30’lu Yaşlarda Cilt Bakımı Hakkında Bilmen Gereken Gerçekler

30’lu yaşlarda cilt tipi daha net tanımlanabilir hale gelir: Kuruluk, yağlanma ya da hassasiyet gibi ihtiyaçlar belirginleşir. Bu nedenle nemlendirici seçiminde içeriğe dikkat etmek gerekir. Kuru ciltler için seramid ve gliserin gibi nem tutucu içerikler; yağlı ya da akneye eğilimli ciltler için ise su bazlı, komedojenik olmayan formüller tercih edilmelidir.

Unutma: Cilt, yaş aldıkça değişen bir yapıya sahiptir. Bu yüzden ihtiyaçlarını doğru tanımak ve bilimsel olarak geliştirilmiş ürünlerle desteklemek, 30’lu yaşlarda cilt bakımının temelidir. Cildinin gücünü keşfetmek için doğru adımlarla yola çık!