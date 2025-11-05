onedio
5 Kasım Süper Boğa Dolunayı Burçlarda

Filiz Çakal
05.11.2025 - 13:23

Büyük kararların, maddi gelişmelerin ve ilişkilerde netleşmelerin yaşanacağı bu Dolunay dönemi, hayatınızdaki tüm dinamikleri yeniden gözden geçirmenizi sağlıyor. Her burç için kariyer, aşk ve sağlık alanlarında önemli fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar öne çıkıyor. Değişime açık olarak bu evrenin size getireceği sürpriz fırsatları ve önemli gelişmeleri keşfedin...

Koç ve Yükselen Koçlar:

Dolunay, yaşamanızın en net kararlarını sunuyor. İnsan ilişkilerinden hayatınızdaki tüm dinamiklere vurgu yapan bir atmosferdesiniz. Netleşmeyen bişey kalmıyor. Özellikle de maddi açıdan rahatladığınız bir evredesiniz. Gelirlerinizi artırabilir ve yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Mevcut işinizde terfi, ek ödeme, alacakların tahsil edilmesi elinizi epey rahatlatır. Daha çok kendi çıkarlarınıza yöneliyorsunuz. İmkanları en iyi değerlendirdiğiniz bir evredesiniz... Ayrıca bu yolda yürürken değerinizi iyi anlayan ve size katkı olmaya çalışan kişilerle işbirliği içinde olacaksınız. Borçlarınızı ödeyebilir veya borçla menkul değer sahibi olabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken konu aşırı tüketim ve sağlığı ihmal etmek olur. Boyun fıtığı yaşayanlar, tiroidi ve haşimatosu olanlar dikkat etsin...

Boğa ve Yükselen Boğalar:

Dolunayın ev sahibi olmak tüm okların size çevrilmesine neden oluyor. Ön planda ve kendinden emin tavırlarınız bazı insanların hoşuna gitmeyecektir... Ancak sizi siz yapan değerlerinizi en iyi versiyonlarıyla görünür kılmak başarılarınıza yardımcı olur. Eskiden hayatınızda olanlarla şu an yaşadıklarınızı karşılaştıracak ve ne yapmanız gerektiğine karar vereceksiniz. Evliyseniz ayrılabilir, bekarsanız ilişki kriteriniz değişebilir, ilişkiniz varsa netleştirmek isteyebilirsiniz. Zira çıkarınıza ters ve sizi gölgede bırakan hiçbir şeyi kaldırmaya tahammülünüz olmayacak. Değişime ve yeniliklere açık olursanız sürpriz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Boğaz, mide, hormonlar, gıda kaynaklı alerjiler ve zona gibi stres kaynaklı rahatsızlıklara dikkat edin ayrıca fıtık sorununuz varsa ihmal etmeyin...

İkizler ve Yükselen İkizler:

Kontrolünüzde olmayan ancak değişmesi gereken konulara karşı aşırı tepkili ve hassas olabilirsiniz. Beklediğiniz haberler gelebilir ki bu da maddi açıdan refah düzeyinizin yükseleceğini ifade ediyor. Farkettiğiniz ama önemsiz gördüğünüz tavırlar başınıza iş açsın istemiyorsanız yersiz sessizliğe ve umursamazlığa kapılmak yerine üzerine gidin. Yüzleşmekten kaçınmayın! Sezgilerinize, insanların sözlerine kulak asın ve ateş olmayan duman çıkmaz sözünü hatırlayın. Siz dost canlısı biri gibi görebilirsiniz ancak onların sizin için başka planları olabilir. Bu dolunayda hiç bişeyi riske atmayın! Görüşmelerinizi, işinizi ve duygularınızı ve odak noktanızı garantileyin. Neyi bastırıyorsanız o yüzeye çıkar! Neyden kaçıyorsanız ona yakalanırsınız! Hangi yönünüzü geride bırakıyorsanız ona ihtiyacınız olur. İş, ülke, şehir ve bölge değişimi için uygun. Dolandırılmalara ve sahte evraklara dikkat edin!

