5 Ekim 2012'de Boston Celtics’i Mağlup Eden İlk Türk Takımı Hangisidir?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı spor tarihine damga vuran bir soruyla dikkat çekti. Yarışmacıya, Türk basketbol tarihinin unutulmaz anlarından birini hatırlatan “5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics’i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisidir?” sorusu yöneltildi.
5 Ekim 2012'de oynanan özel bir maçta, İstanbul'da karşılaştığı Boston Celtics'i 97-91 mağlup ederek bir NBA takımını yenen ilk ve tek Türk takımı hangisi olmuştur?
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
