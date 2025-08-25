onedio
25 - 31 Ağustos Haftası Z Raporu

25 - 31 Ağustos Haftası Z Raporu

Filiz Çakal
Filiz Çakal
25.08.2025

Yeni haftayı ışıl ışıl bir transitle başlatıyoruz. 25 Ağustos itibariyle 'ZODYAĞIN DİVASI' Venüs Aslan burcuna geçiyor. Yengeçteki duygusal yönümüz yerini spot ışıklarına ve özgüvene çevriliyor. Venüs Aslan; kişisel bakımlar, yaşamın renkli yönüyle uyumlanma, şatafat, altın ve değerli eşyalarla ilgili hareket kazandırır. Ayrıca flört etme ve çapkınlık enerjisini de içinde barındıran bir transittir. Bizi üzeni değil, değerli hissettireni ve enerji veren kişileri isteriz. İçinize kapalı kalmaktan asla hoşnut olmaz! tam tersine dışa dönük olmak ve eğlenmeyi bilmek önemlidir. Ancak gölge yönünde aşırı gövde gösterileri, abartılı gösterişler, yarınlar yokmuşçasına para harcama isteğini de tetikler. Ego, uç noktalara varabilir ve kadın erkek ilişkisinde rekabet duygusunu körükler.. Ayrıca modanın kalbi burda atar. Stilimiz, tavrımız ve neşeli yönümüz dikkat çeker. En çok da saçlarımız canlanır ve bir ışıltı gelir..

26 Ağustos Venüs Satürn üçgeni:

Aradığınız o ciddi ilişki, evlilik teklifi, pahalı hediyeler ve gösterişli tatiller bu açının keyifli etkilerinden bazılarıdır. Bu tarihte kız isteme, nişan yapma ve nikah için uygun. Ancak hepsi havalı olmalı yoksa kızı alamazsınız :) Ayrıca sağlam iş anlaşmaları yapabilir, köklü ve tanınmış şirketlerle iş bağlantıları kurabilir, şirket açabilir ve işinizi güçlü sponsorlar yardımıyla büyütebilirsiniz. Altın almak ve değerli madenlere yatırım yapmakta fayda sağlar.

Venüs Uranüs 60’lığı: Bu açı da aynı gün gerçekleşiyor. Hedefime ulaşmak hiç bu kadar keyifli ve kolay olmamıştı diyebilirsiniz. Sıradışı tanışmalar, aşk hayatınızın canlanması, estetik operasyon, imaj değişikliği, yeni iş görüşmeleri ve ilham gerektiren işlerde uygun. Ayrıca vize başvurusu yapabilir alım satımı tamamlayabilirsiniz..

27 Ağustos Venüs Neptün Üçgeni: Açının temel gayesi sizi hayallerinize kavuşturmak ve sanatsal yönünüzü ortaya çıkarmak. Özellikle de oyunculuk, yazarlık ve mimarlık işiyle ilgileniyorsanız harika bağlantılar yakalayabilirsiniz. Küs olduğunuz insanlarla barışabilir ya da bitmesi gereken ne varsa zarifçe bitirebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişi sizi mutlu edecek sürprizler yapabilir ve kendinizi rüyada gibi hissedebilirsiniz.

Venüs Pluto Karşıtlığı: Aynı gün içinde birde bu sert açıyı deneyimleyeceğiz. “Her  rüya birgün son bulur mu” acaba endişesi yaşamadan, güç savaşlarına girmeden, egonuza yenik düşmeden yönetirseniz son bulmaz. Burdaki esas mesele denge! Aşırı tepkiler zarar verebilir! Aşırı kıskançlık, sahiplenme, şüphe, kibir, özgüven krizle birleşebilir. Ayrıca aldatma ve ihanet duygusunu perçinleyeceğinden böyle ilkel dürtülerden uzak durmalı ve aşırı tüketime yönelmemelisiniz..

29 Ağustos Neptün Uranüs 60’lığı:

Haftayı kapatmaya yaklaşırken zihnimiz bizi iyiden iyiye sakinleştiriyor ve eyleme yönlendiriyor. Bilhassa, ilham isteyen bir işiniz varsa ve bu alanlarda büyümek istiyorsanız. Sık sık iyilik yapın, uzun vadede planlar hazırlayın, eskizlerinizi tamamlayın, işinizle ilgili tohumlar atın. Planlı ve organize olursanız çok iyi yönetirsiniz. Ayrıca kendinizi Kozmik güçle korunuyor gibi düşünebilirsiniz. Açık havada olmak, sanata yönelip galeriye gitmek, alım satım işi yapmak ve mediatif çalışmalarda bulunmak için uygun. Eğitim sınıfı açabilir, yoga pratikleri yapabilir ve kamplara katılabilirsiniz. Astrolojik danışmanlıklar içinde çok uygun. O gün genelinde aldığınız mesajlar ve gördüğünüz semboller size bişeyler anlatmak istiyor olabilir. Görmeyi, dinlemeyi, anlamayı ve eyleme geçmeyi görevinizmiş bilin..

