onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
25 Ağustos – 1 Eylül 2025 Haftası: 88217 Sayı Sekansının Anlamı

etiket 25 Ağustos – 1 Eylül 2025 Haftası: 88217 Sayı Sekansının Anlamı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 08:31

Gökyüzü enerjileri ve sayılar, hayatımızın farklı alanlarına etki edebilir. Bu hafta, 88217 sayısı, aşkı güçlendiren, bolluğu artıran ve korunmayı sağlayan enerjilerle dolu bir kalkan gibi karşımıza çıkıyor. İşte bu sayının gizemli anlamları ve haftalık etkileri:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

88217 Sayısının Gizemli Kodları

88217 Sayısının Gizemli Kodları

🔹 8 → Bolluk ve Bereketin Kapısı

8 sayısı, evrensel yasalarla bağlantılı olup, sonsuz döngüleri ve hayatın sürekliliğini simgeler. Çifte 8, bu hafta maddi ve manevi akışın hızlandığını ve bolluk kapılarının güçle açıldığını işaret eder:

  • Ticari girişimler ve finansal fırsatlar ön plana çıkar.

  • Evrene sunulan niyetler hızla karşılık bulur.

🔹 2 → Aşk ve Uyumun Enerjisi

2 sayısı, birlik ve ortaklığı temsil eder. Bu haftanın titreşimleri:

  • İlişkilerde karşılıklı anlayış ve güven getirir.

  • Bekârlar için yeni tanışmalar olabilir.

  • Evliliklerde “ben”den “biz”e geçiş vurgulanır.

🔹 1 → Yeni Başlangıçların Işığı

1 sayısı, Güneş’in enerjisini taşır ve yeni yolların açılışını simgeler:

  • Hayatınıza taze bir enerji katılır.

  • Yeni iş fırsatları ve aşk ilişkilerinde başlangıçlar doğabilir.

  • İçsel gücünüzle korkularınızı aşma zamanı gelir.

🔹 7 → İlahi Koruma ve Ruhsal Şifa

7 sayısı, ruhsal rehberlik ve korunmayı ifade eder. Bu haftanın etkileri:

  • Negatif enerjilerden korunma artar.

  • Manevi çalışmalar daha güçlü sonuçlar verir.

  • Ruhsal rehberler ve koruyucuların desteğini simgeler.

88217 Sayısının Haftalık Etkileri

88217 Sayısının Haftalık Etkileri

Aşk ve İlişkiler

  • İlişkilerde sadakat ve duygusal bağlar güçlenir.

  • Yalnız olanlar için yeni kapılar açılabilir.

  • Çifte 8’in enerjisi, aşkı tutkulu ve istikrarlı hale getirir.

Bolluk ve Bereket

  • Finansal kazançlar hızlanır, ticaret ve yatırımlarda fırsatlar belirir.

  • Beklenmedik destekler alınabilir.

  • Bolluk enerjisi, hem maddi hem de manevi anlamda artar.

Korunma ve Arınma

  • Görünmez bir koruma kalkanı oluşturur.

  • Kıskançlık, nazar ve olumsuz düşüncelerden arınma sağlar.

  • İçsel huzur yükselir.

🔑 88217 ile Uygulama

🔑 88217 ile Uygulama

Her gün sabah ya da akşam 7 kez şu olumlamayı tekrar edin:

“88217 sayısının ışığıyla aşkım korunuyor, bereketim çoğalıyor, hayatım ilahi koruma altında mühürleniyor.”

Nasıl Kullanılır:

  • Küçük bir kâğıda sekansta yer alan sayıları yazın:

  • Kırmızı renkle aşk

  • Yeşil renkle bolluk

  • Mor renkle koruma

  • Bu kâğıdı yantranızın ya da dua köşenizin yanına yerleştirin ve her gün bu sayı sekansına bakarak niyetinizi mühürleyin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam