30’lu Yaşlarda Cilt Bakımı Hakkında Bilmen Gereken Gerçekler
30’lara hoş geldiniz! Aynaya baktığınızda hala lise yıllarındaki halinizi görebilirsiniz ama cildiniz artık farklı ihtiyaçlar sinyali veriyor olabilir. Çünkü 30’lu yaşlar, cilt bakımının daha bilinçli ve hedef odaklı bir hale geldiği dönemdir. İşte bu dönemde cildinizi desteklemek için dikkat etmeniz gereken temel adımlar:
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Antioksidanlarla kolajen kaybına karşı destek!
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Geniş spektrumlu güneş koruyucu: her gün, her mevsim!
Göz çevresi: yaş almanın ilk belirtisi...
Cilt tipine uygun nemlendirme yapılmalı.
Antioksidanlar, cildin günlük zırhıdır.
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Su, uyku ve beslenme üçlüsü çok güçlü!
Peeling ile cilde reset atmak mümkün.
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