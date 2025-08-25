25 - 31 Ağustos Haftası Z Raporu

Aradığınız o ciddi ilişki, evlilik teklifi, pahalı hediyeler ve gösterişli tatiller bu açının keyifli etkilerinden bazılarıdır. Bu tarihte kız isteme, nişan yapma ve nikah için uygun. Ancak hepsi havalı olmalı yoksa kızı alamazsınız :) Ayrıca sağlam iş anlaşmaları yapabilir, köklü ve tanınmış şirketlerle iş bağlantıları kurabilir, şirket açabilir ve işinizi güçlü sponsorlar yardımıyla büyütebilirsiniz. Altın almak ve değerli madenlere yatırım yapmakta fayda sağlar.

Venüs Uranüs 60’lığı: Bu açı da aynı gün gerçekleşiyor. Hedefime ulaşmak hiç bu kadar keyifli ve kolay olmamıştı diyebilirsiniz. Sıradışı tanışmalar, aşk hayatınızın canlanması, estetik operasyon, imaj değişikliği, yeni iş görüşmeleri ve ilham gerektiren işlerde uygun. Ayrıca vize başvurusu yapabilir alım satımı tamamlayabilirsiniz..

27 Ağustos Venüs Neptün Üçgeni: Açının temel gayesi sizi hayallerinize kavuşturmak ve sanatsal yönünüzü ortaya çıkarmak. Özellikle de oyunculuk, yazarlık ve mimarlık işiyle ilgileniyorsanız harika bağlantılar yakalayabilirsiniz. Küs olduğunuz insanlarla barışabilir ya da bitmesi gereken ne varsa zarifçe bitirebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişi sizi mutlu edecek sürprizler yapabilir ve kendinizi rüyada gibi hissedebilirsiniz.

Venüs Pluto Karşıtlığı: Aynı gün içinde birde bu sert açıyı deneyimleyeceğiz. “Her rüya birgün son bulur mu” acaba endişesi yaşamadan, güç savaşlarına girmeden, egonuza yenik düşmeden yönetirseniz son bulmaz. Burdaki esas mesele denge! Aşırı tepkiler zarar verebilir! Aşırı kıskançlık, sahiplenme, şüphe, kibir, özgüven krizle birleşebilir. Ayrıca aldatma ve ihanet duygusunu perçinleyeceğinden böyle ilkel dürtülerden uzak durmalı ve aşırı tüketime yönelmemelisiniz..