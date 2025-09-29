onedio
29 Eylül – 5 Ekim 2025 Astrolojik Etkileri

29 Eylül – 5 Ekim 2025 Astrolojik Etkileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
29.09.2025 - 19:49

Gökyüzü bu dönemde sessiz değil. 29 Eylül – 5 Ekim 2025 arası, hem dünya sahnesinde hem Türkiye'nin kolektif haritasında hem de bireysel yaşamlarımızda güçlü bir enerji yoğunluğu var. Terazi’nin adalet arayışı, Akrep’in karanlıkta kalanı yüzeye çıkarma arzusu ve Balık burcundaki Neptün-Satürn kavuşumunun etkisiyle birlikte bu süreç, gerçeklerin gölgeden çıkıp ışığa taşındığı, hakikatle yüzleşilen bir dönem olarak öne çıkıyor.

Dünya Astrolojisi: Hesaplaşma Zamanı

Dünya Astrolojisi: Hesaplaşma Zamanı

Mars’ın Akrep burcundaki transiti ile birlikte dünya genelinde politik ve askeri alanda tırmanan gerginlikler dikkat çekiyor. Akrep, gölgeyle yüzleşmeyi temsil eder. Bu da demektir ki, bu süreçte devletlerin gizli gündemleri, karanlıkta kalan diplomatik anlaşmalar ya da toplumsal düzene zarar veren güç oyunları ifşa olabilir. Mars, Akrep’teyken keskin kararlar alınır; bu kararlar uzun vadeli sonuçlar doğurur.

Aynı anda Güneş’in Terazi burcundaki transiti, diplomatik dengelerin yeniden kurulmasını, uluslararası ilişkilerde uzlaşma arayışını ve hukuksal reformları tetikliyor. Ancak Terazi’deki Güneş, adalet ararken sahte uyumu değil, hakikati ister. Bu yüzden yüzeyde uzlaşma görüntüsü veren ama içeride çürümüş sistemler yıkılmaya mecbur kalabilir.

Türkiye Haritası Üzerinden Değerlendirme

Türkiye'nin natal haritasında Mars-Akrep transiti, 6. ev üzerinden etkili oluyor. Bu ev, ordu, sağlık sistemi, hizmet sektörleri ve memuriyetle ilgilidir. Devlet kademelerinde görev dağılımları, orduda stratejik değişiklikler, sağlık politikalarında krizler ve yeniden yapılandırmalar gündeme gelebilir. Özellikle bu dönemde kamuoyunu ilgilendiren belgelerin ortaya çıkışı, medya üzerinden tartışılan güvenlik konuları ve derin devlet yapıları hakkında yoğun haber trafiği oluşabilir.

Neptün ve Satürn’ün Balık burcundaki kavuşumu ise Türkiye haritasının 10. evine doğru ilerlemekte. Bu, ülkenin dış imajı, yönetim kadroları, itibarı ve uluslararası pozisyonu ile doğrudan bağlantılıdır. Gerçekler perdelenmek istendikçe daha da görünür hale gelebilir. Bu yüzden halkın bilinç seviyesi ve kolektif farkındalık önemli rol oynayacak.

Bireysel Yaşamlarımızda Etkiler

Bireysel Yaşamlarımızda Etkiler

Bu süreçte Mars’ın Akrep’teki geçişi bireylerde içsel dönüşüm, duygusal hesaplaşmalar, bastırılmış arzular ve korkularla yüzleşme süreçlerini tetikliyor. Takıntılı düşünce kalıpları, geçmişin hala yük olarak taşınan izleri ve kendi iç gölgemizle olan sınavlar öne çıkacak.

Aynı anda Güneş’in Terazi’de oluşu ile ilişkiler, ortaklıklar ve yakın bağlarımızda denge kurma arayışına giriyoruz. Fakat bu denge, yüzeyde “sakinmiş gibi görünmek” değil. Gerçek hisleri dile getirmek, adaletsizliğe karşı ses çıkarmak ve pasif direnci bırakmak gerekiyor. İlişkilerde maske düşerse şaşırma. Bu dönem yüzleşme cesaretiyle gelen özgürleşmeyi vaat ediyor.

Neptün-Satürn kavuşumu, manevi ve dünyevi sorumlulukları birleştiriyor. Ruhsal disiplin geliştirmek, dua, meditasyon, ibadet ve enerji temizlikleri gibi çalışmalar bu süreçte destekleniyor. Ancak aynı zamanda kendi sınırlarını korumak, başkalarının duygusal manipülasyonlarına karşı dirençli olmak gerekiyor.

Bu Dönemde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu Dönemde Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Duygusal Manipülasyonlar: Enerji alanı savunmasız olanlar için duygusal manipülasyonlar, yorgunluk, tükenmişlik hissi artabilir. Dinlenme, arınma ve ruhsal disiplin önemlidir.

  • İlişkiler: Yüzeydeki uyumu sürdürmek yerine gerçek konular masaya yatırılmalı.

  • Parasal Sorunlar: Parasal alanlarda, özellikle borç, kredi, miras gibi konularda hukuki destek alınmalı; aldanmalara açık bir dönem olabilir.

  • Kolektif Düzeyde Krizler: Kriz gibi görünen olaylar, uzun vadede arınma sağlayabilir.

Bu Haftanın Ruhsal Rehberliği

Bu dönemin göksel mesajı şunu söylüyor: 

“İçindeki boşluklara bakmaktan korkma, çünkü o boşluklar artık ışıkla dolmak istiyor. Gerçekleri bastırdıkça, gölge seni içine çeker. Ama eğer karanlığı fark eder, korkmadan bakabilirsen; dönüştürücü gücün uyanır.”

Neptün’ün sezgileri, Satürn’ün ciddiyetiyle birleştiğinde ortaya çıkan şey: ruhsal disiplinle yükseliştir.

Sonuç

25 Eylül – 5 Ekim 2025 haftası, hem bireysel hem kolektif olarak maskelerin düştüğü, dengelerin yeniden kurulduğu ve ruhsal uyanışa hizmet eden bir arınma dönemidir. Korktuğun şey değil, onunla ne yaptığın seni belirler. Sustum dediğin yerde konuş. Kaçtığın gölgede ışığını bul. Ve unutma: Gökyüzü asla yalan söylemez.

Detaylı burç yorumları YouTube AstrodehA kanalında yayında.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
