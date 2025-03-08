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Ramazan Sofralarına Hafif ve Lezzetli Dokunuş: Airfryer ile Yapabileceğiniz 10 Tatlı Tarif

etiket Ramazan Sofralarına Hafif ve Lezzetli Dokunuş: Airfryer ile Yapabileceğiniz 10 Tatlı Tarif

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 20:31

Kendimizi aç bıraktıktan sonra iftarda bir anda yemek yemek midemizi iyice şişirebilir. Ama ne olursa olsun çayın yanında bir tatlı olması gerekir. Bu yüzden hafif ve sağlıklı tatlılar tercih ederek rahatsız hissetmekten uzak durabiliriz. Gelin birlikte hafif ve lezzetli tatlı tariflerine bakalım. Hem de Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapılan pratik tatlılara!

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1. Hurmalı Tatlı Topları

1. Hurmalı Tatlı Topları

Hurma ve cevizin muhteşem uyumunu göreceksiniz... Şekersiz ve sağlıklı bu tatlıyı sürekli yemek isteyeceksiniz.

Malzemeler:

  • 8 adet hurma

  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  • Hurmaları sıcak suda bekletip çekirdeklerini çıkarın.

  • Tüm malzemeleri karıştırıp küçük toplar yapın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 5 dakika pişirin.

2. Tahinli Cevizli Kek ve Yoğurtlu Fırınlanmış Meyve

2. Tahinli Cevizli Kek ve Yoğurtlu Fırınlanmış Meyve

Tahinli cevizli kek

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı tahin

  • Yarım su bardağı ceviz

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

  • Yumurtaları ve sütü çırpıp tahini ekleyin.

  • Un, kabartma tozu ve cevizi ekleyerek karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 20 dakika pişirin.

Yoğurtlu fırınlanmış meyve

Malzemeler:

  • 1 adet elma veya armut

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Yarım çay kaşığı tarçın

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

  • Meyveyi dilimleyip bal ve tarçın ile harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10 dakika pişirin.

  • Üzerine yoğurt ekleyerek servis edin.

3. Hurmalı ve Fındıklı Kurabiye

3. Hurmalı ve Fındıklı Kurabiye

Sağlıklı ve hafif bir tarif! Philips Çift Hazneli Airfryer'ın muhteşem pişirme özellikleri ile kurabiyeleriniz tam istediğiniz gibi olur. 

Malzemeler:

  • 6 adet hurma

  • Yarım su bardağı fındık

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  • Hurmaları sıcak suda bekletip doğrayın.

  • Tüm malzemeleri karıştırıp küçük kurabiyeler yapın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 10 dakika pişirin.

4. Portakallı Kek

4. Portakallı Kek

Portakal aromasını sevenler buraya!

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • Yarım su bardağı portakal suyu

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

  • Yumurtaları ve şekeri çırpıp portakal suyunu ekleyin.

  • Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 15-20 dakika pişirin.

5. İncir Tatlısı ve Sufle

5. İncir Tatlısı ve Sufle

Ramazan ayını meyvelerle doldurabilirsiniz! Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki pratik tarifi aynı anda yapabilirsiniz. Böylece kısa sürede iki çeşit tatlınız hazır olur!

Malzemeler:

  • 5 adet kuru incir

  • 1 çay bardağı ceviz

  • 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  • İncirlerin içine ceviz koyup kapatın.

  • Üzerlerine bal gezdirip Philips Çift Hazneli Airfryer’da 150°C’de 5 dakika pişirin.

Sufle

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 50 g bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

  • Bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin.

  • Yumurta ve şekeri çırpın, ardından unu ekleyin.

  • Çikolatalı karışımı ekleyip iyice karıştırın.

  • Yağlanmış sufle kabına dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 8 dakika pişirin.

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6. Hurmalı Cevizli Kek

6. Hurmalı Cevizli Kek

Tok tutan sağlıklı kek!

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • Yarım su bardağı süt

  • 5 adet hurma

  • Yarım su bardağı ceviz

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

  • Yumurtaları çırpıp sütü ekleyin.

  • Doğranmış hurma ve cevizi ekleyip karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 20 dakika pişirin.

7. Yulaflı Elmalı Tatlı

7. Yulaflı Elmalı Tatlı

Malzemeler:

  • 1 adet elma

  • Yarım su bardağı yulaf

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  • Elmayı dilimleyip yulaf, bal ve tarçınla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10 dakika pişirin.

8. Ballı Muzlu Tatlı ve Cheesecake

8. Ballı Muzlu Tatlı ve Cheesecake

Ballı muzlu tatlı

Malzemeler:

  • 1 adet muz

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Yarım çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı dövülmüş fındık

Yapılışı:

  • Muzu dilimleyip tarçın ve bal ile harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 5 dakika pişirin.

  • Üzerine fındık serperek servis edin.

Cheesecake

Malzemeler:

  • 200 g labne peyniri

  • Yarım su bardağı yoğurt

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 4 adet yulaflı bisküvi

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

  • Bisküvileri ezip tereyağı ile karıştırarak taban oluşturun.

  • Labne, yoğurt, yumurta ve balı çırpıp bisküvi tabanının üzerine dökün.

  • Philips Çift Hanzeli Airfryer’da 160°C’de 15-20 dakika pişirin.

9. Tarçınlı Elma Cipsi

9. Tarçınlı Elma Cipsi

Şekersiz, hafif ve doğal bir tatlılar!

Malzemeler:

  • 1 adet elma

  • ½ çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Elmayı ince dilimler halinde doğrayın.

  • Üzerine tarçın serperek Philips Çift Hazneli Airfryer’da 150°C’de 15 dakika pişirin.

10. Brownie

10. Brownie

Malzemeler:

  • 2 adet muz

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • Yarım su bardağı ceviz

  • 1 su bardağı yulaf unu

Yapılışı:

  • Muzları ezip kakao, ceviz ve yulaf unuyla karıştırın.

  • Karışımı küçük bir kaba dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 15 dakika pişirin.

HomeID uygulamasından bir sürü tarif bulabilirsiniz!

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