Yengeç ve Yükselen Yengeçler:

Sosyal açıdan en avantajlı dönemdesiniz. Yakınlarınız ve dostlarınız bu konuda sizi çok destekleyecek. Yaptığınız girişimler sayesinde farkedilebilir ve yüksek gelirler elde edebilirsiniz. Hatta mevcutta bir projeniz varsa görüşmelere başlayın. Bürokratik işleri çözmek, sunumlarda yer almak, seyahate çıkmak, yarım kalan işleri toparlamak, ve iş başvuruları yapmak için uygunsunuz. Geleceğe dair hedeflerinize ve umudunuzun güçlü olmasına yardımcı olacak... Uzun süredir üstünde çalıştığınız teknolojik bir işiniz varsa yapay zeka ya da farklı bir bilişim alanı somutlaştırabilirsiniz. Beklediğiniz zam ve terfi gelebilir. Arkadaşlarınızdan bazılarına dikkat edin! Sizi bile isteye manipüle edebilir ve kalıcı olarak dostluğunuzu sonlandırabilirsiniz... Kulak ağrısı, işitme sorunu, varis problemi ve kas ağrıları yaşıyorsanız ihmal etmeyin... Aşil topuğunuzdan ve bileğinizdeki tendonlardan yana sorun yaşayabilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar:

Kariyer açısından hem şanslı, hemde riskli bir dönemdesiniz. Her şey istediğiniz gibi giderken bazı ikiyüzlü kişiler tarafından zorbalanma olasılığınız var. Küçük bir hatanızı yakaladıklarında bunu sizin aleyhinize kullanabilirler... İyi yönüyle bulunduğunuz pozisyonun üst görevi size tahsis edilebilir. Terfi kazanabilir ve hizmetleriniz için ödüllendirilebilirsiniz. Ayrıca kendi işinizi yapmak ve büyümek istiyorsanız koşullar lehinize sonuçlanır. Alım satım işi yapmak, piyasa araştırması yapmadan elden mülk çıkarmak için uygun değil. Tüm şartlar lehinize oluştuktan sonra harekete geçin. Aşırı harcamalardan, lüzumsuz alışverişlerden kaçının. Ay sonu ödemekte zorlanabilirsiniz... İş yerinizde dönen oyunlar, ayağınızı kaydırmak isteyen insanlar ve doyumsuz patronlar yüzüden biraz canınız sıkılabilir ve başka bir kuruma geçme kararı da verebilirsiniz.. Diş tedavisi, estetik diş yaptırabilirsiniz... Ek olarak bel fıtığı ve cilt hassasiyetlerine dikkat edin...

Başak ve Yükselen Başaklar:

Gözünüzü yükseklere, başka ufuklara çeviriyorsunuz. Yarım kalmış bir eğitim, bir hayal, hedef ve görev tamamlanıyor. Yurtdışı menşeli bir firmaya geçebilir veya ticaret yapabilirsiniz. Sosyal medyayı aktif kullanırsanız kazançlarınızda artış olacaktır. Değerlerinizi iyi bir noktaya taşımak için farklı araç ve insanlara ihtiyaç duyacaksınız. İşiniz ve hayatınız açısından epik bir duruş sergilemek işinizi kolaylaştırır. Sıradışı olmak, çalışkan ve azimli görünmek artı puan kazandırır. Yeni eğitimler alabilir, kamplara katılabilir, detoks programlarından yardım alabilirsiniz. Taşınmayı düşünüyorsanız gayet uygun. Aslında pek çok açıdan destekleyici bir dolunay ve bu evre size hem finansal, hemde manevi bir güç kazandıracak... Uzun zamandır ayrı olduğunuz görüşmediğiniz kişilerin araması, yanınıza gelmesi hayli şaşırtıcı. Hukuksal bir dava açmak istiyorsanız özellikle de iş dönüş ve tazminat konularında başarılı geçer... Vize başvurusu, seyahat programı ve araç alımı yapabilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Teraziler:

Maddi açıdan refah istiyorsanız planlı ve programlı gidin. Aşırı duygusal harcamalardan kaçının. Ödemelerinizi zamanında yapmak, ortak mallardan ve mirastan pay almak için uygun. İşyerinizi değiştirmek ve yeni bir işe başlamak istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. Evliyseniz ve artık mutlu olmadığınızı düşünüyorsanız tek celsede bitirmek isteyebilirsiniz ancak! O kadar hızlı bitmeyebilir ve mal paylaşımı uğraştırır. Estetik olmak istiyorsanız uygun fakat sağlık açısından tehdit eden bir sorununuz varsa ihmale gelmez! Mutlaka üzerine düşün... Etrafınızdaki herkes ve her şey teker teker gerçek niyetlerini gösteriyor. Bazılarıyla yollarınız sonsuza kadar ayrılabilir. Tüm sırlar masaya yatırılır ve yüzleşmeler yaşanır. Psikolojik desteğe ve terapiye ihtiyaç duyuyorsanız destek almaktan çekinmeyin. Ek olarak hiç beklemediğiniz yerden para gelir ve eliniz güçlenir. Bulaşıcı hastalıklara, sinir ucu ağrılarına, adele ve böbrek hassasiyetlerine dikkat edin...

Akrep ve Yükselen Akrepler:

Dolunay ikili ilişkilerinize odaklanıyor. Mevcutta sorunlar varsa bunları konuşup çözmek isteyebilirsiniz ancak çözüme kavuşmayacak kadar vahim durumda ise tamamıyla sonlandırabilirsiniz. Mesleğiniz, insan ilişkileriniz, kararlarınız ve çevreniz radarda... Bunların bazıları değişiyor bazıları ise güncelleme istiyor. Alma verme dengesini koruyabiliyor musunuz? Adil bir birlikteliğin içinde misiniz? İstekleriniz ve beklentileriniz tatmin ediyor mu gibi pek çok soru işaretini ortadan kaldırabilirsiniz... Mesleki açıdan yön değişikliğinin yanı sıra mevcut alanınızda güzel gelişmeler sizinle. Dolunay tam karşıt burcunuzda olduğundan sizi güvende hissettirmeyen herkese ve her şeye veda edeceksiniz. Ayrıca kendinize verdiğiniz sözleri tutmak ve hedefe kitlenmek için de ideal... Seyahat, ortaklı iş görüşmeleri ve işbirliği açısından epey şanslısınız. Yeni tanışacağınız insanlar bi basamak daha yukarı çıkmanıza yardımcı olacak... Metanetli ve dirayetli olur ,çıkarlarınızı gözetir ve doğru hamleler yaparsanız ödüllerinizi alabilir ve maddi yönden daha da güçlenebilirsiniz... İlişkisi olmayanlar yeni biriyle tanışırken eskide kalmış insanlarla iletişim kurabilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yaylar:

Dolunay çalışma ortamınızı zenginleştirip sadeleştiriyor... Emekleriniz takdir ve ödül toplayacak. Gelişmeler lehinize sonuçlanır ve tatmin edici bir pozisyon değişikliği deneyimleyebilirsiniz. Ancak bi yandan da sorumluluklarınız artıyor. Ekip arkadaşlarınızdan bazıları bu hızlı ve emin yükselişinizden rahatsız oluyor gibi... Hatta bazıları bulunduğunuz konumu haketmediğinizi bile düşünebilir ve bu konuda çirkin niyetlerini görebilirsiniz... Medya işiyle ilgileniyorsanız yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Rutinlerinizi pozitif yönde değiştirmek yararınıza olur... Konfor olarak adlettiğiniz yer ve kişiler artık eskisi gibi cezbetmeyecek ve tedbili mekanda ferahlık vardır diyerek majör değişimler yapacaksınız. Sağlığınız tehdit eden sorunlarınız varsa; fıtık, bel ağrısı, insülin direnci, siyatik, sinir sistemi açısından hassas olabilirsiniz. Ayrıca Otoimmün hastalıklara da açıksınız! Beslenme ve diyet programına ek olarak spora başlayın... Evcil haycanı olanlar kontrolleri yaptırsın...

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar:

Dolunayın en aşık ve yeteneklerinden emin olanı sizsiniz. O kadar enerjik ve kararlı hissedeceksiniz ki yalnızca keyfinize ve ihtiyaçlarınıza odaklanacaksınız... Yalnız olanlar yeni tanışmalar yaşarken evli olanlar için bebek ve yeni işbirlikleri haberi gelebilir. İlişkisi olanların bi tık üstüne çıkma kararı hatta evlenme teklifi ya da söz nişan gibi davet tarihleri alabilirler. Kendinize yaptığınız yatırımların karşılığını alabilirsiniz. Gelen teklifler maddi ve itibar açısından tatmin edici olacaktır. Kimseyle kıyas haline girmez sadece hedefe kitlenir ve coşkulu kararlar alırsanız desteklenirsiniz... Riskli yatırımlar konusunda hesaplı ve makul olun. Kazançlarınız artar ama daha önce hiç bilmediğiniz bir limanda olmak tedirgin edebilir. Karizmanız ve bilginiz sayesinde kendinizi aranan ve tercih edilen yönde bulunucaksınız... Yemek ve eğlence konusunda aşırıya kaçmayın. Bağımlı sayılabilecek bir alışkanlığınız varsa önlem alabilirsiniz. Tabi partnerinize şaşırtan sürprizler de yapabilirsiniz veya size yapılabilir..

Kova ve Yükselen Kovalar:

Yaşam alanınızda kalıcı değişimler sizi bekliyor. Evde yapılması gereken tamiratlar çıkabilir. Ev taşıyabilir veya alım satım yapabilirsiniz. Aile içinde yaşadığınız olaylar, anlaşmazlıklar, orta yolu bulamama, en çok da maddi konularda çıkan sorunlar yeni ve keskin kararlar almanıza neden olabilir. Çözülmemiş miras davası varsa ve çok hisseli bi yerse nahoş konuşmalar yapılabilir. Aile içinde diğerinin hakkını gasp etmeyi beis görmeyen bireylerle ciddi zıtlaşmalar yaşanabilir. Ayrıca sık sık geçmiş defterler açılacak ve size cesur kararlar vermenizi empoze edecek... Tüm bunların yanı sıra beklediğiniz teklifler gelmeye başlar. İş ve ekonomik anlamda hareketlenmeler yaşanır. Önemli insanlarla karşılaşır ve kısmetli adımlar atabilirsiniz. Sağlık açısından saçlar, mide ve sindirim hassasiyetleri, zehirlenme ve yüksek ateş yaşatabilir...

Balık ve Yükselen Balıklar:

Dolunay yakın çevrenizi ve iletişiminizi öne çıkarıyor. Çok mutlu olacağınız haberler alabilirsiniz. Yakınlarınızla finansal açıdan güçlerinizi birleştirmek iyi bir fikir gibi gelebilir ancak aceleye getirmeyin! Düzeninizde bazı değişimler yapabilirsiniz ve kendinize katkı sağlayacak eğitimler alabilirsiniz... Aracınız bakımını yaptırın, yeni araç alacaksanız da mutlaka experden geçirin. İş görüşmeleri, anlaşmalar, kısa seyahatler gündeminizde. Yakınınızda olan insanlarda bir çok konuda farklı baktığınızı ve aslında fikirlerinizin uyuşmadığını farkedebilirsiniz. Daha çok kendinize yöneleceğiniz bir evre olacak. Ancak aşırı hassas ve alıngan tavrınız bazı yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilir. Herhangi bir işe girişmeden önce emin olup olmadığınızı gözden geçirin. Seyahate ihtiyacınız varsa keyifli geziler iyi gelebilir ve yenilenebilirsiniz. Son olarak yazarlık, öğretmenlik yapıyor ve medyada görev alıyorsanız olumlu adımlar atılabilir. Bedeninizi ve zihninizi dinleyin.

