30 Eylül 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
30 Eylül Salı 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
Merci Stick Çikolata 250 gr 189 TL
2 Kakaolu Puding & Çikolatalı Antep Fıstıklı Puding 394 gr 72,50 TL
ABC Sık Yıkananlar Toz Deterjan 12 Kg 299 TL
