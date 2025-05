30’lu Yaşlarda Cilt Bakımı Hakkında Bilmen Gereken Gerçekler

Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarlarla savaşıyor, cildi çevresel etkenlerden koruyor ve yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Kulağa bir kahraman gibi geliyor değil mi? C vitamini, E vitamini, ferulik asit gibi içerikler 30’lu yaş cilt bakımının süper kahramanları. Özellikle sabah rutininde kullanılan C vitamini serumları, cilde ışıltı kazandırırken aynı zamanda güneş lekelerine karşı koruyucu kalkan oluşturduğundan cildimiz için çok değerli. Kolajeni de es geçmiyor tabii ki ondan koyuyor sepete. Beslenme yoluyla da antioksidan desteği almak bu dönemlerde önemini koruyor. Yani artık meyve salatanızı sadece estetik için değil fonksiyonel nedenlerle de yiyorsunuz! Dıştan ve içten her türlü ciltlerimizi destekliyoruz.