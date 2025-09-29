29 Eylül – 5 Ekim 2025 Astrolojik Etkileri
Gökyüzü bu dönemde sessiz değil. 29 Eylül – 5 Ekim 2025 arası, hem dünya sahnesinde hem Türkiye'nin kolektif haritasında hem de bireysel yaşamlarımızda güçlü bir enerji yoğunluğu var. Terazi’nin adalet arayışı, Akrep’in karanlıkta kalanı yüzeye çıkarma arzusu ve Balık burcundaki Neptün-Satürn kavuşumunun etkisiyle birlikte bu süreç, gerçeklerin gölgeden çıkıp ışığa taşındığı, hakikatle yüzleşilen bir dönem olarak öne çıkıyor.
Dünya Astrolojisi: Hesaplaşma Zamanı
Bireysel Yaşamlarımızda Etkiler
Bu Dönemde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sonuç
25 Eylül – 5 Ekim 2025 haftası, hem bireysel hem kolektif olarak maskelerin düştüğü, dengelerin yeniden kurulduğu ve ruhsal uyanışa hizmet eden bir arınma dönemidir. Korktuğun şey değil, onunla ne yaptığın seni belirler. Sustum dediğin yerde konuş. Kaçtığın gölgede ışığını bul. Ve unutma: Gökyüzü asla yalan söylemez.
