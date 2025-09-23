onedio
30 Eylül 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.09.2025 - 14:03 Son Güncelleme: 23.09.2025 - 14:16

30 Eylül Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Merci Stick Çikolata 250 gr 189 TL

  • Jacobs Filtre Kahve Monarch Intense 250 gr 189 TL

  • Jacobs Çözünebilir Kahve Monarch Gold 100 gr 190 TL

  • Jacobs Çekirdek Kahve Crema Gold 500 gr 325 TL

  • Nestle Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 625 gr 169 TL

  • Nestle 25’li Hazır Kahve Çeşitleri 139 TL

  • Cafe Crown Hazır Kahve Cappuccino 145 TL

  • Tchibo Türk Kahvesi 100 gr 65 TL

  • Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 gr 49,50 TL

  • Dost Pastörize Caffe Latte 1 L 49,50 TL

  • Ülker Dolu Dolu Bademli Tablet Çikolata 80 gr 69 TL

  • Ülker Dolu Dolu Fındıklı Tablet Çikolata 80 gr 69 TL

  • Ülker Dolu Dolu Antep Fıstıklı Tablet Çikolata 77 gr 95 TL

  • Hanımefendi Çikolata Çeşitleri 85 gr 59 TL

  • Mashco Çikolata Kaplı Bademli Hurma 200 gr 139 TL

  • Sek Kahveli İçecek Latte 39,50 TL

  • Mixim İzmir Bombası 220 gr 52 TL

  • Ülker Hindistan Cevizli Çikolata Kaplamalı Kurabiye 276 gr 69 TL

  • Patiswiss Fındık Kreması 320 gr 169 TL

  • Tayaş Kahve Dolgulu Şeker 450 gr 79 TL

  • Ülker Dankek Muz Kremalı Rulo Kek 3x28 gr 26 TL

  • Bebeto Marshmallow Yumuşak Şeker 250 gr 35 TL

  • Cipso Patates Cipsi Original 85 TL

  • Creatine 250 gr 299 TL

  • Çikolata Aromalı Pirinç Kreması 1000 gr 189 TL

  • Pre-Workout ve Kolajen 250 gr 299 TL

  • Protein Tozu Çilek aromalı 5 gr BCAA 799 TL

  • Protein Bar 50 gr Çikolata & Fındık aromalı 45 TL

2 Kakaolu Puding & Çikolatalı Antep Fıstıklı Puding 394 gr 72,50 TL

  • Krem Şanti 3x72 gr 77,50 TL

  • Dr. Oetker Meyveli Sos 77 gr 24,50 TL

  • Dr. Oetker Pudra Şekeri 150 gr 24,50 TL

  • Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 gr 18,50 TL

  • Dr. Oetker Pasta Kreması Vanilinli 130 gr 52,50 TL

  • Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 gr 72,50 TL

  • Dr. Oetker Jel Bitkisel Çilek Aromalı 100 gr 32 TL

  • Dr. Oetker Waffle 210 gr 27,50 TL

  • Dr. Oetker Pişirmeli Pastacı Kreması Çeşitleri Sade 156 gr 24,50 TL

  • Dr. Oetker Pişirmeli Pastacı Kreması Çeşitleri Kakaolu 144 gr 24,50 TL

  • Dr. Oetker Karbonat 600 gr 55 TL

  • Dr. Oetker Profiterol 305 gr 85 TL

  • Dr. Oetker 2’li Jelatin 6 gr 17,50 TL

  • Kahve ve Tatlı Şurubu Kent Boringer 200 ml 50,50 TL

  • Dr. Oetker 5’li Pembe Pudra Şekeri 5x15 gr 27 TL

  • Ülker %54 Bitter Kuvertür Çikolata 200 gr 157 TL

  • Ülker Pul Sütlü Çikolata 100 gr 93 TL

  • Ülker Pul Beyaz Çikolata 100 gr 93 TL

  • Ülker Bitter Damla Çikolata 120 gr 93 TL

  • Cc Mozaik Pasta Bisküvisi 300 gr 39,50 TL

  • Uno Pasta Keki 3 Katlı 320 gr 79 TL

ABC Sık Yıkananlar Toz Deterjan 12 Kg 299 TL

  • Bulut Çamaşır Parfümü Okyanus Esintisi / Çiçek Büyüsü 119 TL

  • Domestos Tüm Çamaşırlar Leke Çıkarıcı 1 Litre 129 TL

  • Abc Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Eylül Güneşi / Nisan Yağmuru 89 TL

  • Sleepy Mutfak Yüzey Temizlik Havlusu 85 TL

  • Tems Bulaşık Makinesi Kapsül 120 TL

  • Bind Activit Bulaşık Makinesi Temizleyici Tablet 3x20 gr 59 TL

  • Art Matik Çamaşır Makinesi Temizleyici Tablet 3x20 gr 59 TL

  • Naturalove Yüz Temizleme Fırça Seti 89 TL

  • Naturalove Mini Parmak Makyaj Puf Sünger Seti 69 TL

  • Naturalove Kutulu Makyaj Fırça Seti 149 TL

  • Naturalove Makyaj Pedi 35 TL

  • Naturalove Kulak Çubuğu 45 TL

  • Naturalove 2 Jel Gözaltı Pedi + Masaj Aleti Seti 99 TL

  • Naturalove Büyüteçli Tırnak Makası 75 TL

  • Mara Tırnak Bakım Yağı 40 ml 69 TL

  • Mara Kolay Manikür 125 gr 79 TL

  • We Mara Kaş Maskarası Küllü Açık Kahve / Küllü Koyu Kahve 75 TL

  • Mara Kaş Waxı 50 gr 69 TL

  • Mara Yeni Çıkan Saç Şekillendirici 7 ml 99 TL

  • Elseve Saç Serumu 150 ml 149 TL

  • Elseve Hydra Saç Serumu 150 ml 135 TL

  • Elseve Saç Güzelleştirici Bakım Kremi Mucizevi Yağ 150 ml 119 TL

  • Emily Saç Bakım Yağı 100 ml 75 TL

  • Prize Parfüm Kadın 129 TL

  • Prize Vücut Parfümü Kadın 79 TL

  • Kadın Testrut Slip 59,50 TL

  • Penti Külotlu Çorap 20 Denye 69 TL

  • Penti Pantolon Çorabı 15 Denye 44,50 TL

  • Vaseline Dudak Koruyucu 119 TL

  • Captain Deo Stick Old Spice 50 ml 95 TL

  • Whiskas Kuru Kedi Maması Sığır Etli 1.4 Kg 232 TL

  • Whiskas Poşet Mama Etli Favori Seçimler 4x85 gr 57 TL

  • Whiskas Junior Poşet Mama 85 gr 17 TL

  • Whiskas Poşet Mama Somonlu 85 gr 17 TL

  • Whiskas Konserve Biftekli 400 gr 66 TL

  • Dream Cat Kedi Kumu 10 L Pudralı 139 TL

  • Rodeo Çiğneme Çerezi 70 gr 31 TL

  • Pedigree Biscrock Köpek Ödül Maması 200 gr 48 TL

  • Dreamies Mama Ödül Somonlu 32 TL

  • Kitekat Kuru Mama Biftek & Sebzeli 300 gr 42 TL

  • Quickdish Tüy Toplayıcı 109 TL

Kübra Bürümlü
