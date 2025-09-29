29 Eylül – 5 Ekim 2025 Astrolojik Etkileri

Mars’ın Akrep burcundaki transiti ile birlikte dünya genelinde politik ve askeri alanda tırmanan gerginlikler dikkat çekiyor. Akrep, gölgeyle yüzleşmeyi temsil eder. Bu da demektir ki, bu süreçte devletlerin gizli gündemleri, karanlıkta kalan diplomatik anlaşmalar ya da toplumsal düzene zarar veren güç oyunları ifşa olabilir. Mars, Akrep’teyken keskin kararlar alınır; bu kararlar uzun vadeli sonuçlar doğurur.

Aynı anda Güneş’in Terazi burcundaki transiti, diplomatik dengelerin yeniden kurulmasını, uluslararası ilişkilerde uzlaşma arayışını ve hukuksal reformları tetikliyor. Ancak Terazi’deki Güneş, adalet ararken sahte uyumu değil, hakikati ister. Bu yüzden yüzeyde uzlaşma görüntüsü veren ama içeride çürümüş sistemler yıkılmaya mecbur kalabilir.

Türkiye Haritası Üzerinden Değerlendirme

Türkiye'nin natal haritasında Mars-Akrep transiti, 6. ev üzerinden etkili oluyor. Bu ev, ordu, sağlık sistemi, hizmet sektörleri ve memuriyetle ilgilidir. Devlet kademelerinde görev dağılımları, orduda stratejik değişiklikler, sağlık politikalarında krizler ve yeniden yapılandırmalar gündeme gelebilir. Özellikle bu dönemde kamuoyunu ilgilendiren belgelerin ortaya çıkışı, medya üzerinden tartışılan güvenlik konuları ve derin devlet yapıları hakkında yoğun haber trafiği oluşabilir.

Neptün ve Satürn’ün Balık burcundaki kavuşumu ise Türkiye haritasının 10. evine doğru ilerlemekte. Bu, ülkenin dış imajı, yönetim kadroları, itibarı ve uluslararası pozisyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Gerçekler perdelenmek istendikçe daha da görünür hale gelebilir. Bu yüzden halkın bilinç seviyesi ve kolektif farkındalık önemli rol oynayacak.