pişirebilirsin!

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 100 ml limonata

  • 100 ml yoğurt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Nasıl Yapılır?

  • Un, kabartma tozu ve tuzu geniş bir kaba al. Ortasını açıp limonata ve yoğurdu ekle, spatula ile karıştır. Hamur yumuşak kıvamda olmalı.

  • Hafif unlanmış tezgahta hamuru 2 cm kalınlığında aç ve yuvarlak şekiller kes. Üzerine eritilmiş tereyağı sür.

  • Büyük hazneye yağlı kağıt serip çörekleri yerleştir. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarla ve 10 dakika pişir.

  • Üzerine bal, reçel veya biraz labne sürerek sahurda afiyetle yiyebilirsin! 🌙😋

10. Kızılcık ve Kuruyemişli Kek

10. Kızılcık ve Kuruyemişli Kek

Ramazan'da tatlı krizine sağlıklı ve besleyici bir çözüm mü arıyorsunuz? Kızılcık ve Kuruyemişli Kek, vitamin ve enerji dolu içeriğiyle iftar sonrası tatlı ihtiyacınızı karşılayacak harika bir seçenek! Hafif tatlı ekşimsi aroması, kıtır kıtır kuruyemişlerle birleşerek bambaşka bir lezzet sunuyor. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde, aynı anda hem keki hem de yanında sıcak bir sos hazırlayabilirsiniz! 🍒

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • ½ su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • ½ su bardağı ceviz veya fındık (kırılmış)

  • ½ su bardağı kuru kızılcık

  • ½ su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yumurta

Yanına: Sıcak Bal Sosu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı tarçın

Nasıl Yapılır?

  • Un, yulaf, kabartma tozu ve tarçını geniş bir kapta karıştırın.

  • Ayrı bir kapta süt, bal, zeytinyağı ve yumurtayı çırpın, ardından kuru malzemelere ekleyin.

  • Kızılcıkları ve kırılmış cevizleri ekleyerek spatula ile karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine uygun bir kek kalıbı yerleştirin ve hamuru içine dökün. 180°C’de 20 dakika pişirin.

  • Küçük haznede tereyağı, bal ve tarçını karıştırarak 160°C’de 3 dakika ısıtın.

  • Kekinizi dilimleyin, üzerine sıcak bal sosunu gezdirin ve iftardan sonra keyifle yiyin!

Ramazan'da ağır şerbetli tatlılardan kaçınıp daha hafif ve doğal tatlılar denemek isteyenler için mükemmel bir seçenek!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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