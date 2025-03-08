Ramazan Sofralarına Hafif ve Lezzetli Dokunuş: Airfryer ile Yapabileceğiniz 10 Tatlı Tarif
Ramazan Sofralarına Hafif ve Lezzetli Dokunuş: Airfryer ile Yapabileceğiniz 10 Tatlı Tarif
Kendimizi aç bıraktıktan sonra iftarda bir anda yemek yemek midemizi iyice şişirebilir. Ama ne olursa olsun çayın yanında bir tatlı olması gerekir. Bu yüzden hafif ve sağlıklı tatlılar tercih ederek rahatsız hissetmekten uzak durabiliriz. Gelin birlikte hafif ve lezzetli tatlı tariflerine bakalım. Hem de Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapılan pratik tatlılara!
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1. Hurmalı Tatlı Topları
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2. Tahinli Cevizli Kek ve Yoğurtlu Fırınlanmış Meyve
3. Hurmalı ve Fındıklı Kurabiye
4. Portakallı Kek
5. İncir Tatlısı ve Sufle
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6. Hurmalı Cevizli Kek
7. Yulaflı Elmalı Tatlı
8. Ballı Muzlu Tatlı ve Cheesecake
9. Tarçınlı Elma Cipsi
10. Brownie
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