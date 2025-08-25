25 - 31 Ağustos Haftası Z Raporu
Yeni haftayı ışıl ışıl bir transitle başlatıyoruz. 25 Ağustos itibariyle 'ZODYAĞIN DİVASI' Venüs Aslan burcuna geçiyor. Yengeçteki duygusal yönümüz yerini spot ışıklarına ve özgüvene çevriliyor. Venüs Aslan; kişisel bakımlar, yaşamın renkli yönüyle uyumlanma, şatafat, altın ve değerli eşyalarla ilgili hareket kazandırır. Ayrıca flört etme ve çapkınlık enerjisini de içinde barındıran bir transittir. Bizi üzeni değil, değerli hissettireni ve enerji veren kişileri isteriz. İçinize kapalı kalmaktan asla hoşnut olmaz! tam tersine dışa dönük olmak ve eğlenmeyi bilmek önemlidir. Ancak gölge yönünde aşırı gövde gösterileri, abartılı gösterişler, yarınlar yokmuşçasına para harcama isteğini de tetikler. Ego, uç noktalara varabilir ve kadın erkek ilişkisinde rekabet duygusunu körükler.. Ayrıca modanın kalbi burda atar. Stilimiz, tavrımız ve neşeli yönümüz dikkat çeker. En çok da saçlarımız canlanır ve bir ışıltı gelir..
26 Ağustos Venüs Satürn üçgeni:
29 Ağustos Neptün Uranüs 60’lığı:
