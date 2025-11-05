5 Kasım Süper Boğa Dolunayı Burçlarda

Kontrolünüzde olmayan ancak değişmesi gereken konulara karşı aşırı tepkili ve hassas olabilirsiniz. Beklediğiniz haberler gelebilir ki bu da maddi açıdan refah düzeyinizin yükseleceğini ifade ediyor. Farkettiğiniz ama önemsiz gördüğünüz tavırlar başınıza iş açsın istemiyorsanız yersiz sessizliğe ve umursamazlığa kapılmak yerine üzerine gidin. Yüzleşmekten kaçınmayın! Sezgilerinize, insanların sözlerine kulak asın ve ateş olmayan duman çıkmaz sözünü hatırlayın. Siz dost canlısı biri gibi görebilirsiniz ancak onların sizin için başka planları olabilir. Bu dolunayda hiç bişeyi riske atmayın! Görüşmelerinizi, işinizi ve duygularınızı ve odak noktanızı garantileyin. Neyi bastırıyorsanız o yüzeye çıkar! Neyden kaçıyorsanız ona yakalanırsınız! Hangi yönünüzü geride bırakıyorsanız ona ihtiyacınız olur. İş, ülke, şehir ve bölge değişimi için uygun. Dolandırılmalara ve sahte evraklara dikkat edin!