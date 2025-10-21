onedio
28 Ekim 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
21.10.2025 - 12:10 Son Güncelleme: 21.10.2025 - 12:15

28 Ekim Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

"Bu içerik marka iş birliği içeriyor."

Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 1000 gr 145 TL

  • Tadelle 3x30 gr 65 TL

  • Tadelle Maxinut Kaplamalı Fındıklı Gofret 4x30 gr 69 TL

  • Fiskobirlik Fiskat Çikolata Kaplı Kağıt Helva 30 gr 25 TL

  • Ülker Çikolatalı Gofret 7x36 gr 69 TL

  • Ülker Dido XXL Kaplamalı Gofret 215 gr 109 TL

  • Ülker Kekstra Konfeti 38 gr 9,50 TL

  • Draft Gold Bisküvi Kreması Dolgulu Top Gofret 150 gr 89 TL

  • Fellas Kuruyemiş Bar Kırmızı Meyveli 3x30 gr 74,50 TL

  • Ülker Altınbaşak Taco Aromalı ve Kinoalı Kraker 50 gr 14,50 TL

  • Eti Canga Gold Yer Fıstıklı Karamelli Nuga Bar 45 gr 18 TL

  • Ülker Finger Bisküvi 5x150 gr 79 TL

  • Züber Antep Fıstığı Kreması 200 gr 299 TL

  • Bebeto Party Mix Yumuşak Şeker 400 gr 69 TL

  • Eti Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 3x123 gr 47,50 TL

  • Eti Burçak Kakaolu Tahıl Patlaklı Bisküvi 3x117 gr 59 TL

  • Malatya Pazarı Kuruyemiş ve Kuru Meyve Karışımı 40 gr 29,50 TL

  • Protein Bar Protein Ocean Hindistan Cevizi Aromalı 50 gr 45 TL

  • Noutos Nohut Cipsi Çeşitleri Ekşi Krema ve Soğan Çeşnili - Kajun Baharatlı 55 gr 45 TL

  • Cheetos Max Mısır Çerezi Peynirli 80 gr 29,50 TL

  • Pepsi Gazlı İçecek Kola 4x1 L 99 TL

  • Pepsi Max Şekersiz Gazlı İçecek Kola 4x1 L 99 TL

  • Yedigün Portakal Meyveli Gazlı İçecek 4x1 L 99 TL

  • Pin Şeftali Aromalı, Beyaz Çaylı Soğuk Çay 250 ml 29,50 TL

Protein barlarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Torku Dana Baton Kavurma 1000 gr 799 TL

  • Yelken Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 295 TL

  • Bonfilet Dana Kıyma 1000 gr 499 TL

  • Akşeker İşkembe Çorbası 480 gr 95 TL

  • Akşeker Kuzu Kokoreç 210 gr 159 TL

  • Lezzethane Üç Peynirli Pizza 480 gr 79 TL

  • Chefista Cips Kaplamalı Çıtır Piliç Şişleri 335 gr 99 TL

  • Superfresh Milföy Hamuru 1000 gr 99 TL

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 99,50 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL

  • Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 255 TL

  • Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 129 TL

  • Pınar Labne 3x180 gr 135 TL

  • Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 15 TL

  • Yook Yulaf İçeceği Vitaminli & Kalsiyumlu 1 L 79 TL

  • Torku Ayran 1 L 35 TL

  • İçim Şeftali Ananaslı Kefir 1 L 69,50 TL

  • Sek %0.5 Yağlı Süt 1 L 26,50 TL

  • Dost Ballı Kaymak 200 gr 65 TL

  • Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr 79 TL

  • Mezzet Revani 500 gr Haşhaşlı - Portakallı 72,50 TL

  • Danette Çikolatalı ve Vanilyalı Puding 4x70 gr 50 TL

  • Sek Yaban Mersinli Quark 140 gr 39,50 TL

Rextorex Şampuan 900 ml Kolajen-Biotin - Keratin-Argan - 7 Besleyici Yağ 109 TL

  • Molfix Bebek Bezi 319 TL

  • Ledolet Eko Filament Led Ampul 39 TL

  • EQ Bel/Ayak Su Torbası Çeşitleri 289 TL

  • Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit Temizliğin Esintisi 199 TL

  • Airwick Elektrikli Oda Kokusu Yedek Temizliğin Esintisi - Bahar Çiçekleri 135 TL

  • Airwick Oda Kokusu Decosphere Greyfurt ve Portakal Çiçeği 179 TL

  • Stick Up Airwick Lavanta 89 TL

  • Penti Çocuk Külotlu Çorap 40 Denye 55 TL

  • Eligül Kız & Erkek Çocuk Tenis Çorap 5/6 - 7/8 - 9/10 Yaş 35 TL

  • Gloss Erkek Soket Çorap 69 TL

  • Vtex Kadın Bambu Soket Çorap 22,50 TL

  • Doremi Lazer Kesim Düşük Bel Slip 145 TL

  • Doremi Lazer Kesim Yüksek Bel Slip 185 TL

  • Öts Kadın Atlet Çeşitleri M-L-XL Beden Siyah 99 TL

  • Öts Kadın Kaplı Atlet M-L-XL Beden Siyah Renk 109 TL

  • Capitol Saç Maskesi 25 ml 17,50 TL

  • Sensodyne Diş Macunu 75 ml + Diş Eti Bakımı Fırça 119 TL

  • Queen Desenli Peçete 17,50 TL

  • Queen Tuvalet Kağıdı Bambu 229 TL

  • Queen Kağıt Havlu Bambu 159 TL

  • Ivory Islak Mendil 3x20’li 25 TL

  • Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2470 ml 159 TL

  • Life By Fakir Bitkisel Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 129 TL

  • Life By Fakir Bitkisel Konsantre Yumuşatıcı 1500 ml 99 TL

  • Ariel Çamaşır Kapsülü 299 TL

  • Cif Ultra Yağ ve Kir Sökücü Sprey 750+750 ml 99 TL

  • Hypo Çamaşır Suyu Klasik 4 Kg 72,50 TL

  • Rinso Toz Deterjan Beyazlar Renkliler 10 Kg 329 TL

  • Sinoz Vücut Peelingi 159 TL

  • Sinoz Spf Korumalı Yüz Kremi Cica - Pink Touch 50 ml 50 spf 289 TL

  • Nivea El ve Vücut Kremi 250 ml 89 TL

  • Voit Parfüm Erkek-Kadın 100 ml 199 TL

Seçili deterjan ürünlerinde 2 Al 1 Öde fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

