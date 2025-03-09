Ramazan'da Ailenizle Bir Arada Olduğunuz İftar Sofralarınızı Şenlendirecek 10 Leziz Tarif

Ramazan sofranızı biraz renklendirmeye ne dersiniz? Filipin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Lumpia, bizdeki sigara böreğini andıran ama farklı bir baharat dokunuşuna sahip, nefis bir atıştırmalık! Hem çıtır çıtır hem de hafif! Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer ile aynı anda hem lumpia hem de yanında tatlı-ekşi sos hazırlayabilirsin